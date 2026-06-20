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20. júna 2026
Ruský útok na Charkov zabil jedného človeka a zranil ďalších deväť
Bombardovanie zasiahlo obytnú štvrť, ďalších zranených hlásia aj z Chersonskej oblasti. Najmenej jeden človek zahynul a deväť ďalších osôb utrpelo zranenia pri ...
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Najmenej jeden človek zahynul a deväť ďalších osôb utrpelo zranenia pri ruskom leteckom útoku na Charkov na východe Ukrajiny. Oznámili to v sobotu miestne úrady.
Podľa starostu mesta Ihora Terechova zasiahla navádzaná letecká bomba obytnú časť Charkova v mestskej štvrti Cholodnohirskyj. Po útoku zostala jedna žena uväznená pod troskami zničenej budovy.
„Počas pátracích a záchranných prác bolo pod troskami zničenej budovy nájdené telo usmrtenej osoby,“ uviedol Terechov na sociálnej sieti Telegram.
Rusko ďalej útočí
Šéf vojenskej správy Charkovskej oblasti Oleh Synehubov informoval, že zranenia utrpelo deväť ľudí, z ktorých päť museli hospitalizovať.
Ďalšie útoky hlásili úrady z Chersonskej oblasti na juhu krajiny. Pri útoku dronu v obci Zelenivka bola zranená 72-ročná žena a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia pri útokoch bezpilotných lietadiel v Korabelnom obvode Chersonu.
Ukrajina vracia úder
Ruské ministerstvo obrany medzitým uviedlo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zostrelila 187 ukrajinských dronov.
Útoky prichádzajú dva dni po doteraz najväčšom ukrajinskom dronovom útoku na Moskvu, ktorý spôsobil požiare a narušil prevádzku najväčšieho ruského letiska.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na Charkov zabil jedného človeka a zranil ďalších deväť © SITA Všetky práva vyhradené.
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