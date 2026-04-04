|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. apríla 2026
Obrovský drogový úlovok. Pes pomohol nájsť 50 kilogramov pervitínu, muž skončil v rukách polície – VIDEO
Služobný pes finančnej správy odhalil 50 kilogramov pervitínu v dodávke v Malackách. Finančná správa pri zásahu s cieľom odhaliť drogovú trestnú činnosť ...
Zdieľať
4.4.2026 (SITA.sk) - Služobný pes finančnej správy odhalil 50 kilogramov pervitínu v dodávke v Malackách. Finančná správa pri zásahu s cieľom odhaliť drogovú trestnú činnosť spolupracovala s bratislavskou políciou. Ako priblížila, kľúčovú úlohu zohral práve služobný pes, ktorý odhalil sofistikovaný úkryt s veľkým množstvom drog. Colníci a policajti zásah uskutočnili v noci zo štvrtka 2. apríla na piatok 3. apríla na základe požiadavky kriminálnej polície.
„Počas kontroly dodávkového vozidla zaparkovaného pri čerpacej stanici služobný pes vycvičený na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok opakovane označil podozrivé miesta v konštrukcii vozidla. Následná kontrola odhalila skrytý priestor v bočnej stene aj v oblasti palivovej nádrže,“ priblížila finančná správa.
V úkrytoch sa spolu nachádzalo 50 balení s bielou kryštalickou látkou. Podľa predbežných zistení ide o približne 50 kilogramov pervitínu. Skúsenosti psovodov a schopnosti služobných psov sú tak podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča nenahraditeľné, obzvlášť v čase, kedy pašeráci využívajú čoraz sofistikovanejšie spôsoby na ukrývanie nelegálnych látok.
Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff spresnil, že išlo o 28-ročného Simona M., ktorý teraz čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Obvinený muž údajne zadovažoval omamné a psychotropné látky s cieľom ich predaja od roku 2025.
Podľa slov polície išlo najmä o metamfetamín. Tieto látky získaval nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, najmä z Holandska. Drogy držal nie iba pri sebe a v mieste jeho trvalého pobytu v Malackách, ale aj na iných miestach, najmä vo vozidle. Z množstva drog, ktoré mužovi našli vo vozidle, by sa podľa polície dalo vyrobiť až milión jednorázových dávok. Ide tak o mimoriadne veľké množstvo, za ktoré mu hrozí väzenie až na 25 rokov. Vyšetrovateľ súčasne spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
V úkrytoch našli desiatky balení drog
Muž čelí vážnemu obvineniu
