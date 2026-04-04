|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. apríla 2026
Mestá časť v Košiciach hľadá zhotoviteľa I. etapy chodníkov pri Jazere, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 655-tisíc eur
Mestská časť (MČ) Košice-Nad jazerom hľadá zhotoviteľa I. etapy výstavby chodníkov v rekreačnej lokalite Jazero. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku
Zdieľať
4.4.2026 (SITA.sk) - Mestská časť (MČ) Košice-Nad jazerom hľadá zhotoviteľa I. etapy výstavby chodníkov v rekreačnej lokalite Jazero. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predmetom zákazky je rekonštrukcia časti chodníka pri vodnej ploche, taktiež vybudovanie nových chodníkov z mlatovej konštrukcie a vytvorenie priestoru pre osadenie nových lavičiek.
Chodník by mal byť zrekonštruovaný v dĺžke temer 914 metrov, s povrchom z betónu a z mlatu v dĺžke 314 metrov. Stavba je situovaná na východnej strane jazera v katastrálnom území košickej MČ Nad jazerom. Podľa údajov z vestníka ÚVO os nového chodníka do značnej miery kopíruje jestvujúcu os existujúceho pôvodného chodníka.
„Od začiatku rekonštrukcie t.j. od km 0,00 do km 0,662 je navrhnutý chodník s hrúbkou betónovej vrstvy 150 mm z dôvodu umožnenia jazdy motorových vozidiel nad 3,5 ton. Od km 0,662 po koniec v km 0,91398 je chodník navrhnutý so zväčšenou hrúbkou betónovej vrstvy na 200 mm z dôvodu umožnenia jazdy motorových vozidiel nad 25,0 ton. Navrhovaný betónový chodník je v šírke 2,5 m,” uvádza opis zákazky.
Vedľa betónovej časti by mal byť chodník s povrchom z ekomlatu v šírke 0,75 metra, ukončený by mal byť pri jestvujúcom betónovom základe lanovej konštrukcie vodnolyžiarskeho vleku v km 0,7309.
„Z dôvodu stiesnených priestorových pomerov sa na hrádzi medzi severnou a južnou časťou navrhuje chodník bez mlatovej časti z monolitického betónu. V severnej plážovej časti je navrhovaná trianglová časť chodníkov so šírkou 1,5 m smerom ku poloostrovčeku, kde trasa je ukončená bezbariérovým výškovým napojením na jestvujúcu drevenú lávku,” píše sa ďalej v opise zákazky s tým, že od km 0,220 je navrhovaná vetva B, a to z dôvodu výškového osadenia objektov na terase.
Návrh vetvy B je zdôvodnený zabezpečením bezbariérového prístupu na terasy gastroslužieb. „Plocha medzi jestvujúcimi betónovými plochami terás a vetvou B chodníka je navrhnutá s ekomlatovým povrchom. V km 0,34018 a 0,403 sú navrhnuté ekomlatové chodníky ku vodnolyžiarskemu areálu Trixen cca v pôdorysnej polohe zvetralého betónového chodníka,” uvádza sa v zákazke.
Jej predmetom je okrem toho aj osadenie primeraného osvetlenia bez výrazného osvetľovania osôb pohybujúcich sa na chodníku, s cieľom zatraktívniť východnú promenádu Jazera.
Predpokladaná hodnota zákazky je necelých 655-tisíc eur, predpokladaná dĺžka realizácie je 150 dní. Jediným kritériom hodnotenia ponúk bude celková cena zákazky s DPH. Ponuky je možné predkladať do 16. apríla.
Zdroj: SITA.sk - Mestá časť v Košiciach hľadá zhotoviteľa I. etapy chodníkov pri Jazere, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 655-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový chodník
„Od začiatku rekonštrukcie t.j. od km 0,00 do km 0,662 je navrhnutý chodník s hrúbkou betónovej vrstvy 150 mm z dôvodu umožnenia jazdy motorových vozidiel nad 3,5 ton. Od km 0,662 po koniec v km 0,91398 je chodník navrhnutý so zväčšenou hrúbkou betónovej vrstvy na 200 mm z dôvodu umožnenia jazdy motorových vozidiel nad 25,0 ton. Navrhovaný betónový chodník je v šírke 2,5 m,” uvádza opis zákazky.
Vedľa betónovej časti by mal byť chodník s povrchom z ekomlatu v šírke 0,75 metra, ukončený by mal byť pri jestvujúcom betónovom základe lanovej konštrukcie vodnolyžiarskeho vleku v km 0,7309.
„Z dôvodu stiesnených priestorových pomerov sa na hrádzi medzi severnou a južnou časťou navrhuje chodník bez mlatovej časti z monolitického betónu. V severnej plážovej časti je navrhovaná trianglová časť chodníkov so šírkou 1,5 m smerom ku poloostrovčeku, kde trasa je ukončená bezbariérovým výškovým napojením na jestvujúcu drevenú lávku,” píše sa ďalej v opise zákazky s tým, že od km 0,220 je navrhovaná vetva B, a to z dôvodu výškového osadenia objektov na terase.
Bezbariérový prístup
Návrh vetvy B je zdôvodnený zabezpečením bezbariérového prístupu na terasy gastroslužieb. „Plocha medzi jestvujúcimi betónovými plochami terás a vetvou B chodníka je navrhnutá s ekomlatovým povrchom. V km 0,34018 a 0,403 sú navrhnuté ekomlatové chodníky ku vodnolyžiarskemu areálu Trixen cca v pôdorysnej polohe zvetralého betónového chodníka,” uvádza sa v zákazke.
Jej predmetom je okrem toho aj osadenie primeraného osvetlenia bez výrazného osvetľovania osôb pohybujúcich sa na chodníku, s cieľom zatraktívniť východnú promenádu Jazera.
Predpokladaná hodnota zákazky je necelých 655-tisíc eur, predpokladaná dĺžka realizácie je 150 dní. Jediným kritériom hodnotenia ponúk bude celková cena zákazky s DPH. Ponuky je možné predkladať do 16. apríla.
Zdroj: SITA.sk - Mestá časť v Košiciach hľadá zhotoviteľa I. etapy chodníkov pri Jazere, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 655-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
