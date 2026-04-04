04. apríla 2026

Mestá časť v Košiciach hľadá zhotoviteľa I. etapy chodníkov pri Jazere, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 655-tisíc eur


Tagy: rekonštrukcia chodníka Verejné obstarávanie zákazka

Mestská časť (MČ) Košice-Nad jazerom hľadá zhotoviteľa I. etapy výstavby chodníkov v rekreačnej lokalite Jazero. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku



gettyimages 1175299267 676x451 4.4.2026 (SITA.sk) - Mestská časť (MČ) Košice-Nad jazerom hľadá zhotoviteľa I. etapy výstavby chodníkov v rekreačnej lokalite Jazero. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predmetom zákazky je rekonštrukcia časti chodníka pri vodnej ploche, taktiež vybudovanie nových chodníkov z mlatovej konštrukcie a vytvorenie priestoru pre osadenie nových lavičiek.

Nový chodník



Chodník by mal byť zrekonštruovaný v dĺžke temer 914 metrov, s povrchom z betónu a z mlatu v dĺžke 314 metrov. Stavba je situovaná na východnej strane jazera v katastrálnom území košickej MČ Nad jazerom. Podľa údajov z vestníka ÚVO os nového chodníka do značnej miery kopíruje jestvujúcu os existujúceho pôvodného chodníka.

Od začiatku rekonštrukcie t.j. od km 0,00 do km 0,662 je navrhnutý chodník s hrúbkou betónovej vrstvy 150 mm z dôvodu umožnenia jazdy motorových vozidiel nad 3,5 ton. Od km 0,662 po koniec v km 0,91398 je chodník navrhnutý so zväčšenou hrúbkou betónovej vrstvy na 200 mm z dôvodu umožnenia jazdy motorových vozidiel nad 25,0 ton. Navrhovaný betónový chodník je v šírke 2,5 m,” uvádza opis zákazky.

Vedľa betónovej časti by mal byť chodník s povrchom z ekomlatu v šírke 0,75 metra, ukončený by mal byť pri jestvujúcom betónovom základe lanovej konštrukcie vodnolyžiarskeho vleku v km 0,7309.

„Z dôvodu stiesnených priestorových pomerov sa na hrádzi medzi severnou a južnou časťou navrhuje chodník bez mlatovej časti z monolitického betónu. V severnej plážovej časti je navrhovaná trianglová časť chodníkov so šírkou 1,5 m smerom ku poloostrovčeku, kde trasa je ukončená bezbariérovým výškovým napojením na jestvujúcu drevenú lávku,” píše sa ďalej v opise zákazky s tým, že od km 0,220 je navrhovaná vetva B, a to z dôvodu výškového osadenia objektov na terase.

Bezbariérový prístup


Návrh vetvy B je zdôvodnený zabezpečením bezbariérového prístupu na terasy gastroslužieb. „Plocha medzi jestvujúcimi betónovými plochami terás a vetvou B chodníka je navrhnutá s ekomlatovým povrchom. V km 0,34018 a 0,403 sú navrhnuté ekomlatové chodníky ku vodnolyžiarskemu areálu Trixen cca v pôdorysnej polohe zvetralého betónového chodníka,” uvádza sa v zákazke.

Jej predmetom je okrem toho aj osadenie primeraného osvetlenia bez výrazného osvetľovania osôb pohybujúcich sa na chodníku, s cieľom zatraktívniť východnú promenádu Jazera.

Predpokladaná hodnota zákazky je necelých 655-tisíc eur, predpokladaná dĺžka realizácie je 150 dní. Jediným kritériom hodnotenia ponúk bude celková cena zákazky s DPH. Ponuky je možné predkladať do 16. apríla.


Zdroj: SITA.sk - Mestá časť v Košiciach hľadá zhotoviteľa I. etapy chodníkov pri Jazere, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 655-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rekonštrukcia chodníka Verejné obstarávanie zákazka
nasledujúci článok >>
V Seredi obnovia mestský aj stavebný úrad, cieľom je znížiť energetickú náročnosť budov
<< predchádzajúci článok
Obrovský drogový úlovok. Pes pomohol nájsť 50 kilogramov pervitínu, muž skončil v rukách polície – VIDEO

