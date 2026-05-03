 24hod.sk    Šport

03. mája 2026

Priviedol ho k hokeju a vychoval skvelého človeka. Chára oznámil smutnú správu, zomrel mu otec


K športu sa bývalý obranca Bostonu Bruins, s ktorým získal aj Stanleyho pohár v roku 2011, dostal práve cez otca. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára na sociálnej sieti spolu so sestrou Barborou ...



3.5.2026 (SITA.sk) - K športu sa bývalý obranca Bostonu Bruins, s ktorým získal aj Stanleyho pohár v roku 2011, dostal práve cez otca.


Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára na sociálnej sieti spolu so sestrou Barborou oznámili smutnú správu o úmrtí ich otca Zdeněka. Mal 74 rokov.

"So smutným srdcom vám oznamujeme, že dňa 30. apríla 2026 nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko. Mal neskutočnú vôľu a vášeň pre šport, či už ako športovec alebo fanúšik. Sme nesmierne vďační za všetko pozitívne, čo pre nás počas celého jeho života urobil. S láskou a úctou spomínajú rodina a blízki," napísali súrodenci.

K športu sa bývalý obranca Bostonu Bruins, s ktorým získal aj Stanleyho pohár v roku 2011, dostal práve cez otca. Ten kedysi súťažil ako zápasník.

Na začiatku kariéry ho trénoval a spoločne skúšali netradičné metódy ako napríklad gymnastiku či akrobaciu, čo mu pomohlo v neskoršej úspešnej kariére.

Zdeněk Chára obsadil 4. miesto na majstrovstvách sveta v Madride v roku 1970 a aj na ME 1974 v Katoviciach. Československo reprezentoval v zápasení gréckorímskym štýlom aj na letných olympijských hrách 1976 v kanadskom Montreale.


Zdroj: SITA.sk - Priviedol ho k hokeju a vychoval skvelého človeka. Chára oznámil smutnú správu, zomrel mu otec © SITA Všetky práva vyhradené.

