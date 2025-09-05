|
Štvrtok 4.9.2025
04. septembra 2025
OBROVSKÝ ÚSPECH kvalifikácia MS 2026: Slovensko píše dejiny, Nemcov doma zdolali 2:0
Nemci prehrali len štvrtý zo 105 kvalifikačných zápasov MS v histórii, prvýkrát vonku.
Slovenskí futbalisti vyhrali v úvodnom zápase kvalifikácie MS 2026 nad superfavoritom z Nemecka 2:0. Historicky prvú výhru „sokolov“ nad štvornásobnými majstrami sveta v ostrom zápase zariadili na Tehelnom poli gólovo Dávid Hancko a David Strelec. Nemci prehrali len štvrtý zo 105 kvalifikačných zápasov MS v histórii a vôbec prvý na ihriskách súperov.
Slovákov trápili pred duelom početné zranenia vrátane absencií, ktoré prišli už po nominácii. Nemci boli považovaní za jasných favoritov, najprv ich však prekvapili kombinačne Strelec s Hanckom gólom do šatne a po prestávke nestačila defenzíva na Norberta Gyömbéra a zakončujúceho Strelca. Ďalší zápas čaká „sokolov“ v nedeľu v Luxembursku a v rámci A-skupiny sa v neskoršej fáze stretnú aj so Severným Írskom.
Slováci sa dostali hneď v úvode ku „štandardke“ v podobe rohového kopu. Ten zariadil aj rozohral Duda, ktorého prvotný pokus domáca obrana odrazila, po následnom centri však mali blízko k zakončeniu Škriniar aj Šatka. Nemci následne zatlačili domácich, tí však hrozili z brejkov a v podaní Sauera prišlo k prvej strele na bránku v zápase. Šancu z ľavého krídla mal o chvíľu znova, no následne museli na druhej strane hasiť situáciu sklzom Škriniar a kvalitným zákrokom Dúbravka. Ten mal do polčasu prácu ešte raz a v útoku bol opäť v príležitosti Sauer, ktorý si nerozumel so Strelcom. Otvárací gól prišiel nakoniec od Hancka, ktorý dostal vybojovanú loptu od Dudu a posunul ju do šestnástky na Strelca. Ten poslal obrancovi spätnú prihrávku a Hancko skóroval do protipohybu brankára Baumanna.
Po prestávke tlačili Nemci, no „sokolom“ sa opäť darilo dostávať do brejkov. S prvým pokusom Strelca z hranice šestnástky si Baumann poradil, chvíľu na to však posunul ukážkovo loptu hlavičkou slovenskému útočníkovi Gyömbér a Strelec nedal gólmanovi šancu obaľovačkou k vzdialenejšej žrdi. Favoriti neprestávali v snahe pred Dúbravkovou bránkou a mali niekoľko vážnych príležitostí. Nádejný priamy kop zahral striedajúci Amiri, ktorý mieril tesne vedľa aj v nadstavenom čase. Tesne pred koncom si takmer strelil vlastný gól Šatka, jeho zluftovaný kop však Dúbravka vytlačil nad bránku a poistil Slovensku senzačnú výhru.
Kvalifikácia MS 2026 - A-skupina: hlasy (zdroj: STVR, ARD):
hlasy po zápase (zdroj: STVR, ARD):
Francesco Calzona, tréner SR: „Nezvíťazil som ja, ale hráči. Podali fantastický výkon a aj s pomocou divákov zdolali silných Nemcov. Dnes sme hrali určitým systémom, no ešte nie je koniec, naopak, sme len na začiatku a neskôr možno budeme hrať iným systémom. Strelec aj Sauer podali veľmi dobrý výkon, no takisto aj celý tím. Nie je to o jednotlivcoch. Je to veľké víťazstvo. Musíme sa však už pozerať na to, čo nás čaká.“
Dávid Hancko, obranca SR: „Mám vynikajúce pocity. Na ME alebo predtým proti Portugalsku sme podali dobré výkony, no nie vždy to vyšlo na trojbodový zisk. Už v príprave na tento zápas som na tréningoch videl, že sme boli koncentrovaní a cítil som niečo iné než v lete. Som rád, že sme aj s podporou divákov predviedli veľmi dobrý výkon dopredu aj dozadu. V prvom polčase sme boli lepší v hre s loptou. Veľmi nám pomohol aj „Heco“ (brankár Dúbravka, pozn.). Tento zápas som si užíval a som rád, že sme podali takýto výkon. Očakával som, že Nemci postupne niečo zmenia, no veľa toho nezmenili a tak nám stále vychádzala naša hra. Dôležitý boj náš bežecký a súbojový výkon. Uvidíme, čo nachystajú naši tréneri do zápasu s Luxemburskom, no to bude iná pesnička. Môžeme očakávať niečo opačné než dnes. V šatni sme si už povedali, že musíme znovu hrať takto bežecky aj súbojovo.“
Martin Dúbravka, brankár SR: „Zdolať favorita skupiny, to sa nestáva každý deň. Už začiatok našej prípravy nasvedčoval tomu, že chceme uspieť. Som nadšený z toho, že to takto vyšlo. Takýto súper je vždy veľká motivácia. Dnes som si naozaj zachytal, ale na to tam som. Ja som pomohol spoluhráčom, oni pomohli mne. Chalani výborne bránili, blokovali strely. Každý náš hráč podal výborný výkon. Nemcom sme nedali príležitosť vypracovať si štandardné situácie. Neodkopávali sme lopty a zachovali sme chladnú hlavu. Je to kolektívne víťazstvo a skvelý začiatok kvalifikácie.“
Leo Sauer, útočník SR: „Bol to skvelý zážitok. Budem si to pamätať do konca života. Na zápase som mal aj rodičov. Išiel som doň s tým, a hovorili mi to aj spoluhráči, aby som robil to, v čom som silný. Išiel som s tým, že sa budem snažiť dominovať a som rád, že to vyšlo. Pri systéme 4-3-3 sme Nemcov zatlačili, mali sme dobrý pressing a oni to potom vždy prihrali brankárovi. Bol to dobrý výkon celého tímu. Bola to jedna z najväčších výziev v skupine. Zdolali sme najlepší tím, no ideme ďalej a sústredíme sa na Luxembursko.“
David Strelec, autor druhého gólu: „Vedel som, že Norbi (Gyömbér) vie vyhrať hlavičkový súboj, tak som tam šiel. Prebral som si loptu a aj dobre zakončil. Počítali sme s tým, že Nemci budú hrať tak ako vždy, teda jeden na jedného. Výborne sa nám podarilo popasovať sa s tým. Som veľmi šťastný. Bol to môj posledný zápas v tomto roku na Tehelnom poli, takže som rád, že som sa takto rozlúčil. Dnes bola dôležitá naša odvaha. Neboli sme zľaknutí. Podali sme výborný výkon.“
Julian Nagelsmann, tréner Nemecka: „Úvodných desať minút druhého polčasu boli trochu svetlejšie, ale zvyšok bol temný. Súper viedol od prvej do poslednej minúty, čo sa týka emócií. Nemôžeme sem prísť s istotou, že budeme dominovať na 80%. Môžeme to zabaliť, ak nebudeme hrať s emóciou proti menším národom. Kvalita nič neznamená. Boli sme na míle ďaleko od všetkého. Každý by mal vedieť, že sa chceme dostať na majstrovstvá sveta a hrať tam dobre. Verím v tím, ale každý hráč musí vedieť, že nevyhrávate s polovičatým výkonom.“
Jonathan Tah, obranca Nemecka: „Nedostali sme sa do zápasu a utrpeli sme zaslúženú prehru. Boli sme prekvapení, ako sa zápas vyvíjal. Musíme byť k sebe úprimní a v nasledujúcom zápase sa zlepšiť.“
tabuľka A-skupiny:
1. Severné Írsko 1 1 0 0 3:1 3
2. SLOVENSKO 1 1 0 0 2:0 3
3. Luxembursko 1 0 0 1 1:3 0
4. Nemecko 1 0 0 1 0:2 0
kvalifikácia MS 2026 - A-skupina:
SLOVENSKO - Nemecko 2:0 (1:0)
Góly: 42. Hancko, 55. Strelec. ŽK: Rüdiger, Adeyemi, Mittelstädt (všetci Nem.). Rozhodovali: Gözübüyük - Zeinstra, Inia (všetci Hol.), 20.013 divákov
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda (90. Bénes) - Ďuriš (65. Rigo), Strelec (83. Boženík), Sauer (83. Tupta)
Nemecko: Baumann - Collins (46. Raum), Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller (60. Amiri) - Gnabry (65. Adeyemi), Goretzka, Wirtz - Woltemade
