Zápas Slovenska a Nemecka spôsobí obmedzenia v Bratislave, vodiči sa majú vyhnúť okoliu štadióna
Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so štvrtkovým kvalifikačným futbalovým zápasom na Majstrovstvá sveta 2026 medzi mužstvami Slovenska a Nemecka. Počas zápasu, ktorý sa uskutoční o 20:45 ...
4.9.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so štvrtkovým kvalifikačným futbalovým zápasom na Majstrovstvá sveta 2026 medzi mužstvami Slovenska a Nemecka.
Počas zápasu, ktorý sa uskutoční o 20:45 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, budú policajti dohliadať na bezpečnosť v okolí štadióna a na plynulosť cestnej premávky.
„V súvislosti s týmto podujatím upozorňujeme vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom a po jeho ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova," uvádza bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Vodičom odporúčajú, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna vyhli.
