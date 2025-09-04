Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. septembra 2025

Zápas Slovenska a Nemecka spôsobí obmedzenia v Bratislave, vodiči sa majú vyhnúť okoliu štadióna


Tagy: Bezpečnostné opatrenia Dopravné obmedzenia Kvalifikácia o postup na MS 2022 vo futbale

Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so štvrtkovým kvalifikačným futbalovým zápasom na Majstrovstvá sveta 2026 medzi mužstvami Slovenska a Nemecka. Počas zápasu, ktorý sa uskutoční o 20:45 ...



493667852_1005148978479202_4587383752101485527_n e1753209194909 676x457 4.9.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti so štvrtkovým kvalifikačným futbalovým zápasom na Majstrovstvá sveta 2026 medzi mužstvami Slovenska a Nemecka.


Počas zápasu, ktorý sa uskutoční o 20:45 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, budú policajti dohliadať na bezpečnosť v okolí štadióna a na plynulosť cestnej premávky.

V súvislosti s týmto podujatím upozorňujeme vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom a po jeho ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova," uvádza bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Vodičom odporúčajú, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna vyhli.

Zdroj: SITA.sk - Zápas Slovenska a Nemecka spôsobí obmedzenia v Bratislave, vodiči sa majú vyhnúť okoliu štadióna © SITA Všetky práva vyhradené.

