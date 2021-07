Srí Lanka má Zafír šťastnej náhody, ide o najväčší zhluk hviezdnych zafírov na svete

Zafír čistili viac než rok

Popredný vývozca drahokamov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2021 - Na Srí Lanke objavili najväčší zhluk takzvaných hviezdnych zafírov na svete. Tie našli robotníci pri kopaní studne v dome obchodníka s drahokamami v oblasti mesta Ratnapura bohatej na drahé kamene.Zhluk bledomodrých drahokamov má na medzinárodnom trhu odhadovanú hodnotu do 100 miliónov dolárov. Váži okolo 510 kilogramov, alebo 2,5 milióna karátov, a pomenovali ho „Zafír šťastnej náhody“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.„Človek, ktorý kopal studňu, nás upozornil na nejaké vzácne kamene. Neskôr sme narazili na tento obrovský exemplár,“ vyjadril sa pre BBC majiteľ nálezu a obchodník s drahokamami Gamage, ktorý z bezpečnostných dôvodov nechcel poskytnúť svoje celé meno.Na nález upozornil úrady a ako povedal, trvalo to viac ako rok, vyčistiť ho od bahna a ďalších nečistôt, predtým ako ho mohli podrobiť analýze a certifikovať.Pri čistení zo zhluku pritom vypadli niektoré kamene, pri ktorých zistili, že sú to vysokokvalitné zafíry. Odborníci však poukazujú, že hoci má zhluk vysokú hodnotu v karátoch, nie všetky kamene v ňom môžu byť vysokokvalitné.Ratnapura, čo v sinhálčine znamená mesto drahokamov, je známa ako hlavné mesto drahokamov na Srí Lanke. Krajina je popredný vývozca zafírov a ďalších drahých kameňov. Vlani prostredníctvom exportu drahokamov a šperkov zarobila zhruba pol miliardy dolárov.Vzhľadom na pandémiu však srílanský sektor s drahokamami utrpel straty. Preto panujú nádeje, že „Zafír šťastnej náhody“ priláka medzinárodných kupcov a odborníkov.