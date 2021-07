Obvinený Dömötör zostáva naďalej vo väzbe, v kauze stíhaných svedkov bol vyčlenený na samostatné konanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Obvinený Csaba Dömötör bol v kauze stíhaných svedkov v trestných kauzách vyčlenený na samostatné konanie. Vyplýva to z rozhovoru šéfa krajskej prokuratúry v Bratislave Rastislava Remetu pre televíziu Joj, ktorý zverejnil portál televízie noviny.sk „Sú vykonávané ďalšie procesné úkony, najmä v súvislosti s aktuálnym stavom, keď vec obvineného, ktorý momentálne čaká na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o jeho sťažnosti proti uzneseniu okresného súdu, ktorý ho vzal do väzby, bolo včera (v stredu, pozn.noviny.sk) vylúčené na samostatné konanie s tým, že bol už v tej vylúčenej trestnej veci vypočutý ako svedok a následne bude stanovený ďalší procesný postup vo vzťahu k naplánovaniu ďalších procesných úkonov," povedal televízii Remeta.Šéf krajskej prokuratúry ďalej povedal, že skutočnosť, že osoba obvineného, ktorý je momentálne vo väzbe, bola vylúčená na samostatné konanie, má za následok to, že v pôvodnej trestnej veci bude vystupovať v procesnom postavení svedka. „Avšak v jeho vylúčenej veci je naďalej obvinený, zostáva vo väzbe do rozhodnutia krajského súdu," povedal.Zároveň doplnil, že obvinený, ktorý sa pôvodne priznal ako obvinený, sa priznal aj potom, čo jeho vec bola vylúčená na samostatné konanie a bol vypočutý v procesnom postavení svedka. „Vo veci je potrebné vykonať ďalšie procesné úkony, aby bolo možné zamerať ďalší priebeh vyšetrovania," dodal pre televíziu Remeta.