Video: Približne 1500 ľudí na proteste blokuje dopravu v centre Bratislavy, polícia vraj nevie rozlíšiť protestujúcich od turistov

Pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave protestuje od štvrtka rána niekoľko stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam i vláde. Verejné zhromaždenie má zatiaľ pokojný priebeh. Na mieste sú aj desiatky policajtov.



Protestujúci uviedli, že vyhlásili generálny štrajk, bojujú proti obmedzovaniu práv a proti genocíde národa. Kritizujú prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, členov vlády i parlamentu. Negatívne sa vyjadrujú na adresu médií a novinárov. Demonštrujú proti pandemickým opatreniam, odmietajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19 i testovanie na ochorenie. Pandémiu označili za podvod.







"Rúška dole, hlavy hore," ozývalo sa opakovane z námestia v centre Bratislavy. Niektorí demonštranti držia v rukách štátne vlajky či transparenty s nápismi "vakcína je vražda" či "apartheid". Odmietajú novelu, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz.



Pre protest je z bezpečnostných dôvodov uzatvorená vo štvrtok a v piatok (30. 7.) Grassalkovichova (Prezidentská) záhrada v centre Bratislavy. Protest stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam a vláde bol od piatka (23. 7.) aj pred Národnou radou SR.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) rozumie snahe polície vyhnúť sa využitiu donucovacích prostriedkov v súvislosti s protestom v centre Bratislavy. Mrzí ho, že neohlásené zhromaždenie znepríjemnilo deň vodičom aj obyvateľom mesta. Pre TASR to v reakcii na priebeh protestu uviedla riaditeľka tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR Barbara Túrosová.„Minister vnútra je od začiatku informovaný o priebehu zhromaždenia viceprezidentom Policajného zboru (PZ) aj riaditeľom Krajského riaditeľstva PZ Bratislava. Rozumie snahe polície vyhnúť sa použitiu donucovacích prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k eskalácii napätia," uviedla Túrosová.Ministra podľa jej slov tiež mrzí znepríjemnenie situácie obyvateľom Bratislavy. „O to viac, že jeho motívom je nezodpovedné zneužívanie pandémie a vytĺkanie politického kapitálu na úkor ochrany života a zdravia občanov SR," dodala.Pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave protestuje od štvrtka rána niekoľko stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády a parlamentu. Krátko po 11.00 h sa demonštrujúci presunuli na cestu a zablokovali ju. Aktuálne blokujú viaceré ulice v okolí Hodžovho námestia, čím spôsobujú dopravný kolaps v centre Bratislavy. Polícia deklaruje, že pre štvrtkové neoznámené verejné zhromaždenie prijala adekvátne opatrenia, situáciu monitoruje a priebežne vyhodnocuje.Počas protestov v centre hlavného mesta nezaznamenala polícia žiadne vážne porušenie verejného poriadku. Nedošlo k žiadnym útokom na osoby. Poškodené bolo jedno auto, páchateľ bol na mieste zadržaný. Uviedol to počas tlačovej konferencie Róbert Bozalka, viceprezident Policajného zboru.Mesto Bratislava podporuje všetky aktivity, ktoré vedú k spoločnému cieľu prežiť s čo najmenšou ujmou nástup tretej vlny pandémie nového koronavírus. Štvrtkový protest v Bratislave k takémuto cieľu podľa magistrátu nesmeruje."Navyše, forma protestu spôsobila rozsiahle obmedzenia dopravy, čo skomplikovalo život mnohým obyvateľom Bratislavy. Mestská polícia je plne súčinná štátnej polícii, ktorá koordinuje bezpečnostné opatrenia pri takýchto zhromaždeniach," uviedlo pre TASR hlavné mesto.Záchranná zdravotná služba (ZZS) SR v súvislosti s protestmi v centre bratislavského Starého Mesta zatiaľ nezasahovala. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska ZZS Alena Krčová."Ambulancie ZZS so smerovaním do Univerzitnej nemocnice Bratislava Staré Mesto majú pre uzávierku niekoľkých ulíc zabezpečenú náhradnú trasu," doplnila Krčová s tým, že doposiaľ nezaznamenali problém ani v tejto oblasti.Bezpečnostné zložky o štvrtkovom proteste na Hodžovom námestí vedeli dopredu, aj keď verejné zhromaždenie nebolo oficiálne oznámené. Pre TASR to uviedli z bratislavskej mestskej časti Staré Mesto s tým, že neohlásenie protestu nie je dôvod na jeho zakázanie."Bezpečnostné zložky o ňom vedeli a pripravili opatrenia vrátane napríklad dočasného zatvorenia blízkej Grassalkovičovej záhrady. Predpokladáme, že aj počas protestu konala polícia tak, aby protest prebehol čo najpokojnejšie, bez násilností a potýčiek," uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.Problémom takýchto neohlásených a nepovolených zhromaždení je podľa jeho slov chýbajúci, respektíve úradom neznámy organizátor a nekontrolovaný dav sa nespráva štandardne. "To môže bezpečnostným zložkám skomplikovať ich prácu," poznamenal hovorca. Poukázal pritom, že podľa zákona o zhromažďovacom práve je za pokojný a bezpečný priebeh verejného zhromaždenia zodpovedný organizátor.Linky bratislavskej MHD, ktorých premávku zablokovalo protestné zhromaždenie na Hodžovom námestí, aktuálne jazdia po zmenených trasách a s meškaním. TASR o tom informovali hovorcovia Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) a Dopravného podniku Bratislava (DPB)."Linky 83, 84 a 93 premávajú z Petržalky cez Most SNP na nábrežie, Dostojevského rad, Legionársku a Šancovu ulicu ďalej na Hlavnú stanicu (93), resp. do Dúbravky (83 a 84). Linky 80 a 94 premávajú s meškaním a len po zastávku Zochova. Linky 31 a 39 premávajú zmenenou trasou cez nábrežie,“ konkretizovala hovorkyňa BID Eva Vozárová. Dodala ďalej, že linky 207 a 212 sú medzi Pražskou a Záhradníckou presmerované cez Šancovu, Legionársku a Karadžičovu. Linka 147 premáva len v úseku Búdková – Šulekova a linka 203 premáva s meškaním, v úseku Kollárovo nám. - Koliba je nahradená autobusmi.Hovorca DPB Martin Chlebovec informoval, že uvedené linky môžu mať meškanie do 10 minút. "Električková doprava v centre a spoje v iných častiach mesta premávajú nateraz bez obmedzení,“ dodal. Cestujúcim MHD odporučil sledovať aktualizované informácie na elektronických infotabuliach na zastávkach, rovnako tak na webe a sociálnych sieťach.Protestujúci v centre Bratislavy používajú k presadeniu svojich záujmov neadekvátne prostriedky. Uviedol to profesor Jozef Ristvej z katedry krízového manažmentu Žilinskej univerzity v Žiline. „Mohli by svoj protest dopredu ohlásiť, mohli by spísať požiadavky a žiadať o ich naplnenie. To sa v tomto prípade nestalo,“ zdôraznil pre TASR s tým, že jediným východiskom z pandemickej situácie je čo najväčšia zaočkovanosť obyvateľstva.Stovky protestujúcich proti pandemickým opatreniam, členom vlády, parlamentu či prezidentke blokujú dopravu v okolí Hodžovho námestia. „Polícia v danom čase a na danom mieste zrejme vyhodnotila, že situácia nie je natoľko riziková, aby musela zasiahnuť. To, či stiahla ťažkoodencov, aby ich nepresunula do inej časti mesta, kde to vyzeralo na oveľa horšie protesty, v tejto chvíli neviem vyhodnotiť,“ dodal. Verí, že polícia vyhodnotila situáciu správne.„Pokiaľ ide o to, či to nemôže vzbudiť v iných skupinách názor, že môžu dosiahnuť svoje nároky spôsobom takéhoto neohláseného protestu a protestu, ktorý by bol oveľa radikálnejší, určite áno,“ povedal Ristvej. Zároveň verí, že v takomto prípade by polícia po vyhodnotení rizík adekvátne zasiahla.Mestská polícia Bratislava vyzýva protestujúci dav, ktorý aktuálne blokuje viaceré ulice v okolí Hodžovho námestia a spôsobuje tým dopravný kolaps v centre mesta, aby zachovali pokojné a nenásilné správanie. Vyzýva ich tiež k dodržiavaniu verejného poriadku, ako aj rešpektovaniu pokynov štátnej a mestskej polície.Na mieste protestu je od rána viacero hliadok bratislavskej mestskej polície. "Hodžovo námestie a jeho okolie je pod zvýšenou kontrolou už od stredajšieho (28. 7.) večera, keď nám boli hlásené nepovolené stavby rôznych tribún. Našu činnosť koordinujeme v úzkej spolupráci s Policajným zborom SR," uviedli pre TASR z mestskej polície. Na bezpečnostné opatrenia vyčlenili zatiaľ celkom 24 príslušníkov z okresných veliteľstiev bratislavskej mestskej polície, ako aj Útvaru zásahovej jednotky a kynológie.

Na snímke účastníci protestného zhromaždenia proti opatreniam vlády SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pred Prezidentským palácom.

Hliadky mestskej polície priebežne monitorujú aj ďalšie lokality, kde by mohlo potenciálne dôjsť k zoskupovaniu väčšieho množstva ľudí.

Úsekom nemôžu jazdiť ani viaceré linky bratislavskej MHD. V okolí Hodžovho námestia sa premávajú viacerí protestujúci aj na motorkách. Vidieť už bolo aj policajných ťažkoodencov, tí sa však po chvíľke stiahli.



Protestujúci zablokovali aj ďalšie ulice v okolí Hodžovho námestia

Protestujúci rozšírili blokáciu ciest v okolí Hodžovho námestie v Bratislave o ďalšie ulice. Blokujú už aj Staromestskú ulicu, Suché mýto, Štefánikovu ulicu i cestu na križovatke Banskobystrická-Hodžovo námestie-Námestie 1. mája. V centre hlavného mesta vznikajú rozsiahle kolóny. V úseku je prerušená premávka MHD liniek 83, 84, 93, 147, 203, 207 a 212. V okolí jazdia protestujúci na motorkách.Krátko po 11.00 h sa demonštrujúci presunuli na vozovku a zablokovali ju v oboch smeroch, ako aj podchod v smere na Staromestskú ulicu. Odvtedy je okolie Hodžovho námestia neprejazdné.

Na snímke účastníci protestného zhromaždenia proti opatreniam vlády SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pred Prezidentským palácom.

Polícia vyzýva vodičov,aby sa vyhli Hodžovmu námestiu, doprava v centre kolabuje

Polícia deklaruje, že pre štvrtkové neoznámené verejné zhromaždenie prijala adekvátne opatrenia, situáciu monitoruje a priebežne vyhodnocuje. Na mieste aktuálne vidieť aj ťažkoodencov.Polícia vyzýva vodičov, aby sa vyhli Hodžovmu námestiu v Bratislave, keďže tam pre zablokovanie cesty protestujúcim davom vznikajú rozsiahle kolóny. Dopravný podnik Bratislava informuje o prerušení premávky všetkých spojov MHD v okolí Hodžovho námestia.

Na snímke príslušníci polície počas protestného zhromaždenia proti opatreniam vlády SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pred Prezidentským palácom.

Protestujúci dav sa pohol z Hodžovho námestia a zablokoval cestu

SaS vyzýva demonštrantov na kultivovaný protest bez manipulácie s dátami

Protest je podľa polície zatiaľ pokojný

"Osoby zúčastnené na zhromaždení sa krátko po 11.00 h presunuli na vozovku a zablokovali ju v oboch smeroch, ako aj podchod v smere na Staromestskú ulicu. Z tohto dôvodu je v súčasnosti Hodžovo námestie v smere na Staromestskú ulicu a na Námestie 1. mája neprejazdné," informoval o tom TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. V centre Bratislavy sa pre blokáciu cesty začínajú tvoriť rozsiahle kolóny, a to najmä na Staromestskej, Suchom mýte, Štefánikovej, Námestí 1. mája. Kolóny vznikajú aj na Moste SNP.Pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave protestuje od štvrtka rána niekoľko stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády a parlamentu.Dav, ktorý od štvrtka rána protestuje proti pandemickým opatreniam a vláde, sa pohol z Hodžovho námestia v Bratislave a zablokoval cestu. Na mieste začínajú vznikať kolóny, keďže pri Hodžovom námestí sa nachádza dôležitá spojnica ciest.Rozsiahle kolóny začínajú vznikať na Staromestskej, Suchom mýte i v ďalších uliciach v okolí Hodžovho námestia. Dopravný podnik Bratislava informuje o obmedzení MHD. Prerušená je doprava liniek 83, 84, 93, 147, 203, 207 a 212.Koaličná SaS vyzýva demonštrantov, aby protestovali kultivovane a nemanipulovali s dátami. Podpredseda SaS a štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus označil očkovanie za cestu, ako sa vrátiť k životu pred pandémiou. Neohľaduplnosť a prepadnutie klamstvám je podľa neho to posledné, čo v tejto chvíli potrebujeme."Rešpektujeme právo občanov slobodne vyjadrovať svoj názor a demonštrovať, ale aj to by sa podľa nás malo diať pokojným a vecným spôsobom. Nemôžeme tolerovať urážky a vulgarizmy, napríklad len pre to, že podporujeme očkovanie, a tým aj spoločenskú zodpovednosť voči druhým. Navyše, protestujúci okrem osobných útokov tiež zavádzajú a klamú verejnosť vymyslenými dátami a hoaxmi," podotkol Klus s tým, že riadiť sa faktami je výzvou pre nás všetkých.Strana tak reagovala na štvrtkový protest pred Prezidentským palácom na bratislavskom Hodžovom námestí. Zišli sa tam stovky ľudí nespokojných s vládnymi opatreniami na boj s pandémiou a podpisom prezidentky Zuzany Čaputovej pod vládnu novelu, ktorá hovorí o využívaní COVID preukazov. Polícia situáciu monitoruje, protest má podľa jej slov zatiaľ pokojný priebeh.Protest pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave má podľa polície zatiaľ pokojný priebeh. Situáciu naďalej monitoruje. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Na snímke účastníci protestného zhromaždenia proti opatreniam vlády SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pred Prezidentským palácom.

"V prípade, ak by došlo k narušeniu verejného poriadku alebo k páchaniu inej protiprávnej činnosti, polícia v zmysle zákona o Policajnom zbore využije všetky zákonné možnosti na zjednanie nápravy a obnovenie verejného poriadku," uviedol hovorca. Bezpečnostnú situáciu polícia priebežne vyhodnocuje s dôrazom na ochranu života, zdravia a majetku občanov. Na mieste protestu sú desiatky policajtov. Polícia deklaruje, že prijala adekvátne opatrenia.