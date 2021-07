Zlatka Puškárová už tiež patrí do ADELI rodiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 (Webnoviny.sk) -reagovala už po prvých stretnutiach s rodinami v ADELI novinárka a moderátorka TV Markíza Zlatka Švajdová Puškárová. So zámerom zblížiť krstnú mamu kalendára na rok 2022 s názvom SILA RODINY s klientami ADELI zorganizovala Nadácia ADELI podujatie "Deň so Zlatkou Švajdová Puškárovou". Odvážnu novinárku, hľadajúcu pravdu a zmysel v rozhodnutiach predstaviteľov politického života si ľudia hlboko vážia. Tentoraz vhupla rovno do intenzívneho terapeutického režimu neurorehabilitačného ADELI Medical Center.Prostredníctvom svojej Nadácie vysiela ADELI do spoločnosti jednoznačný signál: Nečakajme, kým sa pohybovo či mentálne znevýhodnení budú integrovať medzi bezproblémovú populáciu. Integrujme sa my, zdraví! Líderka Nadácie ADELI Zuzana Cyprichová vidí zmysel v posilňovaní pomoci rodinám:Sila dobrých vzťahov medzi najbližšími ľuďmi sa ukazuje ako najdôležitejší prvok v zlepšovaní perspektívy ľudí so znevýhodneniami. Všeobecne predsa platí, že sieť láskyplných vzťahov rozhoduje o naplnení potrieb a túžob každého z nás.- hovorí Zuzana Cyprichová.Zlatka si užila silu úžasného kolektívu angažovaných terapeutov. Sériu spontánnych fototermínov v priestoroch ADELI sprevádzali stretnutia s fanúšikmi, rozhovory plné empatie a porozumenia. Z terapie v hyperbarickej komore dobehla na stretnutie mamička Ivana, ktorá rehabilituje v ADELI s malým Jakubom.– komentuje srdečné stretnutie Renátka, ktorej život sa prudko zmenil po narodení Andrejky, dnes už mladej ženy so zriedkavým genetickým ochorením.Zlatka neskrývala dojatie i pokoru:Pri okrúhlom stole dala Nadácia ADELI priestor mamám a otcom vyjadriť sa, čo v ich živote prebieha inak, koľko síl a námahy ich starostlivosť stojí a ako pritom dokážu stále realizovať svoje životné plány. Opäť sa potvrdilo, že životné šťastie a prosperita sú priamo úmerné ochote okolia nezištne pomáhať.." – zdieľa názor ďalší účastník okrúhleho stola.dopĺňa líderka Nadácie ADELI.Zlatka si užila i štipku umenia na workshope maľovania kamienkov s deťmi. Ľudia v ADELI veria, že napredovanie človeka je totiž možné vždy, ak sa rozvíjajú jeho schopnosti komplexne.– s týmito slovami opúšťala Zlatka ADELI.Kalendár, ktorý Nadácia ADELI s krstnou mamou Zlatkou Švajdovou Puškárovou plánuje uviesť začiatkom septembra, je pre členov Nadácie ADELI prostriedkom zbierania financií na rehabilitačnú liečbu. Jeho vznik môže podporiť každý, komu nie je osud týchto rodín ľahostajný. Kalendár zobrazuje hlavné esencie pomoci: radosť, súdržnosť a chuť ísť ďalej. Odporúčanie našich silných mám a otcov z ADELI ostatným rodinám znie:Pomôcť k ich napredovaniu môžete aj Vy! Objednajte si kalendár alebo prispejte priamo cez platobnú bránu prostredníctvom objednaním kalendára alebo podporiť jeho vznik: https://www.nadaciaadeli.sk/sila-rodiny-kalendar-2022 Informačný servis