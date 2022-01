Sagan odjazdil prvý tréning s tímom TotalEnergies. Vo februári ho čakajú Kanárske ostrovy aj Francúzsko

Druhý pozitívny test na COVID-19

Preteky v Argentíne a Kolumbii padli

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou prvý tréningový deň v roku 2022 s novými kolegami vo francúzskom tíme TotalEnergies. Absolvoval s nimi šesťhodinovú jazdu počas tréningového kempu v Calpe na východe Španielska pri pobreží Stredozemného mora.Dva týždne po oznámení pozitívneho testu na koronavírus by mal byť trojnásobný majster sveta aj jeho starší brat Juraj v poriadku.Saganovci mali druhýkrát v rozpätí 11 mesiacov pozitívne testy na koronavírus. Tentoraz už nepotrebovali 10-dňovú povinnú karanténu, ale iba päťdňovú s negatívnym testom na konci.Takto to vyplýva zo súčasných nariadení francúzskych zdravotníkov, ktoré sa vzťahujú aj na Monte Carlo, kde Saganovci žijú. Informoval o tom web cyclingnews.com.Nový dres Petra Sagana v tíme TotalEnergies je doplnený o modré a červené pásiky, ktoré má právo nosiť úradujúci majster Slovenska a tiež dúhové pruhy na golieri, ktoré mu zasa prislúchajú ako niekdajšiemu viacnásobnému majstrovi sveta."Vysadol som na bicykel po prvý raz v tomto roku so skupinou nových aj starých priateľov," referoval Peter Sagan prostredníctvom twitteru.Držiteľ 119 víťazstiev v profipelotóne na ceste mal pôvodne vstúpiť do sezóny na pretekoch Vuelta a San Juan v Argentíne, ale tie sa na prelome januára a februára neuskutočnia ako prevencia proti šíreniu koronavírusu v tomto juhoamerickom regióne.Podľa viacerých zdrojov Saganovi padlo aj vysokohorské sústredenie v Kolumbii, ale vo februári by mal ísť na Kanárske ostrovy a neskôr absolvuje vo Francúzsku trojdňové etapové preteky Tour des Alpes Maritimes et du Var (18.- 20. 2.)."Cieľom Sagana pre prvú časť sezóny zostávajú jarné klasiky na čele s pretekmi Miláno - San Remo, kde vlani skončil štvrtý. Ešte sa nevie, či bude súčasťou Giro d'Italia, kde pred rokom vybojoval víťazstvo v etape aj dres pre víťaza bodovacej súťaže. Jeho prvodivízny francúzsky zamestnávateľ najprv potrebuje dostať pozvánku na tieto preteky Grand Tour," uviedol web cyclingnews.com.