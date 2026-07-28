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28. júla 2026
Ministerstvo práce prichádza po ničivej búrke na východe Slovenska s finančnou pomocou. Do akej výšky siaha?
Žiadať o ňu môžu mestá, obce aj domácnosti. Ministerstvo práce poskytne
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28.7.2026 (SITA.sk) - Žiadať o ňu môžu mestá, obce aj domácnosti.
Ministerstvo práce poskytne humanitárnu pomoc mestám, obciam a domácnostiam na východe Slovenska, ktoré zasiahli silné búrky a krupobitie. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že pracovníci úradu práce sú už priamo v teréne a pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadostí o finančnú pomoc.
"Vďaka novele zákona z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR môžeme domácnostiam poskytnúť humanitárnu pomoc až do výšky 1 500 eur. V prípade rozsiahlejších škôd je možné túto pomoc poskytnúť aj opakovane, ak sú splnené zákonné podmienky," pripomenul minister. O pomoc do výšky 15-tisíc eur môžu žiadať aj mestá a obce. Tieto finančné prostriedky sú určená na nákup materiálu či pomôcok pre obyvateľov.
Okolie Michaloviec v pondelok podľa iMeteo zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. "Z oblasti Lastomíra, južne od mesta, už skôr prichádzali informácie o poškodených fasádach, úrode a ďalšom majetku. V samotných Michalovciach samospráva po prechode silnej búrky začala kontrolovať terén a vyzvala obyvateľov, aby hlásili spadnuté konáre alebo poškodenie mestského majetku," informoval portál.
Pondelňajšie popoludnie podľa iMeteo.sk ukázalo, aké veľké rozdiely môžu vzniknúť aj na pomerne malom území. "Kým niektoré miesta zasiahne najmä silný dážď, pod jadrom supercely môžu v priebehu niekoľkých minút padať veľké krúpy, ktoré spôsobia výrazné materiálne škody. V okolí Michaloviec sa tento scenár naplnil v mimoriadne výraznej podobe," dodal portál.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo práce prichádza po ničivej búrke na východe Slovenska s finančnou pomocou. Do akej výšky siaha? © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo práce poskytne humanitárnu pomoc mestám, obciam a domácnostiam na východe Slovenska, ktoré zasiahli silné búrky a krupobitie. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že pracovníci úradu práce sú už priamo v teréne a pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadostí o finančnú pomoc.
"Vďaka novele zákona z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR môžeme domácnostiam poskytnúť humanitárnu pomoc až do výšky 1 500 eur. V prípade rozsiahlejších škôd je možné túto pomoc poskytnúť aj opakovane, ak sú splnené zákonné podmienky," pripomenul minister. O pomoc do výšky 15-tisíc eur môžu žiadať aj mestá a obce. Tieto finančné prostriedky sú určená na nákup materiálu či pomôcok pre obyvateľov.
Okolie Michaloviec v pondelok podľa iMeteo zasiahli najsilnejšie búrky tohto leta. "Z oblasti Lastomíra, južne od mesta, už skôr prichádzali informácie o poškodených fasádach, úrode a ďalšom majetku. V samotných Michalovciach samospráva po prechode silnej búrky začala kontrolovať terén a vyzvala obyvateľov, aby hlásili spadnuté konáre alebo poškodenie mestského majetku," informoval portál.
Pondelňajšie popoludnie podľa iMeteo.sk ukázalo, aké veľké rozdiely môžu vzniknúť aj na pomerne malom území. "Kým niektoré miesta zasiahne najmä silný dážď, pod jadrom supercely môžu v priebehu niekoľkých minút padať veľké krúpy, ktoré spôsobia výrazné materiálne škody. V okolí Michaloviec sa tento scenár naplnil v mimoriadne výraznej podobe," dodal portál.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo práce prichádza po ničivej búrke na východe Slovenska s finančnou pomocou. Do akej výšky siaha? © SITA Všetky práva vyhradené.
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