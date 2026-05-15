|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žofia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. mája 2026
Obyvatelia Petržalky sú nespokojní so stavom ciest a chodníkov, zmeny na Draždiaku vníma pozitívne až 70 percent ľudí
Bratislavská Petržalka zrealizovala druhý zo série tohtoročných prieskumov v rámci projektu mestskej časti s názvom Váš názor Petržalku zaujíma. Bratislavská Petržalka zrealizovala druhý zo série ...
Zdieľať
15.5.2026 (SITA.sk) - Bratislavská Petržalka zrealizovala druhý zo série tohtoročných prieskumov v rámci projektu mestskej časti s názvom Váš názor Petržalku zaujíma.
Bratislavská Petržalka zrealizovala druhý zo série tohtoročných prieskumov v rámci projektu mestskej časti s názvom Váš názor Petržalku zaujíma. Ako uviedla hovorkyňa samosprávy Mária Halašková, prieskum zrealizovali prostredníctvom agentúry AKO v termíne od 17. do 24. apríla na reprezentatívnej vzorke tisíc dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke.
Prieskum bol tentokrát zameraný na spokojnosť s opravami chodníkov v réžii samosprávy, s revitalizáciou a potenciálnou kúpou ďalších súkromných pozemkov v areáli Draždiaka, a tiež na hodnotenie atrakcií na petržalských vianočných trhoch či bezpečnosť. „V kontexte dvojúrovňovej bratislavskej samosprávy už tradične časť otázok smerovala aj na témy, ktoré v mestských častiach zväčša zastrešuje magistrát," priblížila hovorkyňa.
Prvý tohtoročný prieskum AKO z februára ukázal, že každý piaty Petržalčan je najviac nespokojný so stavom ciest a chodníkov (21,6 percenta). Mestská časť to podľa samosprávy napráva od roku 2023 značným navýšením kapacít a zdrojov do opráv asfaltových povrchov chodníkov vo vlastnej réžii.
„Výsledkom je, že tempo opráv chodníkov v správe mestskej časti sa priamo v jej gescii zrýchlilo z jednotiek na desiatky tisíc metrov štvorcových ročne naprieč Petržalkou, teda v lokalitách Dvory, Háje aj Lúky," uviedla hovorkyňa. Ako dodala, samosprávu meter štvorcový nového asfaltu – v porovnaní s externými zákazkami v minulosti – stojí vo vlastnej réžii o dve tretiny menej.
„Spokojnosť s výsledkami potvrdil aj aktuálny prieskum – viac ako 67 percent opýtaných hodnotí investície do opravy poškodených asfaltových chodníkov pozitívne," spresnila Halašková. Na druhej strane, až 58 percent opýtaných by uvítalo ich komplexnú rekonštrukciu vrátane výmeny podložia a obrubníkov.
„Samozrejme, každý by sme chceli v ideálnom svete opraviť všetko a hneď, no v reálnom svete podfinancovaných slovenských samospráv to nie je možné. Minimálne nie naraz a všade. Aj preto opravujeme čo najviac asfaltových povrchov chodníkov naprieč Petržalkou v medziach nášho rozpočtu," vysvetlil starosta Petržalky Ján Hrčka. „Aktuálne nás meter štvorcový opravy asfaltového povrchu chodníka stojí vo vlastnej réžii cca 30-40 eur. V minulosti nás to dodávateľsky stálo cca 100-130 eur," doplnil s tým, že kvalita asfaltových povrchov vo vlastnej réžii je vyššia, čo potvrdzuje aj ich životnosť, ktorú odhaduje na 10 a viac rokov.
Prieskum ďalej ukázal, že spomedzi atrakcií v rámci vianočných trhov na Námestí republiky by v tomto roku najviac opýtaných (43,4 percenta) opäť uvítalo zimné ľadové klzisko - tentokrát aj s ľadovými cestičkami pomedzi stromy, ako to niektorí ľudia poznajú zo susednej Viedne. Počas poslednej zimy v samosprávnej požičovni korčúľ mestská časť zaznamenala približne 19-tisíc výpožičiek a počas troch mesiacov si korčuľovanie na ľade užilo odhadom 75-tisíc ľudí.
V zozname želaných atrakcií sa za vylepšeným klziskom umiestnili svetelný park s výzdobou okolitých stromov (20,6 percenta), snehový areál (19,2 percenta) či viac živých zvierat v rámci Petržalského betlehemu (11,2 percenta).
Ďalšou otázkou v prieskume bolo, ako verejnosť vníma postupnú revitalizáciu štrkoviska Draždiak, ktorú samospráva vzala do vlastných rúk pred štyrmi rokmi. So súhlasom Lesov SR, majiteľov pozemkov, od ktorých v tomto roku celé štrkovisko aj s ich okolitými pozemkami kupuje, tu pribudli viaceré vylepšenia. „Azda tým najviditeľnejším je postupné zatrávňovanie brehov s budovaním závlahového systému v snahe zastaviť eróziu, či nedávne vyhradenie časti pre pilotnú piesočnatú pláž," uviedla hovorkyňa.
Až sedem z desiatich Petržalčanov (70,7 percenta) považuje investície mestskej časti do týchto úprav Draždiaka za krok k lepšiemu. „Viac ako polovica dokonca súhlasí s odkúpením ďalších súkromných nehnuteľností v okolí, a to aj na úkor iných investícii mestskej časti," doplnila Halašková.
Na otázku, ktorú z investícií z dielne samosprávy by počas letnej sezóny uvítali najviac, zvolila tretina opýtaných (33,1 percenta) možnosť zatrávnenia brehov štrkoviska, 17,9 percenta by si prialo pokračovanie budovania mlatového chodníka, 17,1 percenta by uvítalo piesočnatú pláž s tienidlom pre deti. „Len o niečo menej – 16,4 percenta, by si rado užilo vodné bicykle a skákacie atrakcie na hladine," poznamenala hovorkyňa. Možnosť navýšenia bufetov zvolilo len 7,5 percenta respondentov.
Témou prieskumu boli po roku znova aj developerské projekty v petržalskej lokalite Lido, a to v nadväznosti na minuloročné rozhodnutie hlavného mesta navýšiť stavebníkom množstvo bytov asi o tretinu – z 3 500 na 5 000 bytov. „Developeri sa v rámci dohody s magistrátom zaviazali investovať do verejných priestorov 75 miliónov eur a ako protihodnotu za túto zmenu by malo mesto v budúcnosti získať aj 97 z nových bytov v hodnote ďalších približne 25 miliónov eur," spresnila Halašková.
Za výhodnú (veľmi výhodnú šesť percent) a rovnako tak za nevýhodnú (veľmi nevýhodnú 15,8 percenta) túto, už uzavretú dohodu, aktuálne v prieskume AKO považuje asi 40 percent opýtaných. „Pred rokom ale prieskum agentúry Focus, ešte pred hlasovaním v mestskom zastupiteľstve, odmeral tých, ktorí s touto dohodou súhlasia a tých, ktorí s ňou nesúhlasia, v pomere 60:20," zdôraznila mestská časť.
Aktuálny prieskum AKO uzavreli dve témy, ktoré v Bratislave v rámci samosprávy primárne patria do kompetencie a rozpočtu magistrátu – bezpečnosť a vnímanie práce Mestskej polície Bratislava v Petržalke. Takmer polovica opýtaných (47,9 percenta) si myslí, že by sa o bezpečnosť v Petržalke mal starať najmä magistrát a jeho mestská polícia a 32,7 percenta túto zodpovednosť pripisuje najmä štátu a jeho štátnej polícii.
Zvyšných asi 20 percent respondentov na otázku nevedelo či nechcelo odpovedať, pričom približne šesť percent z nich uviedlo, že by mestská a štátna polícia mali pri bezpečnosti spolupracovať. Takmer polovica opýtaných (48,6 percenta) uviedla, že je s prácou Mestskej polície Bratislava v Petržalke spokojná, nespokojná s jej výkonom je asi tretina Petržalčanov (34,3 percenta).
Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia Petržalky sú nespokojní so stavom ciest a chodníkov, zmeny na Draždiaku vníma pozitívne až 70 percent ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavská Petržalka zrealizovala druhý zo série tohtoročných prieskumov v rámci projektu mestskej časti s názvom Váš názor Petržalku zaujíma. Ako uviedla hovorkyňa samosprávy Mária Halašková, prieskum zrealizovali prostredníctvom agentúry AKO v termíne od 17. do 24. apríla na reprezentatívnej vzorke tisíc dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke.
Prieskum bol tentokrát zameraný na spokojnosť s opravami chodníkov v réžii samosprávy, s revitalizáciou a potenciálnou kúpou ďalších súkromných pozemkov v areáli Draždiaka, a tiež na hodnotenie atrakcií na petržalských vianočných trhoch či bezpečnosť. „V kontexte dvojúrovňovej bratislavskej samosprávy už tradične časť otázok smerovala aj na témy, ktoré v mestských častiach zväčša zastrešuje magistrát," priblížila hovorkyňa.
Nespokojnosť so stavom ciest a chodníkov
Prvý tohtoročný prieskum AKO z februára ukázal, že každý piaty Petržalčan je najviac nespokojný so stavom ciest a chodníkov (21,6 percenta). Mestská časť to podľa samosprávy napráva od roku 2023 značným navýšením kapacít a zdrojov do opráv asfaltových povrchov chodníkov vo vlastnej réžii.
„Výsledkom je, že tempo opráv chodníkov v správe mestskej časti sa priamo v jej gescii zrýchlilo z jednotiek na desiatky tisíc metrov štvorcových ročne naprieč Petržalkou, teda v lokalitách Dvory, Háje aj Lúky," uviedla hovorkyňa. Ako dodala, samosprávu meter štvorcový nového asfaltu – v porovnaní s externými zákazkami v minulosti – stojí vo vlastnej réžii o dve tretiny menej.
„Spokojnosť s výsledkami potvrdil aj aktuálny prieskum – viac ako 67 percent opýtaných hodnotí investície do opravy poškodených asfaltových chodníkov pozitívne," spresnila Halašková. Na druhej strane, až 58 percent opýtaných by uvítalo ich komplexnú rekonštrukciu vrátane výmeny podložia a obrubníkov.
„Samozrejme, každý by sme chceli v ideálnom svete opraviť všetko a hneď, no v reálnom svete podfinancovaných slovenských samospráv to nie je možné. Minimálne nie naraz a všade. Aj preto opravujeme čo najviac asfaltových povrchov chodníkov naprieč Petržalkou v medziach nášho rozpočtu," vysvetlil starosta Petržalky Ján Hrčka. „Aktuálne nás meter štvorcový opravy asfaltového povrchu chodníka stojí vo vlastnej réžii cca 30-40 eur. V minulosti nás to dodávateľsky stálo cca 100-130 eur," doplnil s tým, že kvalita asfaltových povrchov vo vlastnej réžii je vyššia, čo potvrdzuje aj ich životnosť, ktorú odhaduje na 10 a viac rokov.
Zoznam želaných atrakcií
Prieskum ďalej ukázal, že spomedzi atrakcií v rámci vianočných trhov na Námestí republiky by v tomto roku najviac opýtaných (43,4 percenta) opäť uvítalo zimné ľadové klzisko - tentokrát aj s ľadovými cestičkami pomedzi stromy, ako to niektorí ľudia poznajú zo susednej Viedne. Počas poslednej zimy v samosprávnej požičovni korčúľ mestská časť zaznamenala približne 19-tisíc výpožičiek a počas troch mesiacov si korčuľovanie na ľade užilo odhadom 75-tisíc ľudí.
V zozname želaných atrakcií sa za vylepšeným klziskom umiestnili svetelný park s výzdobou okolitých stromov (20,6 percenta), snehový areál (19,2 percenta) či viac živých zvierat v rámci Petržalského betlehemu (11,2 percenta).
Revitalizácia štrkoviska Draždiak
Ďalšou otázkou v prieskume bolo, ako verejnosť vníma postupnú revitalizáciu štrkoviska Draždiak, ktorú samospráva vzala do vlastných rúk pred štyrmi rokmi. So súhlasom Lesov SR, majiteľov pozemkov, od ktorých v tomto roku celé štrkovisko aj s ich okolitými pozemkami kupuje, tu pribudli viaceré vylepšenia. „Azda tým najviditeľnejším je postupné zatrávňovanie brehov s budovaním závlahového systému v snahe zastaviť eróziu, či nedávne vyhradenie časti pre pilotnú piesočnatú pláž," uviedla hovorkyňa.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/revitalizacia-strkoviska-velky-drazdiak-fotografie/">Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak (fotografie)
Až sedem z desiatich Petržalčanov (70,7 percenta) považuje investície mestskej časti do týchto úprav Draždiaka za krok k lepšiemu. „Viac ako polovica dokonca súhlasí s odkúpením ďalších súkromných nehnuteľností v okolí, a to aj na úkor iných investícii mestskej časti," doplnila Halašková.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/zmeny-na-strkovisku-velky-drazdiak-v-petrzalke-fotografie/">Zmeny na štrkovisku Veľký Draždiak v Petržalke (fotografie)
Na otázku, ktorú z investícií z dielne samosprávy by počas letnej sezóny uvítali najviac, zvolila tretina opýtaných (33,1 percenta) možnosť zatrávnenia brehov štrkoviska, 17,9 percenta by si prialo pokračovanie budovania mlatového chodníka, 17,1 percenta by uvítalo piesočnatú pláž s tienidlom pre deti. „Len o niečo menej – 16,4 percenta, by si rado užilo vodné bicykle a skákacie atrakcie na hladine," poznamenala hovorkyňa. Možnosť navýšenia bufetov zvolilo len 7,5 percenta respondentov.
Developerské projekty
Témou prieskumu boli po roku znova aj developerské projekty v petržalskej lokalite Lido, a to v nadväznosti na minuloročné rozhodnutie hlavného mesta navýšiť stavebníkom množstvo bytov asi o tretinu – z 3 500 na 5 000 bytov. „Developeri sa v rámci dohody s magistrátom zaviazali investovať do verejných priestorov 75 miliónov eur a ako protihodnotu za túto zmenu by malo mesto v budúcnosti získať aj 97 z nových bytov v hodnote ďalších približne 25 miliónov eur," spresnila Halašková.
Za výhodnú (veľmi výhodnú šesť percent) a rovnako tak za nevýhodnú (veľmi nevýhodnú 15,8 percenta) túto, už uzavretú dohodu, aktuálne v prieskume AKO považuje asi 40 percent opýtaných. „Pred rokom ale prieskum agentúry Focus, ešte pred hlasovaním v mestskom zastupiteľstve, odmeral tých, ktorí s touto dohodou súhlasia a tých, ktorí s ňou nesúhlasia, v pomere 60:20," zdôraznila mestská časť.
Bezpečnosť v Petržalke
Aktuálny prieskum AKO uzavreli dve témy, ktoré v Bratislave v rámci samosprávy primárne patria do kompetencie a rozpočtu magistrátu – bezpečnosť a vnímanie práce Mestskej polície Bratislava v Petržalke. Takmer polovica opýtaných (47,9 percenta) si myslí, že by sa o bezpečnosť v Petržalke mal starať najmä magistrát a jeho mestská polícia a 32,7 percenta túto zodpovednosť pripisuje najmä štátu a jeho štátnej polícii.
Zvyšných asi 20 percent respondentov na otázku nevedelo či nechcelo odpovedať, pričom približne šesť percent z nich uviedlo, že by mestská a štátna polícia mali pri bezpečnosti spolupracovať. Takmer polovica opýtaných (48,6 percenta) uviedla, že je s prácou Mestskej polície Bratislava v Petržalke spokojná, nespokojná s jej výkonom je asi tretina Petržalčanov (34,3 percenta).
Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia Petržalky sú nespokojní so stavom ciest a chodníkov, zmeny na Draždiaku vníma pozitívne až 70 percent ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Spojené arabské emiráty urýchlia výstavbu ropovodu mimo Hormuzského prielivu
Spojené arabské emiráty urýchlia výstavbu ropovodu mimo Hormuzského prielivu
<< predchádzajúci článok
WHO varuje pred generačnou psychickou krízou spôsobenou ruskou vojnou na Ukrajine
WHO varuje pred generačnou psychickou krízou spôsobenou ruskou vojnou na Ukrajine