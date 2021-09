Obyvatelia San Marína podporili v referende legalizáciu interrupcií, krajina úplne zakazovala prerušenie tehotenstva

Podstúpené interrupcie v Taliansku

Hrboľaté zavádzanie rodovej rovnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia európskeho miništátu San Maríno v nedeľňajšom referende v drvivej väčšine podporili legalizáciu interrupcií.Podľa oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnila verejnoprávna televízia San Marino RTV, za legalizáciu hlasovalo približne 77 % voličov. Na základe výsledku referenda teraz musí sanmarínsky parlament predložiť návrh zákona, ktorým interrupcie legalizujú.Interrupcie budú možné počas prvých 12 týždňov tehotenstva, ale aj po ukončení úvodného trimestra v prípade, že by bol v nebezpečenstve život tehotnej ženy alebo by bolo ohrozené jej fyzické a duševné zdravie v dôsledku anomálie alebo poškodenia plodu.San Maríno bolo jednou z posledných krajín v Európe, ktorá zakazovala umelé prerušenie tehotenstva za každých okolností. Tento zákaz zaviedli ešte v roku 1865. Ženy zo San Marína dosiaľ v prípade potreby odchádzali do susedného Talianska, kde interrupcie legalizovali v roku 1978.San Maríno patrí k najstarším republikám na svete a má približne 33-tisíc obyvateľov. Proces zavádzania zásad rodovej rovnosti je však v tomto štáte na Apeninskom polostrove pomerne hrboľatý. Ženy získali volebné právo až v roku 1960.V roku 1982 sa dokonca konalo neúspešné referendum o zrušení zákona, ktorý zbavoval Sanmarínčanky občianstva v prípade, že sa vydali za cudzinca. Tento právny predpis napokon neskôr zmenili a umožnili ženám ponechať si aj občianstvo San Marína.