Samosprávy požiadali Matoviča o predĺženie výnimky z Lex korona o dva roky

Predĺženie Lex korona o dva roky

Žiadny negatívny dopad na štátny rozpočet

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo listom ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ) o predĺženie možnosti voľnejšieho využívania rezervného fondu. ZMOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák Výnimka umožňuje obciam a vyšším územným celkom počas pandémie na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť peniaze z rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania na úhradu bežných výdavkov. Výnimka podľa takzvaného Lex korona zákona však platí len do 31. decembra tohto roku. ZMOS preto žiada jej predĺženie o dva roky.„Mestá a obce v tejto ťažkej dobe sa snažia udržiavať zamestnanosť a nepristupovať k opatreniam, ktoré by znamenali prepúšťanie zamestnancov, ako aj výrazné znižovanie ich príjmov počas karanténnych a obmedzených výkonov. Na základe toho uvítame, ak nám rezort financií rozviaže roky pri úhrade bežných výdavkov z rezervného fondu o dva roky,“ povedal Martin Chren , starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov.„Hoci naplnenie daňovej prognózy sa najmä pri dani z príjmov fyzických osôb javí ako stabilné, takmer všetky obce na Slovensku trpia prepadom bežných príjmov. Ide napríklad o straty z príjmov z prenájmu, veľmi výrazné prepady tržieb v preprave z dôvodu poklesu počtu cestujúcich, straty na príjmoch z poplatkov pre školy, škôlky, školské družiny, výpadky tržieb komunálnych podnikov z dôvodu karantény zamestnancov a následne znížených výkonov a podobne,“ dodal Chren.Podľa združenia by predĺženie výnimky nemalo žiaden negatívny vplyv na štátny rozpočet. Opatrenie zároveň považuje za jedno z tých, ktoré sa v tomto roku osvedčili.Agentúra SITA požiadala o reakciu aj Ministerstvo financií SR