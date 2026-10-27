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27. októbra 2026
Ruské rakety poškodili jeden z kyjevských mostov vrátane infraštruktúry metra, pri útokoch zomrel najmenej jeden človek
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že zásah poškodil Južný most, ktorý patrí k hlavným dopravným spojeniam v ukrajinskej metropole. Najmenej jeden človek zahynul a osem ďalších utrpelo zranenia ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že zásah poškodil Južný most, ktorý patrí k hlavným dopravným spojeniam v ukrajinskej metropole.
Najmenej jeden človek zahynul a osem ďalších utrpelo zranenia pri ruských raketových útokoch na Kyjev, ktoré v noci na utorok poškodili dôležitý most cez rieku Dnipro, zdravotnícke zariadenia aj univerzitný internát.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že zásah poškodil Južný most, ktorý patrí k hlavným dopravným spojeniam v ukrajinskej metropole. Škody utrpela aj infraštruktúra metra vedúca cez most, v dôsledku čoho prerušili železničnú dopravu na tomto úseku.
„Úder zasiahol Južný most. Poškodená bola aj infraštruktúra metra na moste,“ napísal Kličko na platforme Telegram.
Ruské rakety zasiahli aj zdravotnícke zariadenia. Tlaková vlna rozbila okná na jednotke intenzívnej starostlivosti a poškodila ďalšie nemocničné oddelenia. Podľa Klička neboli medzi pacientmi ani zdravotníckym personálom hlásené obete.
Pri jednom zo zásahov zahynul človek v blízkosti supermarketu v nerezidenčnej časti mesta. Ďalší útok pri internáte jednej z kyjevských univerzít zranil 20-ročnú ženu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské balistické rakety dopadli do areálu univerzity a okolitých oblastí vrátane stanice metra, parku Kjoto a obytných budov. „Rakety zasiahli veľmi frekventované oblasti, pričom v blízkosti sa nenachádza ani jeden vojenský objekt. Bol to útok priamo na mesto a jeho infraštruktúru,“ vyhlásil Zelenskyj.
V Rusmi okupovanom meste Olešky na juhu Ukrajiny medzitým o 3.00 hod. miestneho času vstúpilo do platnosti tzv. humanitárne prímerie, ktoré má umožniť dodávky humanitárnej pomoci do mesta a prípadnú evakuáciu jeho obyvateľov. Agentúra AFP bezprostredne nedokázala overiť, či sa intenzita bojov v oblasti po začiatku prímeria skutočne znížila.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety poškodili jeden z kyjevských mostov vrátane infraštruktúry metra, pri útokoch zomrel najmenej jeden človek © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej jeden človek zahynul a osem ďalších utrpelo zranenia pri ruských raketových útokoch na Kyjev, ktoré v noci na utorok poškodili dôležitý most cez rieku Dnipro, zdravotnícke zariadenia aj univerzitný internát.
Most s metrom
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že zásah poškodil Južný most, ktorý patrí k hlavným dopravným spojeniam v ukrajinskej metropole. Škody utrpela aj infraštruktúra metra vedúca cez most, v dôsledku čoho prerušili železničnú dopravu na tomto úseku.
„Úder zasiahol Južný most. Poškodená bola aj infraštruktúra metra na moste,“ napísal Kličko na platforme Telegram.
Všetko len nie je vojenské ciele
Ruské rakety zasiahli aj zdravotnícke zariadenia. Tlaková vlna rozbila okná na jednotke intenzívnej starostlivosti a poškodila ďalšie nemocničné oddelenia. Podľa Klička neboli medzi pacientmi ani zdravotníckym personálom hlásené obete.
Pri jednom zo zásahov zahynul človek v blízkosti supermarketu v nerezidenčnej časti mesta. Ďalší útok pri internáte jednej z kyjevských univerzít zranil 20-ročnú ženu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské balistické rakety dopadli do areálu univerzity a okolitých oblastí vrátane stanice metra, parku Kjoto a obytných budov. „Rakety zasiahli veľmi frekventované oblasti, pričom v blízkosti sa nenachádza ani jeden vojenský objekt. Bol to útok priamo na mesto a jeho infraštruktúru,“ vyhlásil Zelenskyj.
Humanitárna prestávka
V Rusmi okupovanom meste Olešky na juhu Ukrajiny medzitým o 3.00 hod. miestneho času vstúpilo do platnosti tzv. humanitárne prímerie, ktoré má umožniť dodávky humanitárnej pomoci do mesta a prípadnú evakuáciu jeho obyvateľov. Agentúra AFP bezprostredne nedokázala overiť, či sa intenzita bojov v oblasti po začiatku prímeria skutočne znížila.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety poškodili jeden z kyjevských mostov vrátane infraštruktúry metra, pri útokoch zomrel najmenej jeden človek © SITA Všetky práva vyhradené.
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