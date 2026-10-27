Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. októbra 2026

Ruské rakety poškodili jeden z kyjevských mostov vrátane infraštruktúry metra, pri útokoch zomrel najmenej jeden človek


Tagy: Metro Rieka Dnipro Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že zásah poškodil Južný most, ktorý patrí k hlavným dopravným spojeniam v ukrajinskej metropole. Najmenej jeden človek zahynul a osem ďalších utrpelo zranenia ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_66781 676x450 27.10.2026 (SITA.sk) - Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že zásah poškodil Južný most, ktorý patrí k hlavným dopravným spojeniam v ukrajinskej metropole.


Najmenej jeden človek zahynul a osem ďalších utrpelo zranenia pri ruských raketových útokoch na Kyjev, ktoré v noci na utorok poškodili dôležitý most cez rieku Dnipro, zdravotnícke zariadenia aj univerzitný internát.

Most s metrom


Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že zásah poškodil Južný most, ktorý patrí k hlavným dopravným spojeniam v ukrajinskej metropole. Škody utrpela aj infraštruktúra metra vedúca cez most, v dôsledku čoho prerušili železničnú dopravu na tomto úseku.

Úder zasiahol Južný most. Poškodená bola aj infraštruktúra metra na moste,“ napísal Kličko na platforme Telegram.

Všetko len nie je vojenské ciele


Ruské rakety zasiahli aj zdravotnícke zariadenia. Tlaková vlna rozbila okná na jednotke intenzívnej starostlivosti a poškodila ďalšie nemocničné oddelenia. Podľa Klička neboli medzi pacientmi ani zdravotníckym personálom hlásené obete.

Pri jednom zo zásahov zahynul človek v blízkosti supermarketu v nerezidenčnej časti mesta. Ďalší útok pri internáte jednej z kyjevských univerzít zranil 20-ročnú ženu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské balistické rakety dopadli do areálu univerzity a okolitých oblastí vrátane stanice metra, parku Kjoto a obytných budov. „Rakety zasiahli veľmi frekventované oblasti, pričom v blízkosti sa nenachádza ani jeden vojenský objekt. Bol to útok priamo na mesto a jeho infraštruktúru,“ vyhlásil Zelenskyj.

Humanitárna prestávka


V Rusmi okupovanom meste Olešky na juhu Ukrajiny medzitým o 3.00 hod. miestneho času vstúpilo do platnosti tzv. humanitárne prímerie, ktoré má umožniť dodávky humanitárnej pomoci do mesta a prípadnú evakuáciu jeho obyvateľov. Agentúra AFP bezprostredne nedokázala overiť, či sa intenzita bojov v oblasti po začiatku prímeria skutočne znížila.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety poškodili jeden z kyjevských mostov vrátane infraštruktúry metra, pri útokoch zomrel najmenej jeden človek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Metro Rieka Dnipro Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Polícia spúšťa preventívnu kampaň „Nie som tieň“, upozorňuje na používanie reflexných prvkov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 