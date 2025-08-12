|
Utorok 12.8.2025
Meniny má Darina
Denník - Správy
12. augusta 2025
Maškarová je stále poverená policajná prezidentka, čaká ju ešte vypočutie na brannobezpečnostnom výbore
Aktuálna šéfka Policajného zboru SR Jana Maškarová je momentálne stále v pozícii osoby poverenej výkonom dočasne neobsadenej ...
12.8.2025 (SITA.sk) - Aktuálna šéfka Policajného zboru SR Jana Maškarová je momentálne stále v pozícii osoby poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie. Neabsolvovala totiž ešte vypočutie pred parlamentným brannobezpečnostným výborom, ktorým musí na základe zákona pred ustanovením do funkcie prezidentky Policajného zboru prejsť. Podľa stanoviska Ministerstva vnútra SR však ešte nie je známe, kedy sa vypočutie uskutoční.
„Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti čaká na definitívne určenie termínu pre zasadnutie brannobezpečnostného výboru, ktorý musí byť pri vypočutí kandidátky uznášaniaschopný,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Doplnil, že v súčasnosti si poslanci ešte čerpajú riadne dovolenky. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poveril Maškarovú riadením Policajného zboru v januári po tom, čo z funkcie odstúpil Ľubomír Solák.
„Tento rok to bude presne 30 rokov, čo pani generálka je na strane zákona, či už v Policajnom zbore, alebo posledné štyri roky na Národnom bezpečnostnom úrade. Som presvedčený, že je tá správna osoba, ktorá sa ujme riadenia Policajného zboru,“ povedal minister na adresu Maškarovej.
Jana Maškarová už bola viceprezidentkou Policajného zboru v rokoch 2018 až 2021. Za svoj cieľ si ako policajná prezidentka podľa vlastných slov stanovila vytvoriť také prostredie, aby policajti neboli frustrovaní a demotivovaní, ale aby boli hrdí na to, kde pracujú.
Zamerať sa chce najmä na motivovanie mladých ľudí, vytvorenie dobrých platových podmienok, dobrú zdravotnú starostlivosť, podporu v bývaní a efektívny kariérny rast. Budovať tiež chce dôveru verejnosti v Policajný zbor.
„Chcela by som, aby sa verejnosť obracala s dôverou na Policajný zbor a aby policajti konali nestranne a zákonne. To môžeme dosiahnuť otvorenou komunikáciou s komunitami a so školami,“ zdôraznila v januári. Doplnila, že neplánuje žiadne veľké personálne výmeny, očakáva však od svojich podriadených veľké pracovné nasadenie.
Tagy: brannobezpečnostný výbor hovorca ministerstva vnútra Minister vnútra SR policajná prezidentka vypočutie
