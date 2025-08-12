Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. augusta 2025

Maškarová je stále poverená policajná prezidentka, čaká ju ešte vypočutie na brannobezpečnostnom výbore


Tagy: brannobezpečnostný výbor hovorca ministerstva vnútra Minister vnútra SR policajná prezidentka vypočutie

Aktuálna šéfka Policajného zboru SR Jana Maškarová je momentálne stále v pozícii osoby poverenej výkonom dočasne neobsadenej ...



Zdieľať
67974f350e7c7536835214 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Aktuálna šéfka Policajného zboru SR Jana Maškarová je momentálne stále v pozícii osoby poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie. Neabsolvovala totiž ešte vypočutie pred parlamentným brannobezpečnostným výborom, ktorým musí na základe zákona pred ustanovením do funkcie prezidentky Policajného zboru prejsť. Podľa stanoviska Ministerstva vnútra SR však ešte nie je známe, kedy sa vypočutie uskutoční.

Maškarovú poveril vedením minister vnútra


„Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti čaká na definitívne určenie termínu pre zasadnutie brannobezpečnostného výboru, ktorý musí byť pri vypočutí kandidátky uznášaniaschopný,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

Doplnil, že v súčasnosti si poslanci ešte čerpajú riadne dovolenky. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poveril Maškarovú riadením Policajného zboru v januári po tom, čo z funkcie odstúpil Ľubomír Solák.

„Tento rok to bude presne 30 rokov, čo pani generálka je na strane zákona, či už v Policajnom zbore, alebo posledné štyri roky na Národnom bezpečnostnom úrade. Som presvedčený, že je tá správna osoba, ktorá sa ujme riadenia Policajného zboru,“ povedal minister na adresu Maškarovej.

Motivovanie mladých ľudí


Jana Maškarová už bola viceprezidentkou Policajného zboru v rokoch 2018 až 2021. Za svoj cieľ si ako policajná prezidentka podľa vlastných slov stanovila vytvoriť také prostredie, aby policajti neboli frustrovaní a demotivovaní, ale aby boli hrdí na to, kde pracujú.

Zamerať sa chce najmä na motivovanie mladých ľudí, vytvorenie dobrých platových podmienok, dobrú zdravotnú starostlivosť, podporu v bývaní a efektívny kariérny rast. Budovať tiež chce dôveru verejnosti v Policajný zbor.

„Chcela by som, aby sa verejnosť obracala s dôverou na Policajný zbor a aby policajti konali nestranne a zákonne. To môžeme dosiahnuť otvorenou komunikáciou s komunitami a so školami,“ zdôraznila v januári. Doplnila, že neplánuje žiadne veľké personálne výmeny, očakáva však od svojich podriadených veľké pracovné nasadenie.


Zdroj: SITA.sk - Maškarová je stále poverená policajná prezidentka, čaká ju ešte vypočutie na brannobezpečnostnom výbore © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: brannobezpečnostný výbor hovorca ministerstva vnútra Minister vnútra SR policajná prezidentka vypočutie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zápas Slovana proti Kajrat Almaty spôsobí v Bratislave obmedzenia, polícia odporúča vyhnúť sa štadiónu
<< predchádzajúci článok
Obyvateľov Chorvátska zobudilo zemetrasenie, triasol sa Split, Makarska aj ostrov Brač

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 