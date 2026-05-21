|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. mája 2026
Rezolúciu Európskeho parlamentu vníma Fico len ako politický manifest, vláda v nej nevidí žiadny problém
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Plán obnovy a odolnosti SR Premiér Slovenskej republiky Rezolúcia
Rezolúciu vláda berie na vedomie, no nevidí žiadny problém, ak ide o fungovanie eurofondov či Plánu obnovy, pretože všetky platby prebiehajú a nie je ani žiadne avízo o tom, že by malo byť niečo ...
Zdieľať
21.5.2026 (SITA.sk) - Rezolúciu vláda berie na vedomie, no nevidí žiadny problém, ak ide o fungovanie eurofondov či Plánu obnovy, pretože všetky platby prebiehajú a nie je ani žiadne avízo o tom, že by malo byť niečo zle.
Rezolúciu Európskeho parlamentu (EP) o Slovensku vníma slovenská vláda len ako politický manifest. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) na štvrtkovej tlačovej besede. Europarlament totiž v stredu 20. mája prijal uznesenie, v ktorom vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv na Slovensku. Zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila, či existuje riziko vážneho porušenia hodnôt Európskej únie (EÚ) podľa článku 2 Zmluvy o EÚ.
„Viete, to je taká istá rezolúcia, ako keď na Slovensku kričia slovenskí opoziční predstavitelia, že nám stúpa nezamestnanosť. To má takú istú kvalitu. Dobre vieme, že nezamestnanosť, samozrejme, nestúpa,“ povedal premiér. Ako dodal, EP vníma ako politický orgán, ktorý je zložený z obrovského množstva europoslancov z celej EÚ.
„Poznám ten vnútorný život trochu. Do určitej miery si tam viete niečo objednať a tu objednávku zrealizovať. Oni žijú zvláštnym bublinovým životom a hrozne sa im páči, keď sa môžu baviť o nejakej krajine,“ doplnil premiér s tým, že rezolúciu vláda berie na vedomie, no nevidí žiadny problém, ak ide o fungovanie eurofondov či Plánu obnovy, pretože všetky platby prebiehajú a nie je ani žiadne avízo o tom, že by malo byť niečo zle.
Vzťah SR s Európskou komisiou (EK) je podľa slov predsedu vlády diametrálne odlišný, a odlišné je aj to čo hovorí EP. Správa EK podľa premiéra nezodpovedá pravde ani objektivite. Na zmene ústavy premiér nevidí nič zlé.
„Prijali sme zmenu ústavy, ktorá hovorí, že v otázkach národnej identity má právo Slovenskej republiky prednosť pred medzinárodnými záväzkami. Bodka. Nezmeniteľné,“ vyhlásil premiér.
Dodal, že rešpektuje, že v EP majú iný pohľad na homosexualitu či homosexuálne vzťahy. Zdôraznil však, že Slovensko je tradičná krajina a europarlament ju chce trestať za iný názor na manželstvo a národnú identitu. V správe sú podľa premiéra aj veľké nepresnosti. Napríklad v časti o Úrade na ochranu oznamovateľov.
„Čo sa stalo s Úradom na ochranu oznamovateľov? Všetko sme vyriešili a funguje tak, ako fungoval predtým,“ doplnil s tým, že vláda urobila ústretový krok voči EK v súvislosti s Plánom obnovy.
Čo sa týka občianskej spoločnosti predseda vlády Fico na tlačovej besede uviedol, že „samozrejme, že ich to vyrušuje, pretože pravdepodobne nielen na Slovensku, ale asi aj v EÚ si mnohí žijú nad pomery pokiaľ ide o čerpanie rôznych zdrojov cez rôzne mimovládne organizácie. Takže berieme na vedomie“.
Premiér dodal, že v rezolúcii je mnoho ďalších vecí o ktorých by sa dalo hovoriť, no vláda ju vníma len ako politický manifest bez záväzného charakteru. „My vedieme veľmi konštruktívny dialóg s EK. A to isté odkážem aj predsedníčke EP - prijali ste väčšinou niečo, s čím nesúhlasíme a máme na to iný názor,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Rezolúciu Európskeho parlamentu vníma Fico len ako politický manifest, vláda v nej nevidí žiadny problém © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezolúciu Európskeho parlamentu (EP) o Slovensku vníma slovenská vláda len ako politický manifest. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) na štvrtkovej tlačovej besede. Europarlament totiž v stredu 20. mája prijal uznesenie, v ktorom vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv na Slovensku. Zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila, či existuje riziko vážneho porušenia hodnôt Európskej únie (EÚ) podľa článku 2 Zmluvy o EÚ.
Žijú bublinovým životom
„Viete, to je taká istá rezolúcia, ako keď na Slovensku kričia slovenskí opoziční predstavitelia, že nám stúpa nezamestnanosť. To má takú istú kvalitu. Dobre vieme, že nezamestnanosť, samozrejme, nestúpa,“ povedal premiér. Ako dodal, EP vníma ako politický orgán, ktorý je zložený z obrovského množstva europoslancov z celej EÚ.
„Poznám ten vnútorný život trochu. Do určitej miery si tam viete niečo objednať a tu objednávku zrealizovať. Oni žijú zvláštnym bublinovým životom a hrozne sa im páči, keď sa môžu baviť o nejakej krajine,“ doplnil premiér s tým, že rezolúciu vláda berie na vedomie, no nevidí žiadny problém, ak ide o fungovanie eurofondov či Plánu obnovy, pretože všetky platby prebiehajú a nie je ani žiadne avízo o tom, že by malo byť niečo zle.
Vzťah s komisiou je diametrálne odlišný
Vzťah SR s Európskou komisiou (EK) je podľa slov predsedu vlády diametrálne odlišný, a odlišné je aj to čo hovorí EP. Správa EK podľa premiéra nezodpovedá pravde ani objektivite. Na zmene ústavy premiér nevidí nič zlé.
„Prijali sme zmenu ústavy, ktorá hovorí, že v otázkach národnej identity má právo Slovenskej republiky prednosť pred medzinárodnými záväzkami. Bodka. Nezmeniteľné,“ vyhlásil premiér.
Dodal, že rešpektuje, že v EP majú iný pohľad na homosexualitu či homosexuálne vzťahy. Zdôraznil však, že Slovensko je tradičná krajina a europarlament ju chce trestať za iný názor na manželstvo a národnú identitu. V správe sú podľa premiéra aj veľké nepresnosti. Napríklad v časti o Úrade na ochranu oznamovateľov.
Čerpanie rôznych zdrojov
„Čo sa stalo s Úradom na ochranu oznamovateľov? Všetko sme vyriešili a funguje tak, ako fungoval predtým,“ doplnil s tým, že vláda urobila ústretový krok voči EK v súvislosti s Plánom obnovy.
Čo sa týka občianskej spoločnosti predseda vlády Fico na tlačovej besede uviedol, že „samozrejme, že ich to vyrušuje, pretože pravdepodobne nielen na Slovensku, ale asi aj v EÚ si mnohí žijú nad pomery pokiaľ ide o čerpanie rôznych zdrojov cez rôzne mimovládne organizácie. Takže berieme na vedomie“.
Premiér dodal, že v rezolúcii je mnoho ďalších vecí o ktorých by sa dalo hovoriť, no vláda ju vníma len ako politický manifest bez záväzného charakteru. „My vedieme veľmi konštruktívny dialóg s EK. A to isté odkážem aj predsedníčke EP - prijali ste väčšinou niečo, s čím nesúhlasíme a máme na to iný názor,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Rezolúciu Európskeho parlamentu vníma Fico len ako politický manifest, vláda v nej nevidí žiadny problém © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Plán obnovy a odolnosti SR Premiér Slovenskej republiky Rezolúcia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Obžaloba Raúla Castra z vraždy vyvolala na Kube obrovské pobúrenie
Obžaloba Raúla Castra z vraždy vyvolala na Kube obrovské pobúrenie
<< predchádzajúci článok
Kaliňák sa obáva „islamizácie Slovenska“. Ombudsman spochybnil zmeny v podmienkach registrácie nových cirkví
Kaliňák sa obáva „islamizácie Slovenska“. Ombudsman spochybnil zmeny v podmienkach registrácie nových cirkví