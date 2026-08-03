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03. augusta 2026

Pokles Dunaja odhalil muníciu z druhej svetovej vojny, lodná doprava bude prerušená – FOTO


Tagy: Lodná doprava Munícia

Polícia okamžite smerovala na miesto, oznámenie potvrdila a na mieste vykonala potrebné bezpečnostné opatrenia. Pokles hladiny Dunaja odhalil pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny, v pondelok bude ...



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municia 676x439 3.8.2026 (SITA.sk) - Polícia okamžite smerovala na miesto, oznámenie potvrdila a na mieste vykonala potrebné bezpečnostné opatrenia.


Pokles hladiny Dunaja odhalil pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny, v pondelok bude preto zastavená lodná doprava. Informovala o tom nitrianska polícia na sociálnej sieti. V nedeľu 2. augusta policajti prijali oznámenie, že sa v katastrálnom území obce Radvaň nad Dunajom našiel predmet, ktorý vyzerá ako munícia z druhej svetovej vojny. Polícia okamžite smerovala na miesto, oznámenie potvrdila a na mieste vykonala potrebné bezpečnostné opatrenia.

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„Z dôvodu bezpečného prevozu munície bude v čase od 12:00 do 14:00 dočasne zastavená lodná preprava v dotknutom úseku vodnej cesty,“ informovala v pondelok polícia. Policajti žiadajú všetkých prevádzkovateľov plavidiel aj verejnosť, aby rešpektovali pokyny polície a ostatných zasahujúcich zložiek.

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Zdroj: SITA.sk - Pokles Dunaja odhalil muníciu z druhej svetovej vojny, lodná doprava bude prerušená – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lodná doprava Munícia
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