Obžalovaného exriaditeľa televízie Markíza Pavla Ruska zadržala polícia

Obžalovaného bývalého riaditeľa televízie Markíza Pavla R. zadržala v utorok (15.12.) v poobedňajších hodinách polícia. Stalo sa tak po odročení verejného zasadnutia na Najvyššom súde (NS) SR v kauze televíznych zmeniek z dôvodu jeho práceneschopnosti. TASR o tom informoval obhajca Marek Para, upozornil na to portál tvnoviny.





"Potvrdzujem, že na základe procesných úkonov odvolacieho súdu bol včera v poobedňajších hodinách zatknutý Pavol R. Ďalší postup bude známy v priebehu dnešného dňa," konkretizoval Para.Pavol R. sa na utorkové odvolacie konanie v kauze zmeniek, kde figuruje ako obžalovaný spoločne s podnikateľom Marianom K., nedostavil. Jeho advokát informoval, že po pondelňajšom (14.12.) útoku na jeho osobu ho vyšetrili v ružinovskej nemocnici a následne mu všeobecný lekár Peter Lipták vystavil práceneschopnosť.Tú spochybnili prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta aj právny zástupca poškodenej TV Markíza Daniel Lipšic. Obaja to pokladali za obštrukciu od obžalovaného. Lipšic navrhoval senátu NS SR vydanie príkazu na zatknutie a dodanie do väzby.Senát napokon pojednávanie v kauze zmeniek odročil na 12. a 13. januára budúceho roku. V prvý deň plánovaného zasadnutia je na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vytýčené aj pojednávanie so Štefanom Á. v kauze ďalších zmeniek, kde Marian K. a Pavol R. majú vypovedať ako svedkovia. Senáty ŠTS a NS SR sa podľa informácií TASR budú musieť zjednotiť na zmene jedného z termínov.