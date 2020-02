Súd v kauze zmenky: Kočner a Rusko sú vinní, dostali 19 rokov s maximálnym stupňom stráženia

Zároveň im obom vymeral tresty vo výške 19 rokov väzenia. Kočner má tiež zaplatiť pokutu vo výške 10 000 eur.

Súd tak uznal argumenty obžaloby, že zmenky v hodnote 69 miliónov eur, ktorých vyplatenia sa v občianskoprávnom konaní na súde domáhal Kočner voči Ruskovi a spoločnosti Markíza Slovakia nepochádzajú z roku 2000, ako tvrdili obžalovaní. Tí si však verdikt nevypočuli, keďže po svojich záverečných vyjadreniach požiadali súd o konanie v neprítomnosti. Verdikt súdu nie je právoplatný.

Advokát Marek Para uviedol, že obžalovaní odvolanie určite podajú. „Odvolanie určite podáme, tak do konania, ako aj do všetkých výrokov,“ povedal Para s tým, že rozhodnutím súdu sa potvrdil predpoklad obhajoby, podľa ktorého súd zhodnotil niektoré skutočnosti subjektívne. „Klienti od začiatku popierali vinu a z môjho pohľadu predložili aj dostatok dôkazov,“ uviedol.

Prokurátor Ján Šanta pre médiá povedal, že vzhľadom na to, že jeden z obžalovaných je v tomto prípade väzobne stíhaný, predpokladá vytýčenie odvolacieho konania na prelome leta a jesene tohto roku.

Súd vychádzal zo sadzby 12 až 25 rokov

Predseda senátu Emil Klemanič v rámci odôvodnenia rozsudku odmietol tvrdenie obžalovaných, že súd vychádzal počas procesu v ústrety prokurátorovi. „Za tie roky si nepamätám, kedy súd predvolal toľko svedkov obhajoby,“ povedal. Ďalší svedkovia navrhovaní obhajobou by podľa názoru súdu už vo veci nemali čo objasniť. „Oni by nikdy nepovedali, že zmenky videli, bolo by to ‚možno'“ alebo ‚snáď‘,“ povedal Klemanič.

Pokiaľ ide o hodnotenie dôkazov, podľa predsedu senátu bola najpodstatnejšia neverejná výpoveď svedka Petra Tótha a tiež prepisy komunikácie z Threemy. Tóth odovzdal orgánom činným v trestnom konaní telefóny Kočnera, do komunikácie v Threeme však podľa názoru súdu nezasahoval. Obsah komunikácie týkajúcej sa zmeniek podľa Klemaniča nespochybnila ani obhajoba.

Klemanič takisto pripomenul výpovede viacerých svedkov, ktorí skonštatovali, že zmenky nikdy nevideli. Veľmi presvedčivá bola podľa neho aj výpoveď znalkyne Eriky Strakovej. Tá pred súdom uviedla, že podpisy Pavla R. na zmenkách vznikli až okolo roku 2013. „Všetky tieto dôkazy vo svojom komplexe presvedčili súd, že podaná obžaloba bola dôvodná,“ povedal Klemanič s tým, že súd nemá pochybnosti, že skutok spáchali obžalovaní. „Sú to nehorázne sumy, obrovské peniaze,“ povedal na margo hodnoty zmeniek.

Pokiaľ ide o uložený trest, súd vychádzal zo sadzby 12 až 25 rokov väzenia. U oboch obžalovaných pritom zohľadnili poľahčujúce aj priťažujúce okolnosti. Súd podľa Klemaniča nakoniec neriešil, či mala v rámci spáchania skutku väčší podiel „hlava“ alebo „ruky“, preto dvojici uložili tresty v rovnakej dĺžke.

Posledné slová Kočnera a Ruska

Kočner v tzv. poslednom slove vo štvrtok pred senátom vyhlásil, že trvá na svojej nevine, ako aj na nevine spoluobžalovaného Ruska „Nikdy sme žiadne zmenky nefalšovali, sme nevinní a chceme to dokázať v ďalšom dokazovaní,“ uviedol Kočner.

Podľa Kočnera napríklad existuje bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby, ktorý naznačil, že v období okolo roku 2000 mal informácie o existencii zmeniek vystavených Ruskom. Po zbavení mlčanlivosti by podľa neho mohol pred súdom vypovedať. Súd už v tomto prípade však dokazovanie oficiálne ukončil. Kočner doplnil, že na vyhlásení rozsudku nechce byť prítomný.

Rusko v rámci svojho posledného slova zdôraznil, že v konaní pred súdom sa „bojuje nerovnými zbraňami“. Súd je podľa obžalovaného pod mediálnym tlakom a obžalovaným neumožnil vypočuť svedkov, ktorí by potvrdili autenticitu zmeniek. „Valí sa tu na nás špina,“ vyhlásil, že v tomto prípade existuje objednávka na odsudzujúci rozsudok dva dni pred parlamentnými voľbami. „Som nevinný. Zmenky vznikli v tom roku, v ktorom sú datované,“ vyhlásil Rusko s tým, že rovnako nechce byť prítomný na vynesení verdiktu.

Šanta poukázal na výpovede svedkov

Záverečné reči na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku odzneli v stredu 12. februára, pričom senát následne odročil pojednávanie za účelom prednesu tzv. posledného slova dvojicou obžalovaných Kočnera a Ruska.

V záverečných rečiach obžalovaní trvali na svojej verzii, že zmenky sú autentické a vznikli v roku 2000 za účelom riešenia vlastníckeho sporu o televíziu Markíza. Ich advokáti zase konštatovali, že súd nevykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu, aby zabezpečil právo obžalovaných na obhajobu.

Prokurátor Šanta a právni zástupcovia Markízy naopak, poukázali na výpovede svedkov, ktorí napriek vedúcim pozíciám v Markíze o zmenkách, za ktorých vyplatenie mala spoločnosť podľa obžalovaných ručiť, nevedeli. Taktiež prokurátor pripomenul znalecký posudok, podľa ktorého podpisy obžalovaného Ruska na zmenkách vznikli okolo roku 2013 a nie 2000, ako tvrdia obžalovaní.

Zároveň Šanta navrhol dvojici obžalovaných tresty v dĺžke 20 rokov väzenia. Marian K. by tiež mal zaplatiť finančnú pokutu vo výške 300-tisíc eur. V prípade Ruska pokutu prokurátor finančný trest nenavrhol, keďže je podľa neho nemajetný a finančne závislý od Kočnera.