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25. októbra 2026
Obžalovaní či odsúdení politici sú len predvojom bordelu, ktorý k nám ešte len čoskoro príde, myslí si politológ Štefančík
Tagy: Kauza Očistec Minister životného prostredia SR Politológ Prezident Slovenskej republiky Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Trestné stíhanie
Voličom niektorých strán podľa Štefančíka jednoducho neprekáža, že túto krajinu vedú ľudia so špinou za ušami. Premiér má prezidenta aj predsedu národniarov prečítaných a necháva ich dohrať ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Voličom niektorých strán podľa Štefančíka jednoducho neprekáža, že túto krajinu vedú ľudia so špinou za ušami.
Premiér má prezidenta aj predsedu národniarov prečítaných a necháva ich dohrať divadlo do úspešného konca. Politológ Radoslav Štefančík tak zareagoval na nedávne vyhlásenie prezidenta Petra Pellegriniho o tom, že nevymenuje štátneho tajomníka Filipa Kuffu za ministra životného prostredia.
Opozícia sa tejto informácii na jednej strane síce tešila, no na druhej strane hovorila o divadle. Štefančík pre agentúru SITA uviedol, že prezidentov krok je ako hra smerom k voličovi, aby ostala koza celá aj vlk sýty.
"Nebudem hovoriť, kto je v tejto situácii koza a kto vlk, ale v každom prípade táto situácia na prvý pohľad hovorí o rozhodnom prezidentovi, ktorý však nie je až taký rozhodný, pretože sa vždy rozhodne podľa želania Roberta Fica," dodal politológ.
Následne podľa neho aj predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vyzerá ako rozhodný politik, ktorý si stojí za slovom a myslí si, že má nejakú moc.
"Nad nimi však vyčnieva predseda vlády, ktorý sa naopak, tvári, že je v submisívnom postavení voči prezidentovi a šéfovi SNS, ale keďže ich má oboch dokonale prečítaných, necháva toto divadlo dohrať až do úspešného konca," vyhlásil politológ s tým, že na konci tohto divadla je národniarmi odmietnutý Tomáš Taraba, rozhodný prezident a ešte rozhodnejší Andrej Danko.
"V konečnom dôsledku tu však – ako vždy inokedy – ide o to, aby táto vláda dovládla až do skončenia riadneho volebného obdobia, a ešte, aby dotiahla do úspešného konca zmeny v trestnej legislatíve tak, aby aj v nasledujúcom období mohli všetci politici tejto vládnej koalície a jej nominanti chodiť zaspávať s dobrým pocitom a nie so strachom, že im niekto v noci zabúcha na dvere, vytiahne ich v pyžame von a ešte si to pritom bude nakrúcať, a že sa tá nahrávka potom akože stratí a objaví sa na sociálnych sieťach," dodal Štefančík.
Opoziční politici kritizujú najmä farizejstvo pri nemenovaní Kuffu za ministra životného prostredia pre začaté trestné stíhanie, v ktorom na konci dňa nemusí Kuffa zohrať žiadnu úlohu a nemusí byť ani obvinený. Prezident sa totiž doposiaľ nevyjadril napríklad k tomu, že Slovensko má obžalovaného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara v kauze Očistec či iných obžalovaných, ktorí zastávajú verejné funkcie.
"A keby len obžalovaných. Minimálne jeden z nich je aj odsúdený, a to tieto trestnoprávne veci nesledujem s takým dôrazom ako ich obhajcovia. Voličom niektorých strán jednoducho neprekáža, že túto krajinu vedú ľudia so špinou za ušami, pretože v tejto krajine sa nosí to staré známe heslo, pokiaľ nie je rozsudok právoplatný - rozumej, pokiaľ neupravíme legislatívu tak, že nám nič nehrozí - sme vlastne nevinní. A keďže v právnom štáte platí prezumpcia neviny a my sme predsa právnym štátom, môžeme si tu robiť, čo sa nám zachce. Volič nám to dovolí a nejakú etickú rovinu do toho neťahajte," povedal politológ.
Otázkou tak je, či tu bola reálna prekážka alebo zákonný dôvod na to, aby Kuffa nemohol byť ministrom. Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že za Kuffom ako potenciálnym ministrom si aj naďalej národniari stoja. Ak by podľa neho platilo to, čo verejne hovoril prezident, tak by v prípade, že sa v nejakom vyšetrovaní spomenie meno kohokoľvek, tak by tento človek nemohol vykonávať žiadnu verejnú funkciu.
Zároveň podotkol, že sa bežne podávajú trestné oznámenia aj na nominantov Smeru a Hlasu a následne sa aj vyšetrujú. To však podľa neho neznamená, že ak sa to týka napríklad ministra, tak musí okamžite odstúpiť. Aj v tomto prípade sa však budú podľa Štefančíka odvolávať na prezumpciu neviny, podobne, ako tomu bolo už v mnohých prípadoch.
"Pán Kuffa je vlastne anjel anjelov a prezident na argument o prezumpcii neviny nemá ako inak reagovať. Lebo, ak by uplatnil princíp podozrenia, obvinenia, obžalovania alebo odsúdenia, ktoré sú nezlučiteľné s vykonávaním verejnej politiky, vládna koalícia by prišla o značnú časť svojej personálnej výbavy," povedal politológ.
Opozícia a rovnako exminister životného prostredia Tomáš Taraba volajú po tom, aby Kuffa odišiel aj zo svojej súčasnej funkcie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia. Pretože ak prezident vidí vážne dôvody na to, aby nebol ministrom, tak by podľa nich v tom prípade nemal zastávať ani inú verejnú funkciu. Aj podľa politológa je nezmysel, že ministrom byť nesmie, ale štátnym tajomníkom áno.
"A môže byť pán Peter Kažimír šéfom Národnej banky Slovenska alebo pán Gašpar podpredsedom Národnej rady SR? Je to tam taký guláš, že to bude ešte dlho traumatizovať slovenskú politiku. A to nehovorím o tom, že do politiky majú namierené aj rôzni gauneri zo sociálnych sietí. Myslím, že obvinení, obžalovaní či odsúdení politici sú len predvojom bordelu, ktorý k nám ešte len čoskoro príde," doplnil politológ.
Zároveň podľa Štefančíka nie je v poriadku ani to, že si Pellegrini zháňal o Kuffovi informácie od tajných služieb. Strana Sloboda a Solidarita upozorňovala v tejto súvislosti na vytváranie nebezpečného precedensu, keď prezident s využitím tajných služieb získava čoraz väčší vplyv na personálne zloženie vlády.
"Určite to v poriadku nie je. Aj keď vôbec by som sa nečudoval, ak by nejakými informáciami disponoval už predtým. Celkom by ma napríklad potom v tomto kontexte zaujímalo, čo by tajné služby povedali o podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi. Možno len to, čo by tatko nadiktoval nepodarenému synčekovi v jeho detskej izbe," povedal Štefančík.
Takmer súčasne s oznámením nevymenovania Kuffu prezident vymenoval za podpredsedníčku vlády ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ktorá je rovnako nominantkou SNS. Argumentom na vymenovanie Šimkovičovej bolo pritom dodržanie koaličnej zmluvy, podľa ktorej má mať každá z koaličných strán vo vláde podpredsedu. Ak však nebude Kuffa menovaný do funkcie ministra, tak podľa Danka tým bude koaličná zmluva, naopak, porušená.
"Nechcem byť na Andreja Danka zlý, ale mne od začiatku jeho pôsobenia v tejto vládnej koalícii príde ako človek, ktorý vykonáva funkciu špinavej handry. Aj má na niečo ako predseda koaličnej strany nárok, aj má nejaké predstavy o fungovaní koalície, aj o obsadzovaní postov vo vláde, ale zvyšok koalície ho aj tak odignoruje. Do určitej miery si za to môže sám, pretože pri zostavovaní kandidátky SNS pred voľbami stavil na model Igora Matoviča – pozbieram omrvinky, možno z toho niečo kvapne – ale aj tak by ako predseda koaličnej strany mal mať rozhodnejšie slovo vo vládnej koalícii. Nie je predsa špinavou handrou, či?" uzavrel Štefančík.
Zdroj: SITA.sk - Obžalovaní či odsúdení politici sú len predvojom bordelu, ktorý k nám ešte len čoskoro príde, myslí si politológ Štefančík © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér má prezidenta aj predsedu národniarov prečítaných a necháva ich dohrať divadlo do úspešného konca. Politológ Radoslav Štefančík tak zareagoval na nedávne vyhlásenie prezidenta Petra Pellegriniho o tom, že nevymenuje štátneho tajomníka Filipa Kuffu za ministra životného prostredia.
Opozícia sa tejto informácii na jednej strane síce tešila, no na druhej strane hovorila o divadle. Štefančík pre agentúru SITA uviedol, že prezidentov krok je ako hra smerom k voličovi, aby ostala koza celá aj vlk sýty.
"Nebudem hovoriť, kto je v tejto situácii koza a kto vlk, ale v každom prípade táto situácia na prvý pohľad hovorí o rozhodnom prezidentovi, ktorý však nie je až taký rozhodný, pretože sa vždy rozhodne podľa želania Roberta Fica," dodal politológ.
Fico má Pellegriniho a Danka dokonale prečítaných
Následne podľa neho aj predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vyzerá ako rozhodný politik, ktorý si stojí za slovom a myslí si, že má nejakú moc.
"Nad nimi však vyčnieva predseda vlády, ktorý sa naopak, tvári, že je v submisívnom postavení voči prezidentovi a šéfovi SNS, ale keďže ich má oboch dokonale prečítaných, necháva toto divadlo dohrať až do úspešného konca," vyhlásil politológ s tým, že na konci tohto divadla je národniarmi odmietnutý Tomáš Taraba, rozhodný prezident a ešte rozhodnejší Andrej Danko.
"V konečnom dôsledku tu však – ako vždy inokedy – ide o to, aby táto vláda dovládla až do skončenia riadneho volebného obdobia, a ešte, aby dotiahla do úspešného konca zmeny v trestnej legislatíve tak, aby aj v nasledujúcom období mohli všetci politici tejto vládnej koalície a jej nominanti chodiť zaspávať s dobrým pocitom a nie so strachom, že im niekto v noci zabúcha na dvere, vytiahne ich v pyžame von a ešte si to pritom bude nakrúcať, a že sa tá nahrávka potom akože stratí a objaví sa na sociálnych sieťach," dodal Štefančík.
Farizejstvo pri nemenovaní Kuffu
Opoziční politici kritizujú najmä farizejstvo pri nemenovaní Kuffu za ministra životného prostredia pre začaté trestné stíhanie, v ktorom na konci dňa nemusí Kuffa zohrať žiadnu úlohu a nemusí byť ani obvinený. Prezident sa totiž doposiaľ nevyjadril napríklad k tomu, že Slovensko má obžalovaného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara v kauze Očistec či iných obžalovaných, ktorí zastávajú verejné funkcie.
"A keby len obžalovaných. Minimálne jeden z nich je aj odsúdený, a to tieto trestnoprávne veci nesledujem s takým dôrazom ako ich obhajcovia. Voličom niektorých strán jednoducho neprekáža, že túto krajinu vedú ľudia so špinou za ušami, pretože v tejto krajine sa nosí to staré známe heslo, pokiaľ nie je rozsudok právoplatný - rozumej, pokiaľ neupravíme legislatívu tak, že nám nič nehrozí - sme vlastne nevinní. A keďže v právnom štáte platí prezumpcia neviny a my sme predsa právnym štátom, môžeme si tu robiť, čo sa nám zachce. Volič nám to dovolí a nejakú etickú rovinu do toho neťahajte," povedal politológ.
Budú sa odvolávať na prezumpciu neviny
Otázkou tak je, či tu bola reálna prekážka alebo zákonný dôvod na to, aby Kuffa nemohol byť ministrom. Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že za Kuffom ako potenciálnym ministrom si aj naďalej národniari stoja. Ak by podľa neho platilo to, čo verejne hovoril prezident, tak by v prípade, že sa v nejakom vyšetrovaní spomenie meno kohokoľvek, tak by tento človek nemohol vykonávať žiadnu verejnú funkciu.
Zároveň podotkol, že sa bežne podávajú trestné oznámenia aj na nominantov Smeru a Hlasu a následne sa aj vyšetrujú. To však podľa neho neznamená, že ak sa to týka napríklad ministra, tak musí okamžite odstúpiť. Aj v tomto prípade sa však budú podľa Štefančíka odvolávať na prezumpciu neviny, podobne, ako tomu bolo už v mnohých prípadoch.
"Pán Kuffa je vlastne anjel anjelov a prezident na argument o prezumpcii neviny nemá ako inak reagovať. Lebo, ak by uplatnil princíp podozrenia, obvinenia, obžalovania alebo odsúdenia, ktoré sú nezlučiteľné s vykonávaním verejnej politiky, vládna koalícia by prišla o značnú časť svojej personálnej výbavy," povedal politológ.
Nezmysel a guláš
Opozícia a rovnako exminister životného prostredia Tomáš Taraba volajú po tom, aby Kuffa odišiel aj zo svojej súčasnej funkcie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia. Pretože ak prezident vidí vážne dôvody na to, aby nebol ministrom, tak by podľa nich v tom prípade nemal zastávať ani inú verejnú funkciu. Aj podľa politológa je nezmysel, že ministrom byť nesmie, ale štátnym tajomníkom áno.
"A môže byť pán Peter Kažimír šéfom Národnej banky Slovenska alebo pán Gašpar podpredsedom Národnej rady SR? Je to tam taký guláš, že to bude ešte dlho traumatizovať slovenskú politiku. A to nehovorím o tom, že do politiky majú namierené aj rôzni gauneri zo sociálnych sietí. Myslím, že obvinení, obžalovaní či odsúdení politici sú len predvojom bordelu, ktorý k nám ešte len čoskoro príde," doplnil politológ.
Zároveň podľa Štefančíka nie je v poriadku ani to, že si Pellegrini zháňal o Kuffovi informácie od tajných služieb. Strana Sloboda a Solidarita upozorňovala v tejto súvislosti na vytváranie nebezpečného precedensu, keď prezident s využitím tajných služieb získava čoraz väčší vplyv na personálne zloženie vlády.
"Určite to v poriadku nie je. Aj keď vôbec by som sa nečudoval, ak by nejakými informáciami disponoval už predtým. Celkom by ma napríklad potom v tomto kontexte zaujímalo, čo by tajné služby povedali o podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi. Možno len to, čo by tatko nadiktoval nepodarenému synčekovi v jeho detskej izbe," povedal Štefančík.
Vymenovanie Šimkovičovej za podpredsedníčku vlády
Takmer súčasne s oznámením nevymenovania Kuffu prezident vymenoval za podpredsedníčku vlády ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ktorá je rovnako nominantkou SNS. Argumentom na vymenovanie Šimkovičovej bolo pritom dodržanie koaličnej zmluvy, podľa ktorej má mať každá z koaličných strán vo vláde podpredsedu. Ak však nebude Kuffa menovaný do funkcie ministra, tak podľa Danka tým bude koaličná zmluva, naopak, porušená.
"Nechcem byť na Andreja Danka zlý, ale mne od začiatku jeho pôsobenia v tejto vládnej koalícii príde ako človek, ktorý vykonáva funkciu špinavej handry. Aj má na niečo ako predseda koaličnej strany nárok, aj má nejaké predstavy o fungovaní koalície, aj o obsadzovaní postov vo vláde, ale zvyšok koalície ho aj tak odignoruje. Do určitej miery si za to môže sám, pretože pri zostavovaní kandidátky SNS pred voľbami stavil na model Igora Matoviča – pozbieram omrvinky, možno z toho niečo kvapne – ale aj tak by ako predseda koaličnej strany mal mať rozhodnejšie slovo vo vládnej koalícii. Nie je predsa špinavou handrou, či?" uzavrel Štefančík.
Zdroj: SITA.sk - Obžalovaní či odsúdení politici sú len predvojom bordelu, ktorý k nám ešte len čoskoro príde, myslí si politológ Štefančík © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kauza Očistec Minister životného prostredia SR Politológ Prezident Slovenskej republiky Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Trestné stíhanie
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