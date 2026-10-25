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25. októbra 2026

Ferenčáka porazil v Kežmarku 32-ročný Marek Hovaňák, v Poprade končí dlhoročný primátor Danko


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026

Doterajší primátor Kežmarku Ján Ferenčák skončil vo funkcii po troch volebných obdobiach. V desiatich mestách regiónu Spiš, ktoré patria do okresov Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa, sa v ...



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dsc5730 676x537 25.10.2026 (SITA.sk) - Doterajší primátor Kežmarku Ján Ferenčák skončil vo funkcii po troch volebných obdobiach.


V desiatich mestách regiónu Spiš, ktoré patria do okresov Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa, sa v sobotných spojených voľbách rozhodovalo o nových primátoroch.

Najtesnejší súboj spomedzi sledovaných miest sa odohral v Kežmarku, kde Marek Hovaňák porazil úradujúceho primátora Jána Ferenčáka. Vedenie mesta sa po voľbách mení aj v Poprade, zatiaľ čo v Starej Ľubovni obhájil svoj mandát úradujúci primátor. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb.

Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026


V Poprade zvíťazil 41-ročný nezávislý kandidát Jozef Králik, ktorý získal 8 088 hlasov, čo predstavuje 49,91 percenta. Vo funkcii tak nahradí dlhoročného primátora Antona Danka, ktorý bol primátor dokopy päť funkčných období.

Najprv od roku 2002 do roku 2014 a po jednom volebnom období opäť od roku 2018 až doteraz. V meste odovzdali voliči pre voľby primátora 16 204 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 41,01 percenta.

Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)

V Kežmarku uspel 32-ročný nezávislý kandidát Marek Hovaňák, ktorý získal 1 792 hlasov, teda 31,19 percenta. Doterajší primátor Ján Ferenčák skončil vo funkcii po troch volebných obdobiach. Voliči odovzdali 5 745 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora. Volebná účasť dosiahla 46,87 percenta.

Vo Vysokých Tatrách zvíťazil Gálfy


V Starej Ľubovni obhájil post primátora nezávislý kandidát Ľuboš Tomko, ktorému odovzdalo hlas 3 946 voličov. Získal tak 74,81 percenta hlasov a pokračuje už štvrté obdobie. Pre voľby primátora odovzdali voliči celkovo 5 274 platných hlasovacích lístkov a volebná účasť dosiahla 43,56 percenta. V zozname voličov bolo zapísaných 12 395 ľudí.

V Levoči obhájil primátorský post nezávislý kandidát Miroslav Vilkovský, ktorý nemal protikandidáta. Získal všetkých 2 544 platných hlasov. Volebná účasť dosiahla 33,72 percenta. V zozname voličov bolo zapísaných 11 142 ľudí. Vilkovský stojí na čele mesta, s výnimkou obdobia rokov 2014 až 2018, kedy bol primátorom mesta súčasný župan Milan Majerský, už od roku 2006.

Vo Svite sa novým primátorom stal nezávislý kandidát Vladimír Zentko, ktorého podporilo 1 030 voličov. Získal tak 33,20 percenta z 3 102 platných hlasov odovzdaných vo voľbách primátora. Porazil úradujúcu primátorku Dášu Vojsovičovú (nezávislá), ktorá mesto viedla dve volebné obdobia. Volebná účasť dosiahla 49,45 percenta. V zozname voličov bolo zapísaných 6 418 ľudí.

Vo Vysokých Tatrách zvíťazil nezávislý kandidát Róbert Gálfy, ktorý získal 849 hlasov, čo predstavuje 48,79 percenta. Z celkového počtu 1 740 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora tak získal takmer polovicu. Volebná účasť dosiahla 56,71 percenta, čo bola najvyššia hodnota spomedzi ôsmich sledovaných miest. V zozname voličov bolo zapísaných 3 186 ľudí. Doterajší primátor Jozef Štefaňák už po jednom volebnom období nekandidoval.

V Spišskej Starej Vsi bez protikandidáta


V Spišskej Starej Vsi získal nezávislý kandidát Ján Kurňava všetkých 703 platných hlasov, čo predstavuje 100 percent. Nemal totiž protikandidáta a vo funkcii je už od roku 2018 tretie volebné obdobie. Volebná účasť dosiahla 46,24 percenta. V zozname voličov bolo zapísaných 1 693 ľudí.

Primátorom Spišskej Belej ostáva v druhom funkčnom období kandidát KDH Peter Zibura, ktorý získal 1 380 hlasov, teda 57,16 percenta z 2 414 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 46,84 percenta. V zozname voličov bolo zapísaných 5 251 ľudí. Kurňava aj Zibura uspeli aj vo voľbách do krajského parlamentu.

V Podolínci obhájil primátorský post nezávislý kandidát Michal Marhefka, ktorý získal 933 hlasov, teda 76,60 percenta z 1 218 platných hlasovacích lístkov a porazil svoju vyzývateľku Marcelu Bučorovú (SNS). Pre Marefku je to druhé funkčné obdobie. Volebná účasť dosiahla 53,11 percenta. V zozname voličov bolo zapísaných 2 391 ľudí.

V Spišskom Podhradí zvíťazil Michal Kapusta, kandidát koalície KDH a SNS, ktorý zdolal jediného protikandidáta Miloslava Repaského (Starostovia a nezávislí kandidáti, Hlas-SD). Získal 1 056 hlasov, teda 72,22 percenta z 1 462 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 49,86 percenta. V zozname voličov bolo zapísaných 3 032 ľudí. Kapusta bude primátorom už štvrté volebné obdobie.


Zdroj: SITA.sk - Ferenčáka porazil v Kežmarku 32-ročný Marek Hovaňák, v Poprade končí dlhoročný primátor Danko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
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