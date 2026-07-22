|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 22.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Magdaléna
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Štvrťstoročie pomoci regiónom. Nadácia COOP Jednota predstavila víťazov jubilejného grantového programu
Tagy: Grantový program PR
25 rokov stojí pri regiónoch. Nadácia COOP Jednota uzatvára jubilejný 10. ročník Programu podpory lokálnych komunít. Už 25 rokov pomáha Nadácia COOP Jednota tam, kde je jej pomoc najviac ...
Zdieľať
22.7.2026 (SITA.sk) - 25 rokov stojí pri regiónoch. Nadácia COOP Jednota uzatvára jubilejný 10. ročník Programu podpory lokálnych komunít.
Už 25 rokov pomáha Nadácia COOP Jednota tam, kde je jej pomoc najviac potrebná. Počas štvrťstoročia svojej existencie podporuje projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v slovenských regiónoch. Investuje do rozvoja miest a obcí, prispieva k modernizácii zdravotníckych zariadení a stojí pri iniciatívach, ktoré prinášajú konkrétne zmeny do každodenného života ľudí. Významné jubileum symbolicky sprevádza aj desiaty ročník Programu podpory lokálnych komunít, v rámci ktorého tento rok získa finančnú podporu ďalších 28 projektov v celkovej hodnote viac ako 163-tisíc eur.
Podpora regiónov je prirodzenou súčasťou filozofie COOP Jednoty už od jej vzniku. Ako najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku je pevne spätá s mestami a obcami vo všetkých regiónoch krajiny. Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota preto už štvrťstoročie podporuje verejnoprospešné aktivity, ktoré reagujú na potreby miestnych komunít a pomáhajú vytvárať lepšie podmienky pre život.
"Regióny tvoria ľudia, ktorí v nich žijú. Už 25 rokov sa snažíme byť partnerom, ktorý pomáha premieňať dobré nápady na konkrétne výsledky. Či už ide o podporu komunít, zdravotníckych zariadení alebo ďalších verejnoprospešných iniciatív, naším cieľom je dlhodobo prispievať ku kvalitnejšiemu životu v regiónoch. Jubilejný desiaty ročník Programu podpory lokálnych komunít je krásnym dôkazom toho, že tento prístup má zmysel," hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.
Činnosť Nadácie COOP Jednota sa neobmedzuje len na podporu komunitných projektov. Dlhodobo pomáha aj slovenským nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam, ktorým prostredníctvom finančných príspevkov zabezpečuje moderné prístrojové vybavenie. Vďaka tejto pomoci sa podarilo zlepšiť diagnostické a liečebné možnosti viacerých regionálnych nemocníc a zvýšiť dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov priamo v mieste ich bydliska.
Pomoc Nadácie COOP Jednota tak reaguje na rôzne potreby regiónov – od rozvoja komunitného života cez podporu zdravotníctva až po ďalšie verejnoprospešné iniciatívy, ktoré prinášajú dlhodobý pozitívny dopad na kvalitu života.
Jedným z najvýznamnejších projektov Nadácie COOP Jednota je Program podpory lokálnych komunít, ktorý už desať rokov pomáha realizovať projekty zamerané na rozvoj miest a obcí. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že o víťazných projektoch rozhodujú samotní obyvatelia prostredníctvom hlasovania v predajniach COOP Jednota. Program tak prepája podporu miestnych iniciatív s aktívnym zapojením komunít, pre ktoré sú jednotlivé projekty určené.
Za desať rokov fungovania sa Program podpory lokálnych komunít stal jednou z najvýznamnejších grantových iniciatív svojho druhu na Slovensku. Podporených bolo už 232 projektov, na ktoré smerovalo viac ako 1,3 milióna eur. Vďaka programu vznikli nové detské a športové ihriská, komunitné centrá, oddychové zóny, revitalizovali sa verejné priestranstvá a podporené boli aj desiatky kultúrnych, vzdelávacích či environmentálnych projektov.
Jubilejný ročník zároveň priniesol aj mimoriadne ocenenie troch projektov, ktoré získali najväčšiu podporu verejnosti naprieč celým Slovenskom. Nadácia COOP Jednota im udelila dodatočné granty vo výške 3 000 eur, 2 000 eur a 1 000 eur, čím ocenila ich výnimočný záujem zo strany zákazníkov a zároveň ešte viac podporila realizáciu ich projektov. Vďaka tomu získal víťazný projekt podporu až do výšky 9 000 eur. Nadácia COOP Jednota preto v tomto roku podporí 28 projektov celkovou sumou viac ako 163-tisíc eur, ktoré prispejú k rozvoju komunít vo všetkých kútoch Slovenska.
Jubilejný ročník priniesol zároveň aj významnú novinku. Pri príležitosti 25. výročia Nadácie COOP Jednota sa do Programu podpory lokálnych komunít po prvý raz zapojila aj Bratislava. Zákazníci bratislavských predajní COOP Jednota tak mohli hlasovať za projekt z hlavného mesta. Podporu získali Mestské lesy Bratislava s projektom Obnova altánku v lesoparku – Druhý kameňolom, ktorý je vôbec prvým podporeným projektom z Bratislavy v histórii programu. Jeho cieľom je obnova obľúbeného rekreačného miesta v bratislavskom lesoparku, kde pribudne nový altánok, bezpečnejšie ohnisko na opekanie, lavičky z masívneho dreva a zároveň sa vyčistí okolie od odpadkov. Do realizácie projektu sa zapojí aj komunita dobrovoľníkov, s ktorou Mestské lesy Bratislava dlhodobo spolupracujú.
Najväčšiu podporu verejnosti získal projekt Turistické prístrešky pre obec Dobrá Niva, za ktorý hlasovalo 8 965 zákazníkov COOP Jednota. Druhé miesto obsadil projekt Florbal v Strečne Základnej školy Slovenského národného povstania v Strečne so ziskom 7 645 hlasov. Tretím najúspešnejším projektom sa stal projekt Športom k zdraviu, ktorý pripravila organizácia EDIN – Edukácia intelektovo nadaných pri Základnej škole A. Kmeťa v Leviciach.
Podporené projekty zároveň odrážajú rozmanité potreby slovenských komunít. Popri rozvoji športovej infraštruktúry získali podporu aj iniciatívy zamerané na zveľaďovanie verejných priestranstiev, podporu vzdelávania, komunitného života, ochranu životného prostredia či zachovanie miestnych tradícií.
"Najväčšou hodnotou programu nie sú len finančné prostriedky, ale predovšetkým ľudia, ktorí za jednotlivými projektmi stoja. Každý rok vidíme množstvo iniciatív, ktoré vznikajú z úprimnej snahy zlepšiť miesto, kde žijú. Práve tieto projekty dokazujú, že aj lokálne nápady dokážu prinášať veľké zmeny a posilňovať komunity po celom Slovensku," dodáva Ján Bilinský.
Dvadsaťpäť rokov činnosti Nadácie COOP Jednota potvrdzuje, že systematická pomoc má dlhodobý význam. Či už ide o podporu komunitných projektov, investície do zdravotníctva alebo ďalšie verejnoprospešné aktivity, spoločným cieľom zostáva zlepšovať kvalitu života v regiónoch a pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.
Aj v nasledujúcich rokoch chce Nadácia COOP Jednota pokračovať v aktivitách, ktoré prinášajú konkrétnu pomoc slovenským mestám a obciam. Pretože silné regióny nevznikajú zo dňa na deň, ale vďaka dlhodobému partnerstvu, spolupráci a ľuďom, ktorým záleží na mieste, kde žijú.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Štvrťstoročie pomoci regiónom. Nadácia COOP Jednota predstavila víťazov jubilejného grantového programu © SITA Všetky práva vyhradené.
Už 25 rokov pomáha Nadácia COOP Jednota tam, kde je jej pomoc najviac potrebná. Počas štvrťstoročia svojej existencie podporuje projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v slovenských regiónoch. Investuje do rozvoja miest a obcí, prispieva k modernizácii zdravotníckych zariadení a stojí pri iniciatívach, ktoré prinášajú konkrétne zmeny do každodenného života ľudí. Významné jubileum symbolicky sprevádza aj desiaty ročník Programu podpory lokálnych komunít, v rámci ktorého tento rok získa finančnú podporu ďalších 28 projektov v celkovej hodnote viac ako 163-tisíc eur.
25 rokov partnerom slovenských regiónov
Podpora regiónov je prirodzenou súčasťou filozofie COOP Jednoty už od jej vzniku. Ako najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku je pevne spätá s mestami a obcami vo všetkých regiónoch krajiny. Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota preto už štvrťstoročie podporuje verejnoprospešné aktivity, ktoré reagujú na potreby miestnych komunít a pomáhajú vytvárať lepšie podmienky pre život.
"Regióny tvoria ľudia, ktorí v nich žijú. Už 25 rokov sa snažíme byť partnerom, ktorý pomáha premieňať dobré nápady na konkrétne výsledky. Či už ide o podporu komunít, zdravotníckych zariadení alebo ďalších verejnoprospešných iniciatív, naším cieľom je dlhodobo prispievať ku kvalitnejšiemu životu v regiónoch. Jubilejný desiaty ročník Programu podpory lokálnych komunít je krásnym dôkazom toho, že tento prístup má zmysel," hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.
Pomoc, ktorá presahuje komunitné projekty
Činnosť Nadácie COOP Jednota sa neobmedzuje len na podporu komunitných projektov. Dlhodobo pomáha aj slovenským nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam, ktorým prostredníctvom finančných príspevkov zabezpečuje moderné prístrojové vybavenie. Vďaka tejto pomoci sa podarilo zlepšiť diagnostické a liečebné možnosti viacerých regionálnych nemocníc a zvýšiť dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov priamo v mieste ich bydliska.
Pomoc Nadácie COOP Jednota tak reaguje na rôzne potreby regiónov – od rozvoja komunitného života cez podporu zdravotníctva až po ďalšie verejnoprospešné iniciatívy, ktoré prinášajú dlhodobý pozitívny dopad na kvalitu života.
Desať rokov programu, v ktorom rozhodujú samotné komunity
Jedným z najvýznamnejších projektov Nadácie COOP Jednota je Program podpory lokálnych komunít, ktorý už desať rokov pomáha realizovať projekty zamerané na rozvoj miest a obcí. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že o víťazných projektoch rozhodujú samotní obyvatelia prostredníctvom hlasovania v predajniach COOP Jednota. Program tak prepája podporu miestnych iniciatív s aktívnym zapojením komunít, pre ktoré sú jednotlivé projekty určené.
Za desať rokov fungovania sa Program podpory lokálnych komunít stal jednou z najvýznamnejších grantových iniciatív svojho druhu na Slovensku. Podporených bolo už 232 projektov, na ktoré smerovalo viac ako 1,3 milióna eur. Vďaka programu vznikli nové detské a športové ihriská, komunitné centrá, oddychové zóny, revitalizovali sa verejné priestranstvá a podporené boli aj desiatky kultúrnych, vzdelávacích či environmentálnych projektov.
Jubilejný ročník zároveň priniesol aj mimoriadne ocenenie troch projektov, ktoré získali najväčšiu podporu verejnosti naprieč celým Slovenskom. Nadácia COOP Jednota im udelila dodatočné granty vo výške 3 000 eur, 2 000 eur a 1 000 eur, čím ocenila ich výnimočný záujem zo strany zákazníkov a zároveň ešte viac podporila realizáciu ich projektov. Vďaka tomu získal víťazný projekt podporu až do výšky 9 000 eur. Nadácia COOP Jednota preto v tomto roku podporí 28 projektov celkovou sumou viac ako 163-tisíc eur, ktoré prispejú k rozvoju komunít vo všetkých kútoch Slovenska.
Jubilejný ročník priniesol zároveň aj významnú novinku. Pri príležitosti 25. výročia Nadácie COOP Jednota sa do Programu podpory lokálnych komunít po prvý raz zapojila aj Bratislava. Zákazníci bratislavských predajní COOP Jednota tak mohli hlasovať za projekt z hlavného mesta. Podporu získali Mestské lesy Bratislava s projektom Obnova altánku v lesoparku – Druhý kameňolom, ktorý je vôbec prvým podporeným projektom z Bratislavy v histórii programu. Jeho cieľom je obnova obľúbeného rekreačného miesta v bratislavskom lesoparku, kde pribudne nový altánok, bezpečnejšie ohnisko na opekanie, lavičky z masívneho dreva a zároveň sa vyčistí okolie od odpadkov. Do realizácie projektu sa zapojí aj komunita dobrovoľníkov, s ktorou Mestské lesy Bratislava dlhodobo spolupracujú.
Projekty, ktoré menia život v regiónoch
Najväčšiu podporu verejnosti získal projekt Turistické prístrešky pre obec Dobrá Niva, za ktorý hlasovalo 8 965 zákazníkov COOP Jednota. Druhé miesto obsadil projekt Florbal v Strečne Základnej školy Slovenského národného povstania v Strečne so ziskom 7 645 hlasov. Tretím najúspešnejším projektom sa stal projekt Športom k zdraviu, ktorý pripravila organizácia EDIN – Edukácia intelektovo nadaných pri Základnej škole A. Kmeťa v Leviciach.
Podporené projekty zároveň odrážajú rozmanité potreby slovenských komunít. Popri rozvoji športovej infraštruktúry získali podporu aj iniciatívy zamerané na zveľaďovanie verejných priestranstiev, podporu vzdelávania, komunitného života, ochranu životného prostredia či zachovanie miestnych tradícií.
"Najväčšou hodnotou programu nie sú len finančné prostriedky, ale predovšetkým ľudia, ktorí za jednotlivými projektmi stoja. Každý rok vidíme množstvo iniciatív, ktoré vznikajú z úprimnej snahy zlepšiť miesto, kde žijú. Práve tieto projekty dokazujú, že aj lokálne nápady dokážu prinášať veľké zmeny a posilňovať komunity po celom Slovensku," dodáva Ján Bilinský.
Pomoc, ktorá pokračuje
Dvadsaťpäť rokov činnosti Nadácie COOP Jednota potvrdzuje, že systematická pomoc má dlhodobý význam. Či už ide o podporu komunitných projektov, investície do zdravotníctva alebo ďalšie verejnoprospešné aktivity, spoločným cieľom zostáva zlepšovať kvalitu života v regiónoch a pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.
Aj v nasledujúcich rokoch chce Nadácia COOP Jednota pokračovať v aktivitách, ktoré prinášajú konkrétnu pomoc slovenským mestám a obciam. Pretože silné regióny nevznikajú zo dňa na deň, ale vďaka dlhodobému partnerstvu, spolupráci a ľuďom, ktorým záleží na mieste, kde žijú.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Štvrťstoročie pomoci regiónom. Nadácia COOP Jednota predstavila víťazov jubilejného grantového programu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Grantový program PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
OC CENTRAL napreduje: nové značky, rastúca návštevnosť a zážitky pre celé rodiny na zelenej streche uprostred mesta
OC CENTRAL napreduje: nové značky, rastúca návštevnosť a zážitky pre celé rodiny na zelenej streche uprostred mesta
<< predchádzajúci článok
Šéf FPU Oľha utekal pred novinármi, odskočil si aj na záchod a na schodoch takmer spadol – VIDEO
Šéf FPU Oľha utekal pred novinármi, odskočil si aj na záchod a na schodoch takmer spadol – VIDEO