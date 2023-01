Očakávaná jednotka draftu a peklo na ľade aj tribúnach. Slováci na MS v hokeji do 20 rokov vyzvú domácu Kanadu

Najsilnejší protivník

Bedard už má 18 kanadských bodov

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenskú reprezentáciu hokejistov do 20 rokov už v pondelok čaká na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie dôležitý štvrťfinálový duel proti výberu domácej Kanady. Zverenci trénera Ivana Feneša sa v dejisku šampionátu presunuli z Monctonu do Halifaxu a tam si zmerajú sily s favoritom o 0.30 h SEČ už v utorok ráno.Slovenský tím v základnej B-skupine dosiahol dve víťazstvá a dve prehry, z toho raz neuspel až v samostatných nájazdoch. V tabuľke skončil tretí a systém podujatia mu prisúdil domácich Kanaďanov, ktorí v A-skupine skončili na 2. priečke za Čechmi."Kanada je najsilnejší možný protivník, ktorého sme mohli dostať. Za tretiu tretinu so Švajčiarmi sme si to však asi zaslúžili. Mali sme situáciu vo vlastných rukách a naše ego nás zdolalo," povedal na adresu obhajcu titulu hlavný tréner slovenského družstva Ivan Feneš, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) V domácom prostredí sú kanadskí hokejisti mimoriadne silní. "Čaká nás hokejové peklo, na ľade aj na tribúnach. Treba sa na to pripraviť. Môžeme mať rešpekt, ale nesmieme nastúpiť so strachom. Ak v hlavách neuveríme tomu, že môžeme uspieť, potom sa to neudeje ani v zápase. Určite nám však nebude stačiť hrať obyčajný hokej," doplnil kouč Feneš pre HockeySlovakia.sk.Slovenskí mladíci si s Kanaďanmi zmerali sily v príprave na šampionát, podľahli im vtedy 1:6. "Dôležité bude postrážiť si najväčšie hviezdy súpera a dbať na dobrú defenzívu. Ak budeme držať čo najdlhšie bezgólový stav, Kanaďania budú frustrovaní a potom môžeme udrieť z protiútokov. Myslím si, že určite máme šancu zvíťaziť," poznamenal útočník Filip Mešár , podľa ktorého si tím SR uvedomuje kvalitu súpera na čele s Connorom Bedardom, očakávanou jednotkou najbližšieho draftu nováčikov do NHL.Bedard v štyroch dueloch nazbieral úctyhodných 18 kanadských bodov za 6 gólov a 12 asistencií. "Kanaďania majú každý rok kvalitný tím plný talentovaných hráčov. Prezentujú sa rýchlym kombinačným hokejom, ktorý je ich najväčšou zbraňou. Zároveň hrajú šampionát v domácom prostredí a bude ich hnať dopredu zaplnená aréna. Nesmie nás to však zastaviť. Potrebujeme hrať naďalej tímovo ako dobrá partia," doplnil Mešár.Okrem Slovákov a Kanaďanov je vo štvrťfinále aj ďalších šesť tímov. Česi v utorok vyzvú Švajčiarov, Američania si zmerajú sily s Nemcami a Švédi s Fínmi. O zotrvanie medzi elitou budú bojovať Rakúšania a Lotyši. Ďalšie štvrťfinálové dvojice vytvorili Česi so Švajčiarmi, Američania s Nemcami a Švédi s Fínmi. V súbojoch o záchranu v elitnej kategórii MS sa stretnú hokejisti Rakúska a Lotyšska.