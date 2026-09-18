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18. septembra 2026
Očakávaná nominácia úradujúcich majstrov je tu. Koho povolalo Španielsko na súboje Ligy národov?
Medzi hráčmi, ktorí chýbajú oproti "zlatému" svetovému šampionátu, sú okrem zraneného gólmana Joana Garcíu aj Marcos Llorente, Borja Iglesias a Gavi. Tréner španielskej reprezentácie Luis de la ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Medzi hráčmi, ktorí chýbajú oproti "zlatému" svetovému šampionátu, sú okrem zraneného gólmana Joana Garcíu aj Marcos Llorente, Borja Iglesias a Gavi.
Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente na zápasy blížiace sa zápasy Ligy národov nominoval premiérovo aj útočníka Roberta Fernándeza. Dvadsaťštyriročný hráč Espanyolu Barcelona v aktuálnej sezóne La Ligy strelil v šiestich dueloch šesť gólov. Lepšiu bilanciu majú iba Raphinha a Lamine Yamal z FC Barcelony a Kylian Mbappé z Realu Madrid.
Okrem Fernándeza dostali pozvánku do národného tímu aj brankár Josep Martínez z talianskeho Interu Miláno, ktorý má za sebou jediné vystúpenie v národnom tíme v prípravnom zápase proti Litve ešte v roku 2021. Martínez dostal príležitosť po zranení Joana Garcíu z FC Barcelona.
Medzi hráčmi, ktorí chýbajú oproti "zlatému" svetovému šampionátu, sú okrem spomenutého zraneného gólmana aj Marcos Llorente, Borja Iglesias a Gavi. Do tímu sa však vracia stredopoliar Fermín López, ktorý na MS 2026 nehral pre zdravotné problémy.
Časť predstavenia nominácie sprevádzal aj videoklip natočený v španielskej enkláve Ceuta v severnej Afrike, ktorá čelí migračnej kríze. Španielska futbalová federácia (RFEF) tak vyjadrila podporu lokalite a jej obyvateľom. "Chceli sme ukázať solidaritu s Ceutou a jej ľuďmi v týchto náročných časoch," uviedla RFEF.
Video nadviazalo na útok na hráčov Realu Madrid - Mbappého, Ibrahimu Konatého a Viníciusa Júniora - ktorí pred zápasom vyjadrili podporu Ceute tričkami s nápisom "We are all Ceutans". Tento krok vyvolal kontroverzie medzi konzervatívnymi a pravicovými politikmi v krajine.
Španielsko odštartuje novú sezónu Ligy národov 26. septembra zápasom v Anglicku. Nasledovať budú domáce súboje proti Chorvátom a Čechom, asociačný termín úradujúci majstri sveta uzavrú duelom v Chorvátsku.
Brankári: Unai Simón, David Raya, Josep Martínez
Obrancovia: Pedro Porro, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Aymeric Laporte
Stredopoliari: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Fermín Lópezn, Pedri, Alex Baena, Fabián Ruiz
Útočníci: Yéremy Pino, Victor Muňoz, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Nico Williams
Zdroj: SITA.sk - Očakávaná nominácia úradujúcich majstrov je tu. Koho povolalo Španielsko na súboje Ligy národov? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente na zápasy blížiace sa zápasy Ligy národov nominoval premiérovo aj útočníka Roberta Fernándeza. Dvadsaťštyriročný hráč Espanyolu Barcelona v aktuálnej sezóne La Ligy strelil v šiestich dueloch šesť gólov. Lepšiu bilanciu majú iba Raphinha a Lamine Yamal z FC Barcelony a Kylian Mbappé z Realu Madrid.
Okrem Fernándeza dostali pozvánku do národného tímu aj brankár Josep Martínez z talianskeho Interu Miláno, ktorý má za sebou jediné vystúpenie v národnom tíme v prípravnom zápase proti Litve ešte v roku 2021. Martínez dostal príležitosť po zranení Joana Garcíu z FC Barcelona.
Medzi hráčmi, ktorí chýbajú oproti "zlatému" svetovému šampionátu, sú okrem spomenutého zraneného gólmana aj Marcos Llorente, Borja Iglesias a Gavi. Do tímu sa však vracia stredopoliar Fermín López, ktorý na MS 2026 nehral pre zdravotné problémy.
Časť predstavenia nominácie sprevádzal aj videoklip natočený v španielskej enkláve Ceuta v severnej Afrike, ktorá čelí migračnej kríze. Španielska futbalová federácia (RFEF) tak vyjadrila podporu lokalite a jej obyvateľom. "Chceli sme ukázať solidaritu s Ceutou a jej ľuďmi v týchto náročných časoch," uviedla RFEF.
Video nadviazalo na útok na hráčov Realu Madrid - Mbappého, Ibrahimu Konatého a Viníciusa Júniora - ktorí pred zápasom vyjadrili podporu Ceute tričkami s nápisom "We are all Ceutans". Tento krok vyvolal kontroverzie medzi konzervatívnymi a pravicovými politikmi v krajine.
Španielsko odštartuje novú sezónu Ligy národov 26. septembra zápasom v Anglicku. Nasledovať budú domáce súboje proti Chorvátom a Čechom, asociačný termín úradujúci majstri sveta uzavrú duelom v Chorvátsku.
Káder španielskej futbalovej reprezentácie na štyri stretnutia Ligy národov 2025/2026:
Brankári: Unai Simón, David Raya, Josep Martínez
Obrancovia: Pedro Porro, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Aymeric Laporte
Stredopoliari: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Fermín Lópezn, Pedri, Alex Baena, Fabián Ruiz
Útočníci: Yéremy Pino, Victor Muňoz, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Nico Williams
Zdroj: SITA.sk - Očakávaná nominácia úradujúcich majstrov je tu. Koho povolalo Španielsko na súboje Ligy národov? © SITA Všetky práva vyhradené.
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