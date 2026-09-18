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18. septembra 2026

Očakávaná nominácia úradujúcich majstrov je tu. Koho povolalo Španielsko na súboje Ligy národov?


Tagy: španielska futbalová reprezentácia

Medzi hráčmi, ktorí chýbajú oproti "zlatému" svetovému šampionátu, sú okrem zraneného gólmana Joana Garcíu aj Marcos Llorente, Borja Iglesias a Gavi. Tréner španielskej reprezentácie Luis de la ...



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spain_wcup_soccer_celebration_72957 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Medzi hráčmi, ktorí chýbajú oproti "zlatému" svetovému šampionátu, sú okrem zraneného gólmana Joana Garcíu aj Marcos Llorente, Borja Iglesias a Gavi.


Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente na zápasy blížiace sa zápasy Ligy národov nominoval premiérovo aj útočníka Roberta Fernándeza. Dvadsaťštyriročný hráč Espanyolu Barcelona v aktuálnej sezóne La Ligy strelil v šiestich dueloch šesť gólov. Lepšiu bilanciu majú iba Raphinha a Lamine Yamal z FC Barcelony a Kylian Mbappé z Realu Madrid.

Okrem Fernándeza dostali pozvánku do národného tímu aj brankár Josep Martínez z talianskeho Interu Miláno, ktorý má za sebou jediné vystúpenie v národnom tíme v prípravnom zápase proti Litve ešte v roku 2021. Martínez dostal príležitosť po zranení Joana Garcíu z FC Barcelona.

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Medzi hráčmi, ktorí chýbajú oproti "zlatému" svetovému šampionátu, sú okrem spomenutého zraneného gólmana aj Marcos Llorente, Borja Iglesias a Gavi. Do tímu sa však vracia stredopoliar Fermín López, ktorý na MS 2026 nehral pre zdravotné problémy.

Časť predstavenia nominácie sprevádzal aj videoklip natočený v španielskej enkláve Ceuta v severnej Afrike, ktorá čelí migračnej kríze. Španielska futbalová federácia (RFEF) tak vyjadrila podporu lokalite a jej obyvateľom. "Chceli sme ukázať solidaritu s Ceutou a jej ľuďmi v týchto náročných časoch," uviedla RFEF.

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Video nadviazalo na útok na hráčov Realu Madrid - Mbappého, Ibrahimu Konatého a Viníciusa Júniora - ktorí pred zápasom vyjadrili podporu Ceute tričkami s nápisom "We are all Ceutans". Tento krok vyvolal kontroverzie medzi konzervatívnymi a pravicovými politikmi v krajine.

Španielsko odštartuje novú sezónu Ligy národov 26. septembra zápasom v Anglicku. Nasledovať budú domáce súboje proti Chorvátom a Čechom, asociačný termín úradujúci majstri sveta uzavrú duelom v Chorvátsku.

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Káder španielskej futbalovej reprezentácie na štyri stretnutia Ligy národov 2025/2026:


Brankári: Unai Simón, David Raya, Josep Martínez
Obrancovia: Pedro Porro, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Aymeric Laporte
Stredopoliari: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Fermín Lópezn, Pedri, Alex Baena, Fabián Ruiz
Útočníci: Yéremy Pino, Victor Muňoz, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Nico Williams




Zdroj: SITA.sk - Očakávaná nominácia úradujúcich majstrov je tu. Koho povolalo Španielsko na súboje Ligy národov? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: španielska futbalová reprezentácia
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