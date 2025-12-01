Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

01. decembra 2025

Očarujúca show od Cirque du Soleil je späť! Legendárny cirkus prináša do Bratislavy OVO


Tagy: Cirque Du Soleil

Legendárna šou Cirque du Soleil, ktorá už roky uchvacuje publikum po celom svete, prichádza v úplne novej podobe! Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na prepracovanú scénu, nové akrobatické čísla, ...



1.12.2025 (SITA.sk) - Legendárna šou Cirque du Soleil, ktorá už roky uchvacuje publikum po celom svete, prichádza v úplne novej podobe! Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na prepracovanú scénu, nové akrobatické čísla, čerstvé hudobné aranžmány a upravené kostýmy, ktoré rozjasnia atmosféru farebného hmyzieho sveta.

Očarujúca show od Cirque du Soleil je späť! Legendárny cirkus prináša do Bratislavy OVO

OVO ("vajce" v portugalčine) prináša na javisko fascinujúcu kolóniu neobyčajného a mimoriadne talentovaného hmyzu – od šašo-mravčekov, cez eleganciu modrých motýľov až po akrobaticky nezdolateľné cvrčky odrážajúce sa z trampolíny či hypnotickú pavúčicu, krútiacu sa vo svojej sieti. Všetko v prevedení 53 akrobatov a hudobníkov z celého sveta. Výsledkom je pestrofarebné predstavenie plné radosti, fantázie a vrcholnej akrobacie určené pre všetky vekové kategórie. Energický zážitok, ktorý nadchne každého, kto je ochotný nechať sa uniesť do iného sveta. Vtipné a chaotické, no zároveň rozkošné a úžasné — predstavenie OVO očarí vaše vnútorné dieťa.

OVO AKO SYMBOL ŽIVOTA


OVO (vajce) - symbol zrodu a nových začiatkov. Je to show plná hravosti, zábavného chaosu, farieb a neustálej premeny, presne ako samotný život. Scéna vibruje energiou hmyzieho sveta a špičková akrobacia posúva hranice ľudských možností aj predstavivosti. Od svetovej premiéry v Montreale v roku 2009 si OVO získalo srdcia už viac než 7 miliónov divákov vo viac než 40 krajinách sveta. Tím ľudí, ktorí OVO pripravuje tvorí 100 ľudí z 25 krajín sveta, vrátane 53 akrobatov.

Vstupenky v predaji online už tento štvrtok (4.12.2025) od 10:00 na CIRQUEDUSOLEIL.COM tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60

CIRQUE DU SOLEIL – UMELECKÁ DOKONALOSŤ


Cirque du Soleil Entertainment Group je svetový líder v oblasti živého umeleckého vystupovania, ktorý posúva hranice reality. Počas štyroch dekád neprestáva inovovať - spája divadlo, hudbu, akrobaciu a vizuálnu mágiu do predstavení, ktoré sa stávajú ikonickými. Od roku 1984 ich tvorba okúzlila viac než 400 miliónov divákov na šiestich kontinentoch, v 86 krajinách sveta — a každý z nich si odniesol domov niečo viac, než len spomienku. Táto kanadská spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac než 4000 pracovníkov, vrátane 1200 umelcov z 80 rôznych národností. Cirque du Soleil je svet živej fantázie, kde sa umenie mení na emóciu, ktorá sa dotýka rovnako malých aj veľkých.

HARMONOGRAM VYSTÚPENÍ:


Cirque du Soleil – OVO bude vystupovať v Bratislave v TIPOS aréne od 25.- 28. 2. 2027

Štvrtok, 25. február 2027: 20:00 hod
Piatok, 26. február 2027: 20:00 hod
Sobota, 27. február 2027: 12:00 | 16:00 | 20:00 hod.
Nedeľa, 28. február 2027: 12:00 | 16:00 hod.

CIRQUE DU SOLEIL – OVO
25. – 28. FEBRUÁR 2027/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
 

Vstupenky v predaji online už tento štvrtok (4.12.2025) od 10:00 na CIRQUEDUSOLEIL.COM tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Očarujúca show od Cirque du Soleil je späť! Legendárny cirkus prináša do Bratislavy OVO © SITA Všetky práva vyhradené.


Roma Spirit 2025 pozná svojich laureátov!

