Pondelok 1.12.2025
Úvodná strana
01. decembra 2025
Očarujúca show od Cirque du Soleil je späť! Legendárny cirkus prináša do Bratislavy OVO
Legendárna šou Cirque du Soleil, ktorá už roky uchvacuje publikum po celom svete, prichádza v úplne novej podobe! Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na prepracovanú scénu, nové akrobatické čísla, ...
Zdieľať
OVO ("vajce" v portugalčine) prináša na javisko fascinujúcu kolóniu neobyčajného a mimoriadne talentovaného hmyzu – od šašo-mravčekov, cez eleganciu modrých motýľov až po akrobaticky nezdolateľné cvrčky odrážajúce sa z trampolíny či hypnotickú pavúčicu, krútiacu sa vo svojej sieti. Všetko v prevedení 53 akrobatov a hudobníkov z celého sveta. Výsledkom je pestrofarebné predstavenie plné radosti, fantázie a vrcholnej akrobacie určené pre všetky vekové kategórie. Energický zážitok, ktorý nadchne každého, kto je ochotný nechať sa uniesť do iného sveta. Vtipné a chaotické, no zároveň rozkošné a úžasné — predstavenie OVO očarí vaše vnútorné dieťa.
OVO AKO SYMBOL ŽIVOTA
OVO (vajce) - symbol zrodu a nových začiatkov. Je to show plná hravosti, zábavného chaosu, farieb a neustálej premeny, presne ako samotný život. Scéna vibruje energiou hmyzieho sveta a špičková akrobacia posúva hranice ľudských možností aj predstavivosti. Od svetovej premiéry v Montreale v roku 2009 si OVO získalo srdcia už viac než 7 miliónov divákov vo viac než 40 krajinách sveta. Tím ľudí, ktorí OVO pripravuje tvorí 100 ľudí z 25 krajín sveta, vrátane 53 akrobatov.
Vstupenky v predaji online už tento štvrtok (4.12.2025) od 10:00 na CIRQUEDUSOLEIL.COM tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60
CIRQUE DU SOLEIL – UMELECKÁ DOKONALOSŤ
Cirque du Soleil Entertainment Group je svetový líder v oblasti živého umeleckého vystupovania, ktorý posúva hranice reality. Počas štyroch dekád neprestáva inovovať - spája divadlo, hudbu, akrobaciu a vizuálnu mágiu do predstavení, ktoré sa stávajú ikonickými. Od roku 1984 ich tvorba okúzlila viac než 400 miliónov divákov na šiestich kontinentoch, v 86 krajinách sveta — a každý z nich si odniesol domov niečo viac, než len spomienku. Táto kanadská spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac než 4000 pracovníkov, vrátane 1200 umelcov z 80 rôznych národností. Cirque du Soleil je svet živej fantázie, kde sa umenie mení na emóciu, ktorá sa dotýka rovnako malých aj veľkých.
HARMONOGRAM VYSTÚPENÍ:
Cirque du Soleil – OVO bude vystupovať v Bratislave v TIPOS aréne od 25.- 28. 2. 2027
Štvrtok, 25. február 2027: 20:00 hod
Piatok, 26. február 2027: 20:00 hod
Sobota, 27. február 2027: 12:00 | 16:00 | 20:00 hod.
Nedeľa, 28. február 2027: 12:00 | 16:00 hod.
CIRQUE DU SOLEIL – OVO
25. – 28. FEBRUÁR 2027/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky v predaji online už tento štvrtok (4.12.2025) od 10:00 na CIRQUEDUSOLEIL.COM tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Očarujúca show od Cirque du Soleil je späť! Legendárny cirkus prináša do Bratislavy OVO © SITA Všetky práva vyhradené.
