Love Story v Cirque du Soleil – OVO, chytí za srdce malých i veľkých!

OVO (portugalsky “vajce“), pestrofarebné predstavenie svetoznámeho Cirque du Soleil, divákom počas siedmich predstavení v dňoch 19. – 22. októbra 2023 v bratislavskej TIPOS Aréne odhalí každodenný život maličkých, roztomilých chrobáčikov. Počas šou plnej skvelej zábavy a smiechu, ale aj akrobatických kúskov, ktoré zatajujú dych, diváci OVO spoznajú rôzne druhy rozkošného hmyzu, pričom ústrednými postavami príbehu sú traja hlavní hrdinovia – Lienka, sebavedomý Cudzinec a šéf komunity – Majster Flipo. Práve medzi Lienkou a Cudzincom to zaiskrí už pri prvom stretnutí!

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60

Podujatie, plné zábavy, pohybu, humoru a v neposlednom rade aj ohromujúcej akrobacie, zobrazuje farebný ekosystém a zabehnutý spôsob života malých chrobáčikov. Všetko sa však zmení, keď sa objaví jedna z hlavných postáv – Cudzinec, ktorý do komunity prinesie záhadné VAJCE a maličkému obyvateľstvu prevráti život naruby! V rovnaký moment však osud zamieša karty i v jeho vlastnom živote. Cudzinec – neustále bzučiaca mucha, s prehnaným sebavedomím a občasnými strelenými nápadmi, pri svojom príchode uvidí Lienku, do ktorej sa zamiluje na prvý pohľad! Práve láska zachráni hlavné postavy pred nepriaznivým osudom. Cudzinec vďaka citu k Lienke odolá a vyhne sa nástrahám sexy pavúčej samičky, ktorá sa ho snaží zhypnotizovať a zviesť do svojich pavučín. Osamelá Lienka, ktorá je odjakživa vyvrheľom hmyzej komunity, zasa zažije svoj tajný sen... Lásku.

Diváci si Love Story v podaní OVO Cirque du Soleil, ale aj omnoho viac príbehov, ktoré zahaľujú farebnú, bzučiacu komunitu, užijú v Bratislave počas 7 predstavení, a to vo štvrtok, 19.10.2023 o 20:00. V piatok, 20.10.2023 o 20:00. V sobotu, 21.10.2023, sa uskutočnia tri predstavenia o 12:00, 16:00, 20:00. V nedeľu, 22.10.2023 o 13:00 a o 17:00.

