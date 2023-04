Slovan sa po víťazstve nad Trnavou dostal na čelo Fortuna ligy, oba tímy si dajú repete v Slovenskom pohári

Rozhodol pokutový kop

Spartak bude v plnej sile

Trenčín iba remizoval

29.4.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa po dlhšom čase vrátil na čelo tabuľky najvyššej slovenskej súťaže."Belasí" v piatkovom zápase siedmeho kola nadstavbovej časti sezóny 2022/2023 zdolali najväčších rivalov z tímu FC Spartak Trnava na Tehelnom poli 1:0 a dostali sa o dva body pred Dunajskostredčanov.Hráči zo Žitného ostrova však majú k dobru nedeľňajší duel v Podbrezovej.O jediný presný zásah v najväčšom slovenskom futbalovom derby sa postaral srbský útočník Aleksandar Čavrič , ktorý v 13. minúte premenil nariadený pokutový kop.Vybojoval ho český obranca Jurij Medveděv , ktorého v šestnástke fauloval hosťujúci stredopoliar Jakub Paur.Slovan zaznamenal štvrtý ligový triumf za sebou a predĺžil trnavskú sériu bez víťazstva na šesť zápasov. Oba tímy sa opäť stretnú v pondelkovom finále Slovenského pohára vo futbale v Trnave.Slovan hral v piatok bez Vladimíra Weissa mladšieho , ktorý nebol zdravotne úplne v poriadku."Prispôsobili sme zostavu tomu, čo najlepšie sme v danom momente mali. Vedel som, že Michal urobí 5-6 zmien v zostave, čo sa potvrdilo. Vedeli sme, že pre nich je kľúčový zápas v pondelok a pre nás dnes. S výsledkom som spokojný, hoci vždy to môže byť lepšie. Chýbalo mi viac odvahy v šestnástke, ale chcel som hrať bez zranenia a kariet. Zlepšili sme sa v defenzíve a to sa odzrkadlilo," zhodnotil súboj tréner "belasých" Vladimír Weiss starší na pozápasovej tlačovej konferencii a k pondelkovému duelu dodal: "Verím, že finále bude výborné a pred vypredaným štadiónom. Chceli by sme Michalovi vrátiť minulý rok, hoci to bude náročné."Trnavčania zostali na tretej priečke v tabuľke, ale na Slovan strácajú už 17 bodov a na momentálne druhú Dunajskú Stredu 15 bodov. Pred štvrtou Banskou Bystricou majú 6-bodový náskok, ale Dukla má zápas k dobru."S výsledkom určite nie sme spokojní, ale odnášame si zo zápasu veľa informácií, ktoré budú potrebné v pondelok. Hráči nadobudli novú skúsenosť, lebo sa v pondelok s nimi stretnú znova. Mám vnútorný pocit, že sme pripravení. Budeme v plnej sile, bude nás hnať vypredaný štadión a vieme, proti komu budeme hrať," povedal sebavedomo kouč Spartaka Michal Gašparík V piatok sa v najvyššej slovenskej súťaži odohralo aj jedno stretnutie v skupine o udržanie, AS Trenčín doma len remizoval s už istým zostupujúcim tímom MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2.Trenčania v polčase prehrávali 0:2, no Artur Gajdoš dvoma gólmi zariadil zisk bodu. AS zostal v tabuľke skupiny tretí o dva body pred Skalicou a o tri body za Michalovcami."Nie sme spokojní. Priali sme si tri body, ktoré by nám pomohli vyhnúť sa baráži. Musíme sa z tohto zápasu poučiť," povedal Gajdoš po zápase, citoval ho oficiálny klubový web.