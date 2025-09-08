|
Pondelok 8.9.2025
Meniny má Miriama
Denník - Správy
08. septembra 2025
Snem strany Za ľudí potvrdil Remišovú ako predsedníčku, zároveň vyzval na spájanie síl v opozícii
Snem strany Za ľudí potvrdil v nedeľu v Trenčíne Veroniku Remišovú ako predsedníčku strany. Súčasná predsedníčka tak získala ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Snem strany Za ľudí potvrdil v nedeľu v Trenčíne Veroniku Remišovú ako predsedníčku strany. Súčasná predsedníčka tak získala štvorročný mandát. Ako informovali z tlačového oddelenia strany, novými podpredsedami strany Za ľudí sa stali odborník na oblasť spravodlivosti Ján Magušin a košický komunálny politik Peter Huba.
Delegáti sa na sneme taktiež jednomyseľne uzniesli na tom, že odmietajú akúkoľvek predvolebnú alebo povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD, Slovenskou národnou stranou, hnutím Republika a Kotlebovcami – ĽSNS. Vyzvali tiež na spájanie síl naprieč opozičným politickým spektrom.
„Slovensko bude potrebovať reštart ekonomiky, obnovu právneho štátu a napravenie súčasnej devastačnej politiky Roberta Fica, aby sme Slovensku vrátili prosperitu a proeurópsku orientáciu. K tomu budeme potrebovať úzku spoluprácu opozičných strán, ktorú strana Za ľudí dlhodobo presadzuje,” vyjadrila sa staronová predsedníčka strany Veronika Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Snem strany Za ľudí potvrdil Remišovú ako predsedníčku, zároveň vyzval na spájanie síl v opozícii © SITA Všetky práva vyhradené.
