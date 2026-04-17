|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rudolf
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. apríla 2026
Ocenenie Biatlonista roka 2026 získala Paulína Bátovská Fialková
Za najlepšieho juniora sezóny 2025/2026 vyhlásili v Banskej Bystrici Martina Maťka, ktorý absolvoval poslednú sezónu v juniorskej kategórii a predstavil sa vo všetkých súťažiach IBU.
Zdieľať
Slovenský zväz biatlonu hodnotil vo štvrtok večer v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici uplynulú sezónu 2025/2026. Podobne ako vlani i predvlani obhájila prvenstvo v najprestížnejšej kategórii Biatlonista roka Paulína Bátovská Fialková, ktorá sa vo Svetovom pohári v nedávno skončenej sezóne päťkrát dostala do prvej top päťky.
Bola súčasťou 5. miesta štafety žien v Hochfilzene, 4. miesta miešanej štafety v Otepää, na konte má dve 5. miesta z Le Grand Bornand a najvýznamnejším úspechom je 3. miesto vo vytrvalostných pretekoch v Kontiolahti. „Je to ocenenie za moju prácu nielen v tejto sezóne, ale za celú moju kariéru. Pre mňa je to výnimočný deň, keďže už nebudem súťažiť, užila som si toto moje posledné ocenenie. Málo času ešte prešlo, aby som nejako zvlášť hodnotila uplynulú sezónu, ešte ju nebilancujem. Občas sa prichytím, že dôchodcovský život je náročný v niektorých momentoch, ale snažím sa to zvládať a zašportovať si,“ uviedla ocenená najlepšia biatlonistka uplynulej sezóny Paulína Bátovská Fialková, ktorá ukončila športovú kariéru a v sobotu na Valnom zhromaždení Slovenského zväzu biatlonu kandiduje ako jediná bez protikandidáta na pozíciu viceprezidentky pre športovcov, čo by mala byť jej nová už funkcionárska pozícia. K nej dodala: „Snažím sa už nastaviť na novú úlohu. Dúfam, že sa v tejto funkcii dobre chytím a budem prínosom pre slovenský biatlon. Samozrejme, ukáže to až čas.“
Ocenenie za mimoriadny prínos pre biatlon získali rodičia Paulíny Bátovskej Fialkovej Renáta a Peter Fialkoví, ktorí zohrali kľúčovú rolu v rozhodnutí trojnásobnej víťazky prestížnej ankety opäť podrobiť svoj organizmus tvrdej príprave po materskej dovolenke a všetko podriadiť úspechu. Pomohli jej vytvoriť dokonalé rodinné zázemie, postarali sa po pôrode o jej dieťa a výrazne tak prispeli k tomu, že ich dcéra priniesla fanúšikom biatlonu v uplynulých rokoch veľa športovej radosti. „Určite si toto ocenenie zaslúžia. Som vďačná zväzu, že takéto ocenenie pre rodičov pripravil. Urobili veľa nielen pre mňa, ale aj pre celý slovenský biatlon. Obetovali nielen mne, ale aj mojím súrodencom všetko, aby sme v športe boli úspešní. Podporovali nás výrazným spôsobom od základnej školy, od financií, mentálne i tímovo a v poslednom mojom štádiu pretekania to bola podpora v podobe postarania sa o moju malú dcérku, za čo im veľmi pekne ďakujem. Vďaka nim som sa mohla vrátiť k vrcholovému športu po krátkej materskej pauze.“
Za najlepšieho juniora sezóny 2025/2026 vyhlásili v Banskej Bystrici Martina Maťka, ktorý absolvoval poslednú sezónu v juniorskej kategórii a predstavil sa vo všetkých súťažiach IBU – v juniorskom pohári, v IBU pohári, štartoval na ME a MS juniorov, ba dokonca aj vo Svetovom pohári. Na ME a MS juniorov štartoval v 9 pretekoch a vo všetkých sa umiestnil v top 10, stal sa juniorským vicemajstrom Európy a vo Svetovom pohári sa postaral o historický zápis, keď ako prvý slovenský junior v najprestížnejšom biatlonovom seriáli bodoval, a to hneď dvakrát.
Ešte výraznejšie úspechy dosiahla v kategórii Dorastenec roka 2026 ocenená víťazka Michaela Straková. Na svetovom šampionáte v Arberi získala vo svojej kategórii až dve zlaté medaily. K sezóne povedala: „Je to úžasné, som rada, že mi takto skvele vyšla sezóna, teda ako sme sa na ňu aj pripravovali. Cenné sú nielen zlaté medaily v dorasteneckej kategórii, ale aj tretie miesto na juniorských majstrovstvách Európy, hoci zlaté preteky na svetovom dorasteneckom šampionáte mi najviac utkveli v pamäti. Myslím si však, že až na streľbu, som dosiahla pekné výsledky aj medzi juniormi. Pracujeme v tíme na tom, aby som sa zlepšila, robím posuny vpred a uvidíme kam až to bude.“
V Banskej Bystrici na slávnostnom vyhlásení boli Slovenským zväzom biatlonu ocenení aj ďalší biatlonisti. Druhýkrát sa vyhlasovala kategória Strelec sezóny a prvenstvo obhájila Ema Kapustová, ktorý predviedla vynikajúcu streleckú fazónu v uplynulej sezóne s 90% úspešnosťou vo Svetovom pohári, čo ju zaraďuje medzi absolútnu streleckú extratriedu. Za najlepší kolektívny výkon boli ocenení členovia miešanej štafety zo Svetového pohára v Otepää Martin Maťko, Jakub Borguľa, Anastasia Kuzminová a Paulína Bátovská Fialková, ktorí tam vybojovali skvelé 4. miesto.
V sezóne 2025/2026 dali o sebe vedieť viacerí mladí športovci novej generácie slovenského biatlonu. Z hľadiska medailovej žatvy v mládežníckych kategóriách bola najúspešnejšia v histórii, keď získali až 6 medailí, tri z ME a tri z MS. A o tieto medaily sa značnou mierou pričinili dvaja športovci, ktorí boli ocenení za mimoriadny výkon na podujatí – juniorská vicemajsterka Európy Tamara Molentová a dorastenecký majster sveta Markus Sklenárik. „Uplynulá sezóna bola najlepšia za posledné roky, aj keď nám chýbal pomyselný výsledok zo zimných olympijských hier. Ak to však zhodnotíme, tak 11. miesto v pohári národov žien, 600 bodov vo Svetovom pohári a sedem Slovákov, ktorí v ňom bodovali, šesť medailí z mládežníckych majstrovstiev sveta či Európy, nás môžu viesť k slovám, že išlo po športovej stránke o najlepšiu sezónu za posledné roky. Ocenenie pre Paulínu je takou peknou čerešničkou na torte jej športovej kariéry. Som rád, že neodchádza z biatlonového života, ale bude ďalej pôsobiť v slovenskom biatlone v rámci zväzu, čo je veľmi pozitívne,“ vyjadril sa k uplynulej sezóne i k Paulíne Bátovskej Fialkovej prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.
<< predchádzajúci článok
