Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
17. apríla 2026
VEĽKÝ OBCHOD V ŠPANIELSKU: Messi kúpil obľúbený futbalový klub
Medzi jeho bývalých významných hráčov patria brankár David Raya či Jordi Alba, niekdajší Messiho spoluhráč.
Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi kúpil španielsky klub UE Cornella. Ten zaznamenal v priebehu uplynulých dvoch sezón dva zostupy a momentálne pôsobí v piatej lige.
„Tento krok posilňuje Messiho úzke väzby na Barcelonu a jeho záväzok podporovať rozvoj športu a miestnych talentov v Katalánsku,“ citovala zo stanoviska katalánskeho klubu agentúra AFP. Medzi jeho bývalých významných hráčov patria brankár David Raya či Jordi Alba, niekdajší Messiho spoluhráč v Barcelone.
Messi momentálne pôsobí v zámorskom Interi Miami a čakajú ho posledné majstrovstvá sveta, na ktorých bude Argentína v pozícii obhajcu. V prípade triumfu by bola po Taliansku a Brazílii iba tretím tímom v histórii, ktorému sa to podarilo. „Príchod Lea Messiho znamená začiatok novej kapitoly v histórii klubu, ktorej cieľom je podporiť športový aj inštitucionálny rast, posilniť jeho základy a pokračovať v investovaní do talentu,“ dodal klub.
Ocenenie Biatlonista roka 2026 získala Paulína Bátovská Fialková
NHL: Slafkovský opäť zvíťazil v produktivite Slovákov v základnej časti
