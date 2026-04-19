18. apríla 2026

Slovenské hokejistky podľahli Francúzkam a 1:3 nepostúpili do A-kategórie



Slovensky naposledy účinkovali medzi elitou v roku 2012, odvtedy márne čakajú na postup. Na turnaji v Budapešti získali 9 bodov za tri víťazstvá a dve prehry.



Slovenské hokejistky nepostúpili na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Budapešti do elitnej kategórie. Rozhodla o tom ich sobotná prehra s Francúzkami 1:3. Do najvyššej kategórie tak postúpili práve ich súperky.

hokej-ženy - A-skupina 1. divízie MS

SLOVENSKO – Francúzsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Góly: 27. Hlinková (Beňáková, Fančovičová) - 4. Rozierová (Duvinová), 39. De Serresová (Aurardová-Busheeová, Pelissouová), 60. Aurardová-Busheeová (Baudritová)

ďalší výsledok:

Čína – Taliansko 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

tabuľka:

1. Francúzsko 5 3 1 1 0 20:8 12 *
----------------------------------
2. Taliansko 5 3 0 1 1 19:11 10
3. SLOVENSKO 5 3 0 0 2 19:10 9
4. Maďarsko 4 2 1 0 1 10:6 8
5. Nórsko 4 1 0 0 3 7:11 3
6. Čína 5 0 0 0 5 1:30 0
* postup do A-kategórie


