18. apríla 2026
Slovenské hokejistky podľahli Francúzkam a 1:3 nepostúpili do A-kategórie
Slovensky naposledy účinkovali medzi elitou v roku 2012, odvtedy márne čakajú na postup. Na turnaji v Budapešti získali 9 bodov za tri víťazstvá a dve prehry.
Slovenské hokejistky nepostúpili na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Budapešti do elitnej kategórie. Rozhodla o tom ich sobotná prehra s Francúzkami 1:3. Do najvyššej kategórie tak postúpili práve ich súperky.
Slovensky naposledy účinkovali medzi elitou v roku 2012, odvtedy márne čakajú na postup. Na turnaji v Budapešti získali 9 bodov za tri víťazstvá a dve prehry.
hokej-ženy - A-skupina 1. divízie MS
SLOVENSKO – Francúzsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly: 27. Hlinková (Beňáková, Fančovičová) - 4. Rozierová (Duvinová), 39. De Serresová (Aurardová-Busheeová, Pelissouová), 60. Aurardová-Busheeová (Baudritová)
ďalší výsledok:
Čína – Taliansko 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
tabuľka:
1. Francúzsko 5 3 1 1 0 20:8 12 *
----------------------------------
2. Taliansko 5 3 0 1 1 19:11 10
3. SLOVENSKO 5 3 0 0 2 19:10 9
4. Maďarsko 4 2 1 0 1 10:6 8
5. Nórsko 4 1 0 0 3 7:11 3
6. Čína 5 0 0 0 5 1:30 0
* postup do A-kategórie
