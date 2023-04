Ocenili najpredávanejších slovenských spisovateľov. Ikariáda 2022

Tentoraz získali najviac ocenení Táňa Keleová-Vasilková a Jozef Banáš. Ceny si odniesli aj Jozef Karika, youtuber Peter Popluhár, gastroenterológ Ladislav Kužela, Ivona Ďuričová, či in memoriam Andrej Štiavnický.

Cenu literárnej kritiky, Zlaté pero 2022, si odniesla Beata Balogová za knihu Kornélie.

Pozrite si video z Ikariády:

Ikariádu v bratislavskom hoteli Carlton uvádzal moderátor Roman Juraško a začal citátom slávneho Carla Goldoniho: „Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nečíta.“ A tak sa celý večer niesol v znamení kníh, čítania, spisovateľov...

„Uplynulý rok bol mimoriadne ťažký z viacerých dôvodov, ale podarilo sa nám dosiahnuť naše ciele. V roku 2022 sme predali viac ako 1,6 milióna kusov kníh v našich šiestich edíciách, čiže Ikar, YOLi, Odeon, Stonožka, Príroda a Ajna,“ povedal na úvod riaditeľ vydavateľského domu Ikar Marek Néma, ktorý zároveň oznámil, že Ikar prijal pod svoje krídla aj vydavateľstvo Slovenský spisovateľ s jeho špičkovými autormi ako sú Agatha Christie, Daniel Silva, Sandra Brown, Mary Baloghová, či slovenskými spisovateľkami Janou Pronskou, Luciou Saskovou alebo Miškou Ries.

Večerom sprevádzala skladateľka, dirigentka, hudobníčka a multitalentovaná umelkyňa Ľubica Čekovská so svojím ansámblom. Zahrala skvelé skladby, ktoré len podčiarkli slávnostnú atmosféru oceňovania.

A kto si teda prevzal ocenenia Zlatá a Platinová kniha?

Zlatá kniha (predaj viac ako 15.000 kníh)

Táňa Keleová-Vasilková za knihu Olívia

Jozef Karika za knihu Hlad

Ladislav Kužela a Zuzana Čižmáriková za knihu Zdravie bez liekov

Ivona Ďuričová a Adrián Macho za knihu Písmenká z abecedy

Peter Pítr Popluhár za knihu Ako neprežiť mladosť – príbehy príšerných rozhodnutí.

Kniha Hlad je zložená zo strašidelných mystery príbehov, čiže nejde o jeden celistvý príbeh. „Je fantastické, že aj takáto odlišnejšia forma zaznamenala taký obrovský úspech,“ priznal Jozef Karika a dodal, že práve pracuje na novom mystery krimi trilery s názvom Hlbina, ktorý je akýmsi prequelom k jeho úspešnej knihe Strach.

„Zdá sa, že Slovákom naozaj záleží na svojom zdraví a pre mňa ako lekára je to tá najkrajšia odmena. Mnoho ľudí nám stále píše, ako významne sa im po prečítaní tejto knihy zlepšil život a čo im to prinieslo," teší sa gastroenterológ Ladislav Kužela.

Platinová kniha (predaj viac ako 25.000 kníh)

Táňa Keleová-Vasilková za knihu Skúšky

Jozef Banáš za knihu Kód 7 – Koniec zla

Jozef Banáš za knihu Som Baťa, dokážem to!

Andrej Štiavnický in memoriam za knihu Alžbeta Bátoriová vo väzení a na slobode. Ocenenie prevzala manželka Alena Šintálová, ktorá povedala: „Andrej má už doma jednu Platinovú knihu a tri Zlaté knihy, takže toto pribudne do zbierky a bude to naňho taká pekná spomienka.“

Jozef Banáš ako jediný autor získal dve Platinové knihy za predaj viac ako 25.000 výtlačkov. „Som milo prekvapený, lebo som počítal s Baťom, ale Kód 7 potešil. Je to pre mňa to najväčšie ocenenie, lebo to je 25-tisícová porota, ktorá mi dala takéto vysvedčenie. A je to viac ako nejaké literárne ocenenie, pretože kniha je až vtedy napísaná, keď je prečítaná,“ myslí si úspešný autor, ktorý práve pracuje – ako s úsmevom dodal „na ďalšej platinovej knihe J - na príbehu o Aurelovi Stodolovi. Kniha s pracovným názvom Nikdy sa nevzdám by mala vyjsť v máji 2024.

Ocenenie Zlaté pero

Ocenenie Zlaté pero udeľuje literárna kritika, čiže odborná porota v zložení: Dado Nagy, Martin Kasarda, Viera Némethová a Ivana Zacharová. Vyberali z desiatok kníh, napokon sa do prvej päťky dostali tieto:

Václav Neuer: Medzi nebom a zemou

Beata Balogová: Kornélie

Katarína Gulai: Klub divných

Anton Hykisch: Bezhlavý čas

Martin Kasarda: Dole! Dole!

Porota ocenenie udelila spisovateľke a šéfredaktorke denníka SME Beate Balogovej za knihu Kornélie.

Čo na ocenenie Zlaté pero hovorí samotná autorka? „Je to pre mňa nesmierny dar, pretože v novinárčine dostávam často vyhrážky smrťou, urážky, vulgarizmy. A táto kniha priniesla príbehy. Obyčajní ľudia mi písali, pozývali ma do domov svojich starých rodičov a otvorili sa spôsobom, aký som naozaj nečakala. Dáva mi to vieru, že rozhodujúca časť spoločnosti je dobrá. A že veríme na pekné príbehy, na hodnotu rodiny a že zachovávaním spomienok docielime oveľa viac ako krikom a hlučnosťou.“

Milan Buno, knižný publicista