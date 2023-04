Hegerova vláda uvoľní zo svojej rezervy štyri milióny eur pre Banskú Štiavnicu

uvádza sa v materiáli predloženom predsedom vlády povereným riadením

26.4.2023 (SITA.sk) - Vláda uvoľní zo svojej rozpočtovej rezervy štyri milióny eur pre Banskú Štiavnicu , schválila to na svojom stredajšom rokovaní. Prostriedky sú určené na odstránenie následkov požiaru, ktorý 18. marca poškodil sedem budov, a na rekonštrukciu Szitnyayovského domu, ktorý je vo vlastníctve mesta.„Ide o historicky cenný meštiansky dom pochádzajúci zo 16. storočia a zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok,"Rekonštrukcia by mala prispieť k obnoveniu historického rázu centra mesta, a taktiež vytvoriť adekvátne priestory pre výučbu žiakov základnej umeleckej školy. Časový harmonogram realizácie projektu predpokladá, že rekonštrukčné práce by sa mali začať ešte v tomto roku. Ich ukončenie a vrátenie objektu do užívania očakáva v roku 2025.