Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
Ochrana slabšej strany v súdnych sporoch sa posilní, vláda schválila aj novelu o probačných a mediačných úradníkoch
17.3.2026 (SITA.sk) - Vláda v utorok schválila novelu Civilného sporového poriadku, ktorej dôsledkom má byť posilnenie takzvanej slabšej strany v súdnych sporoch. Ako v tejto súvislosti zdôraznilo Ministerstvo spravodlivosti SR, nové prostriedky ochrany zahŕňajú zavedenie mechanizmu, ktorý umožní súdu v skorom štádiu zistiť, či žaloba nesmeruje k zastrašovaniu a odrádzaniu od verejnej účasti, a takúto žalobu urýchlene odmietnuť alebo zastaviť.
Ďalším opatrením je pravidlo, že dôkazným bremenom bude zaťažený žalobca, ktorý musí preukázať, že jeho konanie je v dobrej viere s cieľom uplatňovať svoje práva a nie odrádzať a sankcionovať osobu zapojenú do verejnej účasti na záležitostiach verejného záujmu.
"Slabšia strana bude môcť žiadať súd, aby nariadil zloženie zábezpeky na náhradu škody alebo inej ujmy a preddavok na náhradu trov konania," zdôraznil rezort spravodlivosti. Súd bude zároveň môcť uložiť žalobcovi účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za zneužívajúce procesné úkony, ako napríklad povinnosť uverejniť rozsudok súdu, uložiť náhradu vynaložených trov právneho zastúpenia až do plnej výšky či uložiť adekvátnu pokutu.
Cieľom novelizácie je podľa ministerstva posilniť základné demokratické práva ako je sloboda prejavu, právo na informácie či občianska angažovanosť. "Návrhom zákona sa predpokladá zlepšenie právnej istoty a odstránenie asymetrie medzi silnými ekonomickými aktérmi a osobami zapojenými do záležitostí verejného záujmu. V súčasnosti Civilný sporový poriadok poskytuje osobitnú ochranu v sporoch s ochranou slabšej strany, napr. spotrebiteľom, pri antidiskriminačných sporoch, alebo zamestnancom v individuálnych pracovnoprávnych sporoch, ktorú sa návrhom zákona navrhuje rozšíriť aj o ochranu osôb zapojených do verejnej účasti," uviedol rezort spravodlivosti.
Doplnil, že novela ustanovuje aj osobitné pravidlá ochrany osôb zapojených do verejnej účasti pred zjavne neopodstatnenými alebo zneužívajúcimi súdnymi procesmi, medzinárodne označovanými ako "SLAPP".
Novelizácia vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o ochrane osôb zapojených do verejnej účasti pred zjavne neopodstatnenými nárokmi alebo zneužívajúcimi súdnymi konaniami.
Vláda v utorok schválila aj novelu zákona o probačných a mediačných úradníkoch. Tí po novom dostanú nové kompetencie v oblasti vybraných alternatívnych trestov, najmä pri treste povinnej práce.
Novela podľa Ministerstva spravodlivosti SR zefektívňuje a zrýchľuje proces výkonu trestu povinnej práce delimitáciou kompetencií zo sudcu na probačného a mediačného úradníka, konkrétne úkonov realizovania a nariaďovania trestu povinnej práce, keďže doterajší postup sa z hľadiska rýchlosti a účelovosti javí ako neefektívny.
"Požadovaným krokom sa dokáže urýchliť proces začiatku výkonu trestu povinnej práce a zároveň dôjde aj k odbremeneniu trestného oddelenia súdu. Takýto prístup je navyše v plnej zhode s Revíziou výdavkov pre väzenstvo, ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze v apríli 2025. V zmysle obsahu predmetnej revízie sa tiež umožňuje presunúť na probačných úradníkov časť kompetencií sudcov napríklad pri umiestňovaní do výkonu trestu povinnej práce," vysvetlil rezort spravodlivosti.
Ministerstvo pripomína, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala dobudovať fungujúci model probačnej a mediačnej služby a zabezpečiť reálnu možnosť ukladania alternatívnych trestov domáceho väzenia a povinnej práce vo významne väčšej miere ako doteraz.
"Probácia patrí k najvyužívanejším opatreniam modernej trestnej justície. Vo väčšine hospodársky vyspelých štátov je v súčasnosti väčší počet osôb skôr pod dohľadom tzv. probačnej služby, ako osôb v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. To, čo probáciu k tomuto výsostnému postaveniu medzi ostatnými spôsobmi trestania predurčuje, je jej mimoriadna pružnosť. Žiadnu inú sankciu alebo opatrenie nie je možné prispôsobiť individualite každého páchateľa, respektíve jeho kriminogénnym potrebám alebo rizikovým faktorom a zároveň v podmienkach jej výkonu zohľadniť aj závažnosť a následky samotného deliktu," zdôraznil rezort spravodlivosti.
Jedným z najčastejšie ukladaných alternatívnych trestov je podľa ministerstva spravodlivosti práve trest povinnej práce, ktorý vo svojej podstate obsahuje zásadné prvky prevýchovy páchateľa.
"Prax preukázala pomerne komplikovaný proces od právoplatnosti rozhodnutia súdu až po samotné započatie výkonu trestu povinnej práce odsúdeným. Významné postavenie v tomto procese má probačný a mediačný úradník, ktorý predstavuje sprostredkovateľa medzi rozhodnutím sudcu a skutočným výkonom trestu na strane odsúdeného," uviedol rezort s tým, že posilnením kompetencií probačných a mediačných úradníkov dôjde k "odbremeneniu" byrokratických postupov sudcov a zefektívneniu činností pri nariaďovaní a výkone trestu povinnej práce.
Zdroj: SITA.sk - Ochrana slabšej strany v súdnych sporoch sa posilní, vláda schválila aj novelu o probačných a mediačných úradníkoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Posilnenie základných demokratických práv
Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch
Má dôjsť k "odbremeneniu" byrokratických postupov sudcov
Progresívci pripomenuli, prečo žiadajú odvolanie Tibora Gašpara. Šimečka hovorí o gigantickom konflikte záujmov – VIDEO
Opozičné hnutie Slovensko chce zaviesť elektronické hlasovanie po vzore Estónska, názory sympatizantov zisťuje v ankete „Prevrat 2027″ – VIDEO
