Očkovacia lotéria za 26 miliónov eur bola potrebná, tvrdí Heger

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Očkovacia lotéria, ktorá stála štát zhruba 26 miliónov eur, bola potrebná. Myslí si to predseda vlády Eduard Heger. „Myslím si, že to bolo dôležité, že sme to zrealizovali,“ povedal v parlamente premiér Heger s tým, že to neboli zbytočne minuté milióny.