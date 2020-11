Očkovanie voči koronavírusu je pre letné olympijské hry nevyhnutnosť. Bach ešte zvažuje, či bude povinné

Povinné očkovanie odmietajú aj športovci

Takmer uzavreté hranice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.11.2020 (Webnoviny.sk) - Očkovanie bude zrejme nevyhnutnosť pre zahraničných športovcov, ale aj fanúšikov, ktorí budúci rok vycestujú do Japonska na olympijské hry.Pôjde najmä o to, aby zvýšený príliv cudzincov nespôsobil zdravotné problémy japonskému obyvateľstvu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 . Uviedol to šéf Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach po stretnutí s novým japonským premiérom Jošihidom Sugom."S cieľom chrániť japonský ľud a z úcty k nemu MOV vyvinie veľké úsilie, aby čo najviac účastníkov zo zahraničia malo v sebe očkovaciu látkou, ak už bude vtedy k dispozícii. Diváci by si mali užiť bezpečné prostredie na jednotlivých športoviskách počas olympijských bojov," vyhlásil Thomas Bach.Bach zatiaľ nespresnil, či bude očkovanie povinné, ale isté je, že táto vízia sa už teraz stretla s množstvom odporcov medzi športovcami a ich zázemím. Šéf MOV absolvoval v Tokiu dva dni nepretržitých stretnutí s politikmi a organizátormi, ktorých cieľom bolo presvedčiť japonskú verejnosť, že usporiadanie olympiády na druhý pokus bude bezpečné.Bach pricestoval do Tokia charterovým letom. Minulý mesiac však odvolal cestu do Kórejskej republiky pre zvýšené rozšírenie vírusu v Európe.Pandémia koronavírusu spôsobila ročný odklad najväčšieho sviatku športovcov. Tokio má byť po novom pripravené prijať najlepších športovcov sveta v termíne 23. júla - 8. augusta 2021. Možnú vakcínu ohlásila minulý týždeň spoločnosť Pfizer, ktorá by mohla výrazne pomôcť MOV a organizátorom usporiadať olympijské hry. Pokrok sa dosiahol aj v oblasti rýchleho testovania.V Japonsku sa nedávno na niektorých štadiónoch konali bejzbalové zápasy, v ktorých bolo na tribúnach takmer 30-tisíc fanúšikov. Uskutočnilo sa tiež exhibičné gymnastické stretnutie s 22 športovcami prichádzajúcimi zo zahraničia, na ktoré prišlo niekoľko tisíc fanúšikov.Japonsko bolo počas pandémie z veľkej časti ušetrené ťažkých strát na životoch. Približne 1900 úmrtí bolo pripísaných na účet ochoreniu COVID-19, čo v takej veľkej krajine nie je vysoké číslo. Japonci však majú takmer na sto percent uzatvorené hranice a rovnako striktné je to aj s nosením rúšok na verejnosti."Naším cieľom je usporiadať bezpečné hry aj ako odkaz svetu, že ľudstvo zdolalo koronavírus," skonštatoval japonský premiér Suga.Dovedna sa na olympijských a paralympijských hrách v Tokiu 2021 očakáva účasť približne 15 400 športovcov a ďalšie tisícky členov ich realizačných tímov, vrátane funkcionárov, sponzorov a médií.