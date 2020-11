Hamilton vládol nad všetkými a stal sa legendou, médiá reagujú na rekordný titul vo formule 1

Ohlasy svetových internetových médií na aktuálne potvrdenie siedmeho titulu majstra sveta vo formule 1 pre Lewisa Hamiltona:



Daily Mail (V. Brit.): "Lewis Hamilton sa ocitol v siedmom nebi. Jeho víťazstvo na Veľkej cene Turecka bolo tvrdo vybojované v epických pretekoch na mokrej ceste. Hamilton je trojnásobný kráľ formuly 1 - v týchto konkrétnych pretekoch, v celej sezóne a už aj v histórii."



The Guardian (V. Brit.): "Hamilton vyhral Veľkú cenu Turecka a dosiahol rekordný siedmy titul majstra sveta. Odteraz je na rovnakej úrovni s Michaelom Schumacherom."



Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nem.): "Hamilton je už zarovno so Schumacherom. Brit najprv predstihol Nemca v počte víťazných pretekov a teraz ho dorovnal v tituloch majstra sveta. Po turbulentných pretekoch v Turecku sa tešil aj Vettel."



Idnes.cz (ČR): "Mokrú drámu v Turecku ovládol Hamilton a zaistil si siedmy titul majstra sveta. Chaotické preteky na mokrej trati, šmyky, kolízie a nečakané zmeny poradia. Formula 1 predviedla v Turecku divoké divadlo plné zmien. Iba jedno sa nezmenilo - Lewis Hamilton vládol nad všetkými a vyrovnal historický rekord Nemca Michaela Schumachera."



L'Equipe (Fr.): "Siedme nebo! Britský šampión ovládol formulu 1 v roku 2008 s tímom McLaren a neskôr v rokoch 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 a už aj 2020 s Mercedesom. A zrejme nie je koniec."



Marca (Šp.): "Hamilton v aktualizovaných číslach: 94 víťazných pretekov, 7 titulov majstra sveta. Šampión histórii! Ak dosiaľ niekto pochyboval o jeho kvalitách, už nemusí. Na zrkadlovo klzkom asfalte v Istanbule sa po úvodných problémoch pretlačil až na prvé miesto a potom ušiel všetkým. Tlak je pre neho prirodzené prostredie, prekonávanie rekordov pracovná metóda. A v roku 2021 to bude pokračovať."



Gazzetta dello Sport (Tal.): "Už aj Lewis Hamilton je legenda. Spolu so Schumacherom majú po 7 titulov."



16.11.2020 - Lewis Hamilton sa v predstihu a po siedmy raz v kariére stal majstrom sveta v prestížnom seriáli formuly 1. Na Veľkej cene Turecka v Istanbule jazdec Mercedesu dominoval s komfortným náskokom 31,633 s pred Mexičanom Sergiom Pérezom (Racing Point) a 31,960 Nemcom Sebastianom Vettelom na Ferrari, ktorý v poslednom kole predstihol tímového kolegu Monačana Charlesa Leclerca.Siedmym titulom sa fenomenálny Brit vyrovnal legendárnemu Nemcovi Michaelovi Schumacherovi, ale zároveň ho aj prekonal.