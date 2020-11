Štvorgólový Libor Hudáček sa stal najlepším útočníkom týždňa v KHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.11.2020 (Webnoviny.sk) - Medzi najlepšími hráčmi uplynulého týždňa v Kontinentálnej hokejovej lige nechýba Libor Hudáček . Skúsený slovenský reprezentant v službách Neftechimiku Nižnekamsk sa stal najlepším útočníkom týždňa, keď v štyroch zápasoch nazbieral sedem bodov za štyri góly a tri asistencie. A to je najlepší výsledok spomedzi všetkých hráčov v KHL počas uplynulých siedmich dní. K tomu pridal ešte päť plusových bodov.Tento honor pre 30-ročného Spišiaka je o to cennejší, že jeho tímu patrí predposledná 11. priečka v tabuľke Východnej konferencie KHL so ziskom 16 bodov z 24 zápasov.Center prvého útoku Hudáček je so 17 bodmi (7+10) najproduktívnejší hráč Nižnekamska. Odohral pritom len 19 zápasov. "V dobrom svetle sa ukázal najmä v súboji s Kchun-lunom, kde strelil dva góly vrátane víťazného. K výpočtu jeho plusov patria aj dva presilovkové góly a tri zablokované strely," napísal o Liborovi Hudáčkovi oficiálny web KHL.Okrem Hudáčka sa medzi štvoricu ocenených dostali aj český brankár Dinama Minsk Dominik Furch, obranca SKA Petrohrad Viktor Antipin a nováčikom týždňa sa stal Bielorus Alexej Protas z Minska. Celkovo v termíne 7.- 15. novembra odohrali v KHL 31 zápasov, na ktorých sa zúčastnilo 559 hráčov.