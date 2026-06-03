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03. júna 2026
Protikorupčná jednotka zasahovala v rámci akcie AURELIA, obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu
Tagy: Demokrati Hlas OĽaNO Prezídium PZ ÚBOK
Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) naďalej preveruje podozrenia zo zneužitia európskych peňazí. V súvislosti s policajnou akciou AURELIA protikorupčná jednotka obvinila jednu fyzickú a ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) naďalej preveruje podozrenia zo zneužitia európskych peňazí.
V súvislosti s policajnou akciou AURELIA protikorupčná jednotka obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu. Informovali o tom z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).
Protikorupčná jednotka ÚBOK policajného prezídia pokračuje vo vyšetrovaní prípadu neoprávneného čerpania finančných prostriedkov Európskej únie, pričom prípad súvisí s policajnou akciou AURELIA, ktorú pod dozorom Európskej prokuratúry policajti realizovali v máji tohto roka.
„Po vyhodnotení zabezpečených dôkazov vyšetrovateľ vzniesol obvinenie jednej fyzickej a jednej právnickej osobe pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Podľa doterajších zistení mali byť pri získavaní nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie predkladané nepravdivé alebo neúplné údaje o splnení podmienok oprávnenosti žiadateľa. Spoločnosť mala mať v čase rozhodovania o poskytnutí finančného príspevku evidované nedoplatky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, napriek čomu mali byť príslušným orgánom predložené dokumenty deklarujúce splnenie podmienok na poskytnutie podpory,” uviedli z Prezídia PZ.
Rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja bola podľa doterajších zistení spôsobená škoda vyše 860-tisíc eur. Za uvedený zločin hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na desať rokov. Polícia doplnila, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v súčasnosti nemožno poskytovať bližšie informácie.
Predmetnú policajnú akciu v minulosti okomentoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomír Šalitroš, protikorupčná jednotka totiž v rámci akcie zasahovala u jeho brata Vladimíra. Šalitroš v súvislosti s prípadom zdôraznil, že projekt spoločnosti jeho brata Vladimíra Šalitroša nebol vybavovaný počas súčasného vedenia MIRRI, či cez jeho (Radomíra Šalitroša) politické pôsobenie. Podaný bol ešte v decembri 2022, teda počas vlády Eduarda Hegera (vtedy OĽaNO, dnes Demokrati), schválený v roku 2023 za úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. Naznačil tiež, že kontrola môže súvisieť s jeho politickou kariérou.
„Napriek otvorenej komunikácii a aktívnej spolupráci firmy môjho brata dopadla kontrola negatívne. Výsledok, aký sa čakal - aký môjmu bratovi predpovedali v Hlase. Dôvodom mala byť skutočnosť, že stroje boli umiestnené v inej hale, než bolo uvedené v projekte. Namiesto možnosti nápravy však nasledovala 100-percentná korekcia a vyšetrovanie pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Pritom samotné stroje evidentne existujú, boli riadne zakúpené a kontrolórmi SIEA vo vedľajšej hale (7 metrov od pôvodnej v rovnakom areáli) dvakrát overené. Nejde teda o fiktívny projekt ani zmiznuté peniaze, ale o spor o administratívne umiestnenie technológie. Napriek tomu sa firma môjho brata dohodla so štátom na vrátení všetkých peňazí do mája 2027,” uviedol vtedy Šalitroš. Vyjadril sa tiež, že nerozumie zmyslu policajnej akcie a vyjadril aj vážne pochybnosti o objektivite celého procesu.
Podľa informácií, ktoré priniesol Korzár, predmetná spoločnosť uspela za Ódorovej úradníckej vlády v eurofondovej výzve rezortu hospodárstva. Získať mala viac ako 860-tisíc eur, pričom tieto prostriedky mali byť použité na nákup strojov na výrobu nábytku. Celkové náklady projektu boli podľa periodika v sume 1,27 milióna eur. Korzár tiež uvádza, že nakúpené stroje mali byť uskladnené v priestoroch v Košiciach, ktoré pred niekoľkými rokmi získal tajomník Šalitroš ako súkromná osoba.
Podľa projektu tiež mala byť spustená zmodernizovaná výroba v lete 2024, Korzár ale uvádza, že na jeseň daného roka takúto prevádzku na mieste nenašiel, hoci v susedstve bola rozostavaná hala so zabaleným vybavením. Ministerstvo hospodárstva už pod súčasným vedením projekt nechalo skontrolovať, pričom odhalilo porušenia podmienok poskytnutia eurofondov. Spoločnosť minulý rok v marci požiadala o refundáciu príspevku. V máji tajomníkov brat Vladimír Šalitroš žiadal o odklad vrátenia peňazí. Samotný Radomír Šalitroš sa od bratovej firmy v minulosti dištancoval.
Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka zasahovala v rámci akcie AURELIA, obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu © SITA Všetky práva vyhradené.
V súvislosti s policajnou akciou AURELIA protikorupčná jednotka obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu. Informovali o tom z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).
Protikorupčná jednotka ÚBOK policajného prezídia pokračuje vo vyšetrovaní prípadu neoprávneného čerpania finančných prostriedkov Európskej únie, pričom prípad súvisí s policajnou akciou AURELIA, ktorú pod dozorom Európskej prokuratúry policajti realizovali v máji tohto roka.
Vznesenie obvinenia
„Po vyhodnotení zabezpečených dôkazov vyšetrovateľ vzniesol obvinenie jednej fyzickej a jednej právnickej osobe pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Podľa doterajších zistení mali byť pri získavaní nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie predkladané nepravdivé alebo neúplné údaje o splnení podmienok oprávnenosti žiadateľa. Spoločnosť mala mať v čase rozhodovania o poskytnutí finančného príspevku evidované nedoplatky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, napriek čomu mali byť príslušným orgánom predložené dokumenty deklarujúce splnenie podmienok na poskytnutie podpory,” uviedli z Prezídia PZ.
Rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja bola podľa doterajších zistení spôsobená škoda vyše 860-tisíc eur. Za uvedený zločin hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na desať rokov. Polícia doplnila, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v súčasnosti nemožno poskytovať bližšie informácie.
Vyjadrenie Radomíra Šalitroša
Predmetnú policajnú akciu v minulosti okomentoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomír Šalitroš, protikorupčná jednotka totiž v rámci akcie zasahovala u jeho brata Vladimíra. Šalitroš v súvislosti s prípadom zdôraznil, že projekt spoločnosti jeho brata Vladimíra Šalitroša nebol vybavovaný počas súčasného vedenia MIRRI, či cez jeho (Radomíra Šalitroša) politické pôsobenie. Podaný bol ešte v decembri 2022, teda počas vlády Eduarda Hegera (vtedy OĽaNO, dnes Demokrati), schválený v roku 2023 za úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. Naznačil tiež, že kontrola môže súvisieť s jeho politickou kariérou.
„Napriek otvorenej komunikácii a aktívnej spolupráci firmy môjho brata dopadla kontrola negatívne. Výsledok, aký sa čakal - aký môjmu bratovi predpovedali v Hlase. Dôvodom mala byť skutočnosť, že stroje boli umiestnené v inej hale, než bolo uvedené v projekte. Namiesto možnosti nápravy však nasledovala 100-percentná korekcia a vyšetrovanie pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Pritom samotné stroje evidentne existujú, boli riadne zakúpené a kontrolórmi SIEA vo vedľajšej hale (7 metrov od pôvodnej v rovnakom areáli) dvakrát overené. Nejde teda o fiktívny projekt ani zmiznuté peniaze, ale o spor o administratívne umiestnenie technológie. Napriek tomu sa firma môjho brata dohodla so štátom na vrátení všetkých peňazí do mája 2027,” uviedol vtedy Šalitroš. Vyjadril sa tiež, že nerozumie zmyslu policajnej akcie a vyjadril aj vážne pochybnosti o objektivite celého procesu.
860-tisícová dotácia na nákup strojov na výrobu nábytku
Podľa informácií, ktoré priniesol Korzár, predmetná spoločnosť uspela za Ódorovej úradníckej vlády v eurofondovej výzve rezortu hospodárstva. Získať mala viac ako 860-tisíc eur, pričom tieto prostriedky mali byť použité na nákup strojov na výrobu nábytku. Celkové náklady projektu boli podľa periodika v sume 1,27 milióna eur. Korzár tiež uvádza, že nakúpené stroje mali byť uskladnené v priestoroch v Košiciach, ktoré pred niekoľkými rokmi získal tajomník Šalitroš ako súkromná osoba.
Podľa projektu tiež mala byť spustená zmodernizovaná výroba v lete 2024, Korzár ale uvádza, že na jeseň daného roka takúto prevádzku na mieste nenašiel, hoci v susedstve bola rozostavaná hala so zabaleným vybavením. Ministerstvo hospodárstva už pod súčasným vedením projekt nechalo skontrolovať, pričom odhalilo porušenia podmienok poskytnutia eurofondov. Spoločnosť minulý rok v marci požiadala o refundáciu príspevku. V máji tajomníkov brat Vladimír Šalitroš žiadal o odklad vrátenia peňazí. Samotný Radomír Šalitroš sa od bratovej firmy v minulosti dištancoval.
Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka zasahovala v rámci akcie AURELIA, obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Demokrati Hlas OĽaNO Prezídium PZ ÚBOK
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