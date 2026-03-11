Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. marca 2026

Od akcie „Búrka“ ubehlo už šesť rokov, doposiaľ však nikoho právoplatne neodsúdili


Od „Búrky“ ubehlo šesť rokov, do dnešného dňa však nie je nikto právoplatne odsúdený. Súdna rada SR pripomína, že 11. marca 2020 skupina Hmla zrealizovala ...



Zdieľať
gettyimages 1307990239 676x451 11.3.2026 (SITA.sk) - Od „Búrky“ ubehlo šesť rokov, do dnešného dňa však nie je nikto právoplatne odsúdený. Súdna rada SR pripomína, že 11. marca 2020 skupina Hmla zrealizovala policajnú akciu Búrka. Akcia prebehla v skorých ranných hodinách a zadržali počas nej trinásť sudcov a jednu bývalú sudkyňu.

Zastavené trestné stíhanie


„Všetci boli obvinení na základe výpovede sudcu kajúcnika, ktorý medzi zadržanými nefiguroval. Neskôr nasledovali ďalšie zadržania sudcov. Sudcovia boli obvinení dva dni pred zadržaním bez toho, aby čokoľvek tušili alebo aby boli predvolaní na výsluch,“ uviedla súdna rada a pripomenula, že sudcov v priamom prenose odvádzali v putách.

Súdna rada kritizuje, že viaceré médiá o nich informovali v rozpore s odporúčaním Výboru ministrov Rady Európy a bez rešpektu k prezumpcii neviny či k právu na ochranu súkromia. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová šesť rokov od akcie zdôrazňuje, že do dnešného dňa nie je žiadny zo 14 sudcov právoplatne odsúdený.

„Naopak, za posledný rok bolo ďalším sudcom právoplatne zastavené trestné stíhanie,“ doplnila Kosová.

Rozloženie organizovanej skupiny


Pripomenula, že sudcov obvinili z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu či marenia spravodlivosti, pričom exminister spravodlivosti a vnútra Daniel Lipšic sa vtedy vyjadril, že inštitút spolupracujúceho obvineného je dôležitý a že aj toto vyšetrovanie ukazuje, že bez neho by nebolo možné rozložiť organizované skupiny.

„Ukazuje sa však, že masívne zatýkanie sudcov za hmly a v búrke bolo zásahom do nezávislosti súdnej moci a nie jej očistou,“ vyhlásila súdna rada. Kosová zdôraznila, že mnohí sudcovia boli vo väzbe a sú roky dehonestovaní, odstavení od spisov, vytlačení zo spoločnosti a nikto sa im ani ich rodinám za to neospravedlnil.

„Môžete časti verejnosti predložiť aj tony dôkazov o tom, že nič nespáchali. Ich názor na podľa nich skorumpovanú justíciu to nezmení. Kto za to kedy ponesie zodpovednosť?“ uzavrela Kosová.


Zdroj: SITA.sk - Od akcie „Búrka“ ubehlo už šesť rokov, doposiaľ však nikoho právoplatne neodsúdili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akcia Búrka Odsúdenie Predsedníčka Súdnej rady SR Sudcovia Trestné stíhanie
