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Od júla zaplatíte za zásielku z Číny minimálne 3 eurá navyše
Tagy: balíky a zásielky Čína Clo PR
Už od stredy 1. júla 2026 vstupuje do platnosti zásadná zmena v colných pravidlách Európskej únie. Zásielky z krajín mimo EÚ v hodnote do 150 eur, ktoré sú v súčasnosti oslobodené od cla, budú od ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Už od stredy 1. júla 2026 vstupuje do platnosti zásadná zmena v colných pravidlách Európskej únie.
Zásielky z krajín mimo EÚ v hodnote do 150 eur, ktoré sú v súčasnosti oslobodené od cla, budú od 1. júla 2026 zaťažené fixnou sadzbou 3 eurá za každú colnú kategóriu tovaru. Zmena najviac zasiahne spotrebiteľov, ktorí nakupujú na platformách Temu, Shein a AliExpress. Okrem toho pribudnú aj ďalšie poplatky.
V tejto téme vysvetľuje Ľubomíra Murgašová, daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Grant Thornton:
Doteraz platilo jednoduché pravidlo: ak ste si objednali z čínskeho e-shopu tovar do hodnoty 150 eur, clo ste neplatili. Zmena od júla je ďalším krokom v boji s ochrannou finančného trhu EÚ pred nekalými praktikami niektorých dodávateľov z tretích krajín, ktorí umelo podhodnocovali hodnotu zásielky alebo rozdeľovali zásielku do viacerých, aby mohli benefitovať z oslobodenia od dovozného cla. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo aj zrušenie oslobodenia od dovoznej DPH pri zásielkach s nízkou hodnotou do 22 eur k 1. júlu 2021. V minulosti boli tieto opatrenia zavedené s cieľom znížiť administratívnu záťaž colných orgánov pri výbere cla a DPH. Komisia EÚ však tento aspekt musela prehodnotiť vzhľadom na enormný objem zásielok z tretích krajín, ktorý sa každý rok zvyšuje. Z toho dôvodu Komisia EÚ pristúpila k využitiu dostupných prostriedkov, aby zjednodušila výber cla pri zrušení oslobodenia od júla 2026.
"Je treba povedať, že ide o dočasné zaťaženie paušálnymi poplatkami od 1. júla 2026 do 1. júla 2028. Počas tohto obdobia Komisia EÚ bude na pravidelnej mesačnej báze sledovať, či nedochádza k obchádzaniu týchto ustanovení a v prípade, že áno, príde operatívne s adresnými zmenami. Zároveň Komisia EÚ využije tento čas počas platnosti dočasných opatrení na to, aby vyvinula centralizovanú IT infraštruktúru EÚ, cez ktorú by colná správa mala do budúcnosti efektívne vyberať clo," hovorí Ľubomíra Murgašová, daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Namiesto tradičného cla vypočítaného percentom z hodnoty tovaru zavedie EÚ dočasne paušálnu sadzbu cla v sume 3 eurá za každú colnú kategóriu (tzv. kód colnej nomenklatúry) v zásielke.
Colná nomenklatúra pritom neberie do úvahy, ako rôzne druhy tovaru vnímame z bežného života. Napríklad pri oblečení sa striktne rozlišuje napríklad medzi nohavicami a tričkami ako dvoma odlišnými kategóriami. Rovnaký princíp platí naprieč všetkými kategóriami tovaru – či už ide o elektroniku, domáce potreby alebo hračky. Navyše colná nomenklatúra rozlišuje aj druhy materiálu, z ktorého je produkt vyrobený.
"Ak si objednáte tričko a USB kábel v jednom balíku priamo z tretej krajiny, zaplatíte 6 eur navyše. Každý produkt totiž spadá do inej colnej kategórie. Ak si objednáte päť rovnakých tričiek, clo vo výške 3 eur zaplatíte len raz, keďže ide o tú istú kategóriu. Ak sú ale z rôzneho materiálu, situácia sa komplikuje," vysvetľuje Ľubomíra Murgašová zo spoločnosti Grant Thornton.
Rozdielna colná kategória môže totiž platiť aj pre zdanlivo rovnaký tovar. "Napríklad tričko z vlny a tričko zo syntetických vlákien majú každé svoju vlastnú podkategóriu v colnej nomenklatúre, a teda každé z nich bude zaťažené samostatným clom 3 eurá. Treba si skontrolovať prvé šesťčíslie tarifného kódu colnej nomenklatúry pri oboch tovaroch. Ak je identické, patria do rovnakej kategórie a za oba tovary zaplatíte iba jedno paušálne clo vo výške 3 eur. V opačnom prípade sa za každú položku bude účtovať samostatné trojeurové clo, čiže spolu 6 eur," objasňuje Ľubomíra Murgašová zo spoločnosti Grant Thornton.
Colnú nomenklatúru (zoznam tovarov s kódmi – tzv. Číselný znak KN) pre rok 2026 nájdete tu.
Napriek tomu, že sa fixnú suma cla vo výške 3 eur zdá byť na prvý pohľad zanedbateľná, táto hodnota predstavuje významnú položku pri drobných hodnotách zásielok. "Napríklad pri kúpe obalu na mobil v hodnote 50 centov, zaplatíte clo v hodnote 600 % z ceny tovaru. K tomu sa ešte pripočíta DPH. Týmto sa obal mnohonásobne predraží," objasňuje Ľubomíra Murgašová.
Toto paušálne zdanenie každého produktu, ktorý má samostatný kód nomenklatúry, sa uplatní iba na dovoz tovaru, pre ktorý využíva zjednodušenú schému tzv. importný one-stop-shop ("IOSS) alebo tovar, ktorý je súčasťou poštovej zásielky. Pre ostatné situácie bude prebiehať klasické colné konanie.
Od novembra 2026 pribudne ešte manipulačný poplatok v hodnote 2 eur pri väčšine zásielok z tretích krajín, ktorý má pokryť administratívne náklady colných orgánov s týmito zásielkami.
Bežný spotrebiteľ, ktorý si raz za čas niečo objedná z e-shopu mimo EÚ, zaplatí za každú objednávku s viacerými druhmi tovaru o niekoľko eur viac. "Clo a DPH by mali platformy ako Temu, Shein a AliExpress zahrnúť priamo do hodnoty nákupného košíka, podobne ako to dnes robia s DPH," vysvetľuje Ľubomíra Murgašová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Pre firmy využívajúce dropshipping alebo priamy dovoz z Ázie reforma znamená rast nákladov a väčšiu administratívnu záťaž. Systém IOSS (Import One Stop Shop), ktorý doteraz slúžil výlučne na výber DPH, bude rozšírený aj o výber cla a stane sa tak jednotným kanálom pre oba typy poplatkov. V praxi to znamená, že online platformy usadené v EÚ, ktoré uľahčujú dodanie pre väčšinu zahraničných predajcov, budú popri DPH vyberať aj clo.
Naopak, európski obchodníci od zmeny očakávajú zrovnanie podmienok, keďže doteraz súperili s konkurenciou, ktorá mohla vďaka výnimke ponúkať výrazne nižšie ceny. Podľa odhadov by nové pravidlá mohli priniesť európskym rozpočtom až miliardu eur ročne.
Kto pravidelne nakupuje na ázijských a amerických platformách, bude musieť viac porovnávať: pri objednávke trička, kábla a ochranného puzdra na telefón zaplatí od júla 2026 minimálne 9 eur navyše len na cle, neskôr ďalšie 2 eurá za manipuláciu a k tomu ešte aj DPH vo výške 23 %. Lacné dovozy z Ázie budú naďalej dostupné, no ich výhoda oproti európskemu tovaru sa výrazne zmenší.
Rozhodujúci dátum pre uplatnenie nového colného režimu je dátum prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu. Ak bude colné vyhlásenie prijaté po 1. júla 2026 vrátane zásielky sa už budú zdaňovať novým paušálnym clom.
1. Ktoré typy podnikateľov zasiahne reforma najvýraznejšie?
Reforma tvrdšie dopadne predovšetkým na tých, ktorí stavajú svoj celý obchodný model na nízkych cenách z Ázie. Sú to takzvaní dropshipperi, prevádzkovatelia malých e-shopov s priamym dovozom z Číny a reselleri produktov z platforiem Temu, Shein či AliExpress. Rovnako zasiahnutí budú prevádzkovatelia fulfillment operácií mimo EÚ, ktorí posielajú zásielky priamo zákazníkom. Pre nich paušálny poplatok 3 eura za každý druh tovaru môže pri lacnom tovare (napríklad doplnky do 5-10 eur za kus) zásadne narušiť cenovú konkurencieschopnosť. Menej reformu pocítia firmy, ktoré dovážajú tovar vo väčších objemoch a skladujú ho na území EÚ pred ďalším predajom. Aj táto zmena môže priniesť väčšinu motiváciu online platforiem otvoriť si sklady v EÚ.
2. Aký dopad očakávate na malé e-shopy využívajúce dropshipping alebo priamy dovoz z Ázie?
Pre dropshipperov, ktorí posielajú tovar priamo z čínskeho skladu zákazníkovi v EÚ, reforma zásadne mení ekonomiku každej objednávky. Paušálny poplatok 3 eurá je pri lacnom tovare relatívne vysoký – pri produkte predávanom za 8 eur predstavuje takmer 40 % z ceny a pri obale na mobil za 50 centov ide o navýšenie ceny o viac ako 600 %. Pridajte k tomu manipulačný poplatok od novembra 2026 a marže sa ešte zúžia. Väčšina týchto podnikateľov bude musieť prehodnotiť sortiment smerom k tovaru, kde fixná prirážka tvorí menší podiel z ceny, alebo si otvoriť sklad v EÚ a naskladňovať v ňom tovar vo veľkých objemoch.
3. Budú sa musieť firmy pripraviť na väčšiu administratívnu záťaž pri colných deklaráciách?
Zaťaženie sa výrazne zvýši pre firmy, ktoré legitímne nakupujú tovaru z tretích štátov pre svoje obchodné aktivity. Každá zásielka bude musieť byť správne zaradená podľa kódov nomenklatúry, pretože práve počet odlišných kódov v zásielke určuje výšku colného poplatku. Firmy budú musieť zaviesť alebo upraviť systémy na správne colné triedenie tovaru, keďže chyba v klasifikácii môže znamenať nedoplatky alebo pokuty. Platformy s IOSS registráciou budú navyše zodpovedné za výber cla, za ktoré budú zodpovedné popri výberu DPH.
4. Ako sa zmení fungovanie systému IOSS po zavedení nových ciel?
IOSS (Import One Stop Shop) doteraz slúžil výlučne na zjednodušené odvádzanie DPH pri cezhraničnom predaji tovar v EÚ z tretích štátov, kde hodnota zásielky je do 150 eur. Po zmene colných pravidiel bude IOSS rozšírený aj o výber cla – stane sa teda jednotným kanálom pre oba typy poplatkov. Pre online platformy registrované v IOSS to znamená, že budú musieť súčasne vykazovať DPH aj nové colné povinnosti. Prevádzkovatelia bez IOSS budú podliehať štandardnému colnému konaniu, čo je administratívne náročnejšie a potenciálne drahšie.
5. Môžu nové pravidlá viesť k častejším colným kontrolám a zdržaniu zásielok?
Je to reálne riziko aj vzhľadom na to, že Európska komisia chce na mesačnej báze monitorovať, či nedochádza k odlivu registrovaných osôb v IOSS. Objem zásielok vstupujúcich do EÚ je obrovský – hovoríme o stovkách miliónov balíkov ročne – a colné kapacity členských štátov nie sú dimenzované na ich plnú kontrolu. Zavedenie nových povinností pravdepodobne vyvolá potrebu doplnkových kontrol pri zásielkach s neúplnými alebo nesprávnymi colnými dátami. Oneskorenia doručenia o niekoľko dní možno očakávať v záťažových obdobiach, napríklad v mesiacoch pred Vianocami. Dlhodobo však plánovaná nová EÚ IT infraštruktúra - platforma EU Customs Data Hub – ktorá je plánovaná od roku 2028, má digitalizáciou tieto procesy zefektívniť.
6. Očakávate, že časť obchodníkov presunie sklady priamo do EÚ, aby sa vyhli novým nákladom?
Áno, táto tendencia je už viditeľná a zmena ju pravdepodobne výrazne urýchli. Pre väčšie platformy ako Temu a Shein je presun časti skladových zásob do EÚ logickým krokom, ako zachovať rýchlosť doručenia a vyhnúť sa opakovane narastajúcim colným poplatkom. Existujúce sklady v EÚ v krajinách ako Poľsko, Česko alebo Holandsko sú pre tento model atraktívne. Pre menších hráčov je to finančne náročnejšie, ale aj oni sa môžu orientovať na fulfillment centrá tretích strán v EÚ. Tento trend napokon môže paradoxne priniesť viac pracovných miest v logistike na území EÚ. Práve túto tendenciu by mohla Slovenská republika uchopiť vo svoj prospech a prilákať tieto zahraničné platformy, aby si otvorili sklady na Slovensku. Slovenská republika je na to ideálnym kandidátom vzhľadom na svoju výhodnú polohu v centre EÚ, ako aj svojou blízkosťou k hlavným mestám okolitých krajín. Ak by sa Slovensko vedelo zhostiť tejto konkurenčnej výhody, získali by sme ďalšie pracovné a obchodné príležitosti ako nových daňovníkov, čo by malo mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet.
7. Môže reforma reálne pomôcť európskym obchodníkom konkurovať platformám ako Temu alebo Shein?
Pomôže, ale nie dramaticky a nie okamžite. Fixné 3 eurá za jeden druh tovaru zvyšujú náklady ázijskej konkurencie, no úplne nevyrovnávajú podmienky. Veľké platformy majú dostatok kapitálu na to, aby časť nákladov pohltili vo vlastnej marži, kompenzovali ich úsporami z objemu alebo naskladnili tieto tovary v rámci EÚ vo veľkých objemoch, ktoré budú podliehať iba poplatku 3 eurá za jeden kód nomenklatúry. Skutočné vyrovnanie podmienok by mohlo nastať až v roku 2028, kedy dôjde k významnej zmene colných predpisov.
8. Aké najväčšie riziká podľa vás reforma prináša pre spotrebiteľov?
Hlavným rizikom je zdraženie tovaru bez adekvátneho skvalitnenia – spotrebiteľ zaplatí viac za ten istý tovar, ktorý by si do júna 2026 kúpil lacnejšie. Druhým rizikom je neprehľadnosť poplatkov: ak platformy nezahrnú clo a manipulačný poplatok transparentne do ceny pri objednávke, spotrebiteľ môže dostať neočakávanú faktúru pri prevzatí zásielky.
9. Dá sa očakávať ďalšie sprísňovanie pravidiel pre online dovoz z krajín mimo EÚ?
Jednoznačne áno. Reforma z roku 2026 je len prvým krokom, ide o prechodné opatrenie. Rok 2028 prinesie plnohodnotné colné sadzby bez fixného paušálu, čo bude pre mnohé kategórie tovaru z Ázie a USA oveľa drahšie. Paralelne prebieha sprísňovanie produktovej legislatívy (bezpečnosť výrobkov, chemické normy, normy pre elektroniku), kde EÚ čoraz aktívnejšie vyžaduje súlad aj od mimoeurópskych predajcov. Dá sa tiež predpokladať, že EÚ bude dlhodobo sledovať vývoj podobných opatrení v USA (kde podobná reforma tiež prebieha) a koordinovane reagovať na nové obchodné trendy.
10. Ako by sa mali slovenské firmy pripraviť na zmeny, ktoré vstúpia do platnosti od júla 2026?
Prvý krok je preverenie existujúceho dodávateľského reťazca, čiže identifikovať, aký podiel tovaru pochádza z krajín mimo EÚ a koľko kódov colnej nomenklatúry bežná objednávka obsahuje. Na základe toho odporúčam prepočítať dopady na nákladovú štruktúru a cenovú politiku.
11. Čo bude pre podnikateľov najväčšou praktickou zmenou po zavedení nových pravidiel?
Najväčšou zmenou bude to, že clo prestane byť "niečím, čo sa platí pri drahších dovozoch", a stane sa bežnou súčasťou každej objednávky z krajín mimo EÚ. Podnikatelia musia zakomponovať colné náklady do kalkulácií na úrovni jednotlivého produktu, nie len ako paušálnu položku na úrovni celej zákazky. Zároveň sa zvýši dôležitosť správnej colnej klasifikácie tovaru – chyby v kódoch colnej nomenklatúry budú mať priame finančné dôsledky. Pre online platformy a marketplace operátorov to znamená aj dodatočnú zodpovednosť popri DPH aj za clo.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od júla zaplatíte za zásielku z Číny minimálne 3 eurá navyše © SITA Všetky práva vyhradené.
Zásielky z krajín mimo EÚ v hodnote do 150 eur, ktoré sú v súčasnosti oslobodené od cla, budú od 1. júla 2026 zaťažené fixnou sadzbou 3 eurá za každú colnú kategóriu tovaru. Zmena najviac zasiahne spotrebiteľov, ktorí nakupujú na platformách Temu, Shein a AliExpress. Okrem toho pribudnú aj ďalšie poplatky.
V tejto téme vysvetľuje Ľubomíra Murgašová, daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Grant Thornton:
- aké poplatky pribudnú na zásielky z Číny od 1. júla
- ako si vypočítať poplatok dopredu (kým si objednáte tovar), aby vás neprekvapila výsledná cena
- ako pocítia dopady bežní spotrebitelia a firmy
- či sa dá očakávať presun skladov do EÚ (aby predajcovia zmiernili cenový dopad na koncových zákazníkov)
Ako fungovali zásielky z Číny dnes
Doteraz platilo jednoduché pravidlo: ak ste si objednali z čínskeho e-shopu tovar do hodnoty 150 eur, clo ste neplatili. Zmena od júla je ďalším krokom v boji s ochrannou finančného trhu EÚ pred nekalými praktikami niektorých dodávateľov z tretích krajín, ktorí umelo podhodnocovali hodnotu zásielky alebo rozdeľovali zásielku do viacerých, aby mohli benefitovať z oslobodenia od dovozného cla. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo aj zrušenie oslobodenia od dovoznej DPH pri zásielkach s nízkou hodnotou do 22 eur k 1. júlu 2021. V minulosti boli tieto opatrenia zavedené s cieľom znížiť administratívnu záťaž colných orgánov pri výbere cla a DPH. Komisia EÚ však tento aspekt musela prehodnotiť vzhľadom na enormný objem zásielok z tretích krajín, ktorý sa každý rok zvyšuje. Z toho dôvodu Komisia EÚ pristúpila k využitiu dostupných prostriedkov, aby zjednodušila výber cla pri zrušení oslobodenia od júla 2026.
"Je treba povedať, že ide o dočasné zaťaženie paušálnymi poplatkami od 1. júla 2026 do 1. júla 2028. Počas tohto obdobia Komisia EÚ bude na pravidelnej mesačnej báze sledovať, či nedochádza k obchádzaniu týchto ustanovení a v prípade, že áno, príde operatívne s adresnými zmenami. Zároveň Komisia EÚ využije tento čas počas platnosti dočasných opatrení na to, aby vyvinula centralizovanú IT infraštruktúru EÚ, cez ktorú by colná správa mala do budúcnosti efektívne vyberať clo," hovorí Ľubomíra Murgašová, daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Ako to bude fungovať v praxi?
Namiesto tradičného cla vypočítaného percentom z hodnoty tovaru zavedie EÚ dočasne paušálnu sadzbu cla v sume 3 eurá za každú colnú kategóriu (tzv. kód colnej nomenklatúry) v zásielke.
Colná nomenklatúra pritom neberie do úvahy, ako rôzne druhy tovaru vnímame z bežného života. Napríklad pri oblečení sa striktne rozlišuje napríklad medzi nohavicami a tričkami ako dvoma odlišnými kategóriami. Rovnaký princíp platí naprieč všetkými kategóriami tovaru – či už ide o elektroniku, domáce potreby alebo hračky. Navyše colná nomenklatúra rozlišuje aj druhy materiálu, z ktorého je produkt vyrobený.
"Ak si objednáte tričko a USB kábel v jednom balíku priamo z tretej krajiny, zaplatíte 6 eur navyše. Každý produkt totiž spadá do inej colnej kategórie. Ak si objednáte päť rovnakých tričiek, clo vo výške 3 eur zaplatíte len raz, keďže ide o tú istú kategóriu. Ak sú ale z rôzneho materiálu, situácia sa komplikuje," vysvetľuje Ľubomíra Murgašová zo spoločnosti Grant Thornton.
Rozdielna colná kategória môže totiž platiť aj pre zdanlivo rovnaký tovar. "Napríklad tričko z vlny a tričko zo syntetických vlákien majú každé svoju vlastnú podkategóriu v colnej nomenklatúre, a teda každé z nich bude zaťažené samostatným clom 3 eurá. Treba si skontrolovať prvé šesťčíslie tarifného kódu colnej nomenklatúry pri oboch tovaroch. Ak je identické, patria do rovnakej kategórie a za oba tovary zaplatíte iba jedno paušálne clo vo výške 3 eur. V opačnom prípade sa za každú položku bude účtovať samostatné trojeurové clo, čiže spolu 6 eur," objasňuje Ľubomíra Murgašová zo spoločnosti Grant Thornton.
Colnú nomenklatúru (zoznam tovarov s kódmi – tzv. Číselný znak KN) pre rok 2026 nájdete tu.
Od novembra ešte pribudne poplatok 2 eurá za zásielku
Napriek tomu, že sa fixnú suma cla vo výške 3 eur zdá byť na prvý pohľad zanedbateľná, táto hodnota predstavuje významnú položku pri drobných hodnotách zásielok. "Napríklad pri kúpe obalu na mobil v hodnote 50 centov, zaplatíte clo v hodnote 600 % z ceny tovaru. K tomu sa ešte pripočíta DPH. Týmto sa obal mnohonásobne predraží," objasňuje Ľubomíra Murgašová.
Toto paušálne zdanenie každého produktu, ktorý má samostatný kód nomenklatúry, sa uplatní iba na dovoz tovaru, pre ktorý využíva zjednodušenú schému tzv. importný one-stop-shop ("IOSS) alebo tovar, ktorý je súčasťou poštovej zásielky. Pre ostatné situácie bude prebiehať klasické colné konanie.
Od novembra 2026 pribudne ešte manipulačný poplatok v hodnote 2 eur pri väčšine zásielok z tretích krajín, ktorý má pokryť administratívne náklady colných orgánov s týmito zásielkami.
Kto a ako to pocíti?
Bežný spotrebiteľ, ktorý si raz za čas niečo objedná z e-shopu mimo EÚ, zaplatí za každú objednávku s viacerými druhmi tovaru o niekoľko eur viac. "Clo a DPH by mali platformy ako Temu, Shein a AliExpress zahrnúť priamo do hodnoty nákupného košíka, podobne ako to dnes robia s DPH," vysvetľuje Ľubomíra Murgašová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Pre firmy využívajúce dropshipping alebo priamy dovoz z Ázie reforma znamená rast nákladov a väčšiu administratívnu záťaž. Systém IOSS (Import One Stop Shop), ktorý doteraz slúžil výlučne na výber DPH, bude rozšírený aj o výber cla a stane sa tak jednotným kanálom pre oba typy poplatkov. V praxi to znamená, že online platformy usadené v EÚ, ktoré uľahčujú dodanie pre väčšinu zahraničných predajcov, budú popri DPH vyberať aj clo.
Naopak, európski obchodníci od zmeny očakávajú zrovnanie podmienok, keďže doteraz súperili s konkurenciou, ktorá mohla vďaka výnimke ponúkať výrazne nižšie ceny. Podľa odhadov by nové pravidlá mohli priniesť európskym rozpočtom až miliardu eur ročne.
Kto pravidelne nakupuje na ázijských a amerických platformách, bude musieť viac porovnávať: pri objednávke trička, kábla a ochranného puzdra na telefón zaplatí od júla 2026 minimálne 9 eur navyše len na cle, neskôr ďalšie 2 eurá za manipuláciu a k tomu ešte aj DPH vo výške 23 %. Lacné dovozy z Ázie budú naďalej dostupné, no ich výhoda oproti európskemu tovaru sa výrazne zmenší.
Aký je rozhodujúci dátum pre nové pravidlá
Rozhodujúci dátum pre uplatnenie nového colného režimu je dátum prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu. Ak bude colné vyhlásenie prijaté po 1. júla 2026 vrátane zásielky sa už budú zdaňovať novým paušálnym clom.
Praktické otázky a odpovede
1. Ktoré typy podnikateľov zasiahne reforma najvýraznejšie?
Reforma tvrdšie dopadne predovšetkým na tých, ktorí stavajú svoj celý obchodný model na nízkych cenách z Ázie. Sú to takzvaní dropshipperi, prevádzkovatelia malých e-shopov s priamym dovozom z Číny a reselleri produktov z platforiem Temu, Shein či AliExpress. Rovnako zasiahnutí budú prevádzkovatelia fulfillment operácií mimo EÚ, ktorí posielajú zásielky priamo zákazníkom. Pre nich paušálny poplatok 3 eura za každý druh tovaru môže pri lacnom tovare (napríklad doplnky do 5-10 eur za kus) zásadne narušiť cenovú konkurencieschopnosť. Menej reformu pocítia firmy, ktoré dovážajú tovar vo väčších objemoch a skladujú ho na území EÚ pred ďalším predajom. Aj táto zmena môže priniesť väčšinu motiváciu online platforiem otvoriť si sklady v EÚ.
2. Aký dopad očakávate na malé e-shopy využívajúce dropshipping alebo priamy dovoz z Ázie?
Pre dropshipperov, ktorí posielajú tovar priamo z čínskeho skladu zákazníkovi v EÚ, reforma zásadne mení ekonomiku každej objednávky. Paušálny poplatok 3 eurá je pri lacnom tovare relatívne vysoký – pri produkte predávanom za 8 eur predstavuje takmer 40 % z ceny a pri obale na mobil za 50 centov ide o navýšenie ceny o viac ako 600 %. Pridajte k tomu manipulačný poplatok od novembra 2026 a marže sa ešte zúžia. Väčšina týchto podnikateľov bude musieť prehodnotiť sortiment smerom k tovaru, kde fixná prirážka tvorí menší podiel z ceny, alebo si otvoriť sklad v EÚ a naskladňovať v ňom tovar vo veľkých objemoch.
3. Budú sa musieť firmy pripraviť na väčšiu administratívnu záťaž pri colných deklaráciách?
Zaťaženie sa výrazne zvýši pre firmy, ktoré legitímne nakupujú tovaru z tretích štátov pre svoje obchodné aktivity. Každá zásielka bude musieť byť správne zaradená podľa kódov nomenklatúry, pretože práve počet odlišných kódov v zásielke určuje výšku colného poplatku. Firmy budú musieť zaviesť alebo upraviť systémy na správne colné triedenie tovaru, keďže chyba v klasifikácii môže znamenať nedoplatky alebo pokuty. Platformy s IOSS registráciou budú navyše zodpovedné za výber cla, za ktoré budú zodpovedné popri výberu DPH.
4. Ako sa zmení fungovanie systému IOSS po zavedení nových ciel?
IOSS (Import One Stop Shop) doteraz slúžil výlučne na zjednodušené odvádzanie DPH pri cezhraničnom predaji tovar v EÚ z tretích štátov, kde hodnota zásielky je do 150 eur. Po zmene colných pravidiel bude IOSS rozšírený aj o výber cla – stane sa teda jednotným kanálom pre oba typy poplatkov. Pre online platformy registrované v IOSS to znamená, že budú musieť súčasne vykazovať DPH aj nové colné povinnosti. Prevádzkovatelia bez IOSS budú podliehať štandardnému colnému konaniu, čo je administratívne náročnejšie a potenciálne drahšie.
5. Môžu nové pravidlá viesť k častejším colným kontrolám a zdržaniu zásielok?
Je to reálne riziko aj vzhľadom na to, že Európska komisia chce na mesačnej báze monitorovať, či nedochádza k odlivu registrovaných osôb v IOSS. Objem zásielok vstupujúcich do EÚ je obrovský – hovoríme o stovkách miliónov balíkov ročne – a colné kapacity členských štátov nie sú dimenzované na ich plnú kontrolu. Zavedenie nových povinností pravdepodobne vyvolá potrebu doplnkových kontrol pri zásielkach s neúplnými alebo nesprávnymi colnými dátami. Oneskorenia doručenia o niekoľko dní možno očakávať v záťažových obdobiach, napríklad v mesiacoch pred Vianocami. Dlhodobo však plánovaná nová EÚ IT infraštruktúra - platforma EU Customs Data Hub – ktorá je plánovaná od roku 2028, má digitalizáciou tieto procesy zefektívniť.
6. Očakávate, že časť obchodníkov presunie sklady priamo do EÚ, aby sa vyhli novým nákladom?
Áno, táto tendencia je už viditeľná a zmena ju pravdepodobne výrazne urýchli. Pre väčšie platformy ako Temu a Shein je presun časti skladových zásob do EÚ logickým krokom, ako zachovať rýchlosť doručenia a vyhnúť sa opakovane narastajúcim colným poplatkom. Existujúce sklady v EÚ v krajinách ako Poľsko, Česko alebo Holandsko sú pre tento model atraktívne. Pre menších hráčov je to finančne náročnejšie, ale aj oni sa môžu orientovať na fulfillment centrá tretích strán v EÚ. Tento trend napokon môže paradoxne priniesť viac pracovných miest v logistike na území EÚ. Práve túto tendenciu by mohla Slovenská republika uchopiť vo svoj prospech a prilákať tieto zahraničné platformy, aby si otvorili sklady na Slovensku. Slovenská republika je na to ideálnym kandidátom vzhľadom na svoju výhodnú polohu v centre EÚ, ako aj svojou blízkosťou k hlavným mestám okolitých krajín. Ak by sa Slovensko vedelo zhostiť tejto konkurenčnej výhody, získali by sme ďalšie pracovné a obchodné príležitosti ako nových daňovníkov, čo by malo mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet.
7. Môže reforma reálne pomôcť európskym obchodníkom konkurovať platformám ako Temu alebo Shein?
Pomôže, ale nie dramaticky a nie okamžite. Fixné 3 eurá za jeden druh tovaru zvyšujú náklady ázijskej konkurencie, no úplne nevyrovnávajú podmienky. Veľké platformy majú dostatok kapitálu na to, aby časť nákladov pohltili vo vlastnej marži, kompenzovali ich úsporami z objemu alebo naskladnili tieto tovary v rámci EÚ vo veľkých objemoch, ktoré budú podliehať iba poplatku 3 eurá za jeden kód nomenklatúry. Skutočné vyrovnanie podmienok by mohlo nastať až v roku 2028, kedy dôjde k významnej zmene colných predpisov.
8. Aké najväčšie riziká podľa vás reforma prináša pre spotrebiteľov?
Hlavným rizikom je zdraženie tovaru bez adekvátneho skvalitnenia – spotrebiteľ zaplatí viac za ten istý tovar, ktorý by si do júna 2026 kúpil lacnejšie. Druhým rizikom je neprehľadnosť poplatkov: ak platformy nezahrnú clo a manipulačný poplatok transparentne do ceny pri objednávke, spotrebiteľ môže dostať neočakávanú faktúru pri prevzatí zásielky.
9. Dá sa očakávať ďalšie sprísňovanie pravidiel pre online dovoz z krajín mimo EÚ?
Jednoznačne áno. Reforma z roku 2026 je len prvým krokom, ide o prechodné opatrenie. Rok 2028 prinesie plnohodnotné colné sadzby bez fixného paušálu, čo bude pre mnohé kategórie tovaru z Ázie a USA oveľa drahšie. Paralelne prebieha sprísňovanie produktovej legislatívy (bezpečnosť výrobkov, chemické normy, normy pre elektroniku), kde EÚ čoraz aktívnejšie vyžaduje súlad aj od mimoeurópskych predajcov. Dá sa tiež predpokladať, že EÚ bude dlhodobo sledovať vývoj podobných opatrení v USA (kde podobná reforma tiež prebieha) a koordinovane reagovať na nové obchodné trendy.
10. Ako by sa mali slovenské firmy pripraviť na zmeny, ktoré vstúpia do platnosti od júla 2026?
Prvý krok je preverenie existujúceho dodávateľského reťazca, čiže identifikovať, aký podiel tovaru pochádza z krajín mimo EÚ a koľko kódov colnej nomenklatúry bežná objednávka obsahuje. Na základe toho odporúčam prepočítať dopady na nákladovú štruktúru a cenovú politiku.
11. Čo bude pre podnikateľov najväčšou praktickou zmenou po zavedení nových pravidiel?
Najväčšou zmenou bude to, že clo prestane byť "niečím, čo sa platí pri drahších dovozoch", a stane sa bežnou súčasťou každej objednávky z krajín mimo EÚ. Podnikatelia musia zakomponovať colné náklady do kalkulácií na úrovni jednotlivého produktu, nie len ako paušálnu položku na úrovni celej zákazky. Zároveň sa zvýši dôležitosť správnej colnej klasifikácie tovaru – chyby v kódoch colnej nomenklatúry budú mať priame finančné dôsledky. Pre online platformy a marketplace operátorov to znamená aj dodatočnú zodpovednosť popri DPH aj za clo.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Od júla zaplatíte za zásielku z Číny minimálne 3 eurá navyše © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: balíky a zásielky Čína Clo PR
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