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26. júna 2026

Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na 589, záchranári pokračujú v pátraní


Tagy: Civilné obete Venezuela venezuelská vláda Zemetrasenie

Úrady upozorňujú, že bilancia môže ešte narásť. Pod troskami zrútených budov sa podľa nich stále môžu nachádzať ďalší ľudia. Počet obetí dvoch silných ...



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venezuela_earthquake_1_439 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Úrady upozorňujú, že bilancia môže ešte narásť. Pod troskami zrútených budov sa podľa nich stále môžu nachádzať ďalší ľudia.

Počet obetí dvoch silných zemetrasení, ktoré zasiahli Venezuelu, stúpol na 589. Oznámila to v piatok dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová s tým, že záchranári pokračujú v pátraní po ľuďoch uväznených pod troskami zrútených budov.


„Žiaľ, teraz už evidujeme 589 obetí,“ povedala Rodríguezová počas televízne vysielaného zasadnutia predstaviteľov civilných a vojenských zložiek. Predchádzajúca oficiálna bilancia hovorila o 235 mŕtvych.


Záchranné tímy pokračujú v nepretržitom prehľadávaní zrútených obytných domov a ďalších poškodených budov.



Počet obetí nie je konečný


Úrady upozorňujú, že počet obetí sa môže ešte zvýšiť, keďže pod troskami sa podľa nich stále môžu nachádzať ďalší preživší aj obete katastrofy.


Vláda nasadila do najviac postihnutých oblastí armádu, hasičov, zdravotníkov aj špecializované záchranárske tímy.



Medzinárodná spolupráca


Viaceré oblasti zároveň zápasia s výpadkami elektrickej energie, poškodenou dopravnou infraštruktúrou a narušenými telekomunikačnými službami, čo komplikuje záchranné práce aj distribúciu humanitárnej pomoci.


Do záchranných prác sa už zapojili tímy zo 16 krajín sveta. Pomoc vyslali okrem iných Spojené štáty, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Holandsko, Mexiko, Salvádor, Česko či Čína.


Na koordinácii medzinárodnej pomoci sa podieľa aj Organizácia Spojených národov (OSN), ktorá do krajiny vyslala špecializované pátracie a záchranné tímy.



Medzi obeťami sú aj cudzinci


Medzi obeťami sú aj cudzinci. Španielske úrady potvrdili úmrtie štyroch svojich občanov, Portugalsko informovalo o deviatich mŕtvych a desiatkach nezvestných.


Identifikácia ďalších obetí pokračuje a venezuelské úrady nevylučujú, že počet zahraničných obetí sa bude ešte zvyšovať, keďže pod troskami zostávajú stovky nezvestných osôb.




Zdroj: SITA.sk - Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na 589, záchranári pokračujú v pátraní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Venezuela venezuelská vláda Zemetrasenie
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