Zelenskyj nechce zamrznutý konflikt a neprijme dohodu o prímerí bez toho, aby sa Rusi stiahli z Ukrajiny

Zamrznutý konflikt nechce

Putin sa s ním musí stretnúť

4.5.2022 - Ukrajina neprijme dohodu o prímerí s Ruskom, ktorá by umožnila jeho silám zostať na okupovanom území. V stredu to účastníkom podujatia Wall Street Journal CEO Council Summit povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Ako poznamenal, v prvej fáze konfliktu ukrajinské sily zastavili ruskú ofenzívu, v druhej Ukrajina vyhostí ruské jednotky zo svojho územia a v tretej pristúpi k úplnému obnoveniu svojej územnej celistvosti.Ukrajinský prezident podľa svojich slov neprijme dohodu o prímerí, ktorá by dovolila ruským silám zostať na ich súčasných pozíciách, pretože nechce zamrznutý konflikt.Varoval, že Ukrajina bude vtiahnutá do „diplomatického začarovaného kruhu“, akým je mierová dohoda pre východnú Ukrajinu, ktorú v roku 2015 sprostredkovali Francúzsko a Nemecko.Zelenskyj zdôraznil, že ruský prezident Vladimir Putin sa s ním musí stretnúť, aby vyrokovali dohodu o ukončení bojov. Pokračovanie mierových rozhovorov je podľa neho dôležité, ale tiež podotkol, že „kým to ruský prezident nepodpíše alebo nevydá oficiálne vyhlásenie, nevidím zmysel v takýchto dohodách“.