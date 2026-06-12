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 24hod.sk    Šport

12. júna 2026

Od praskliny v lebke až po splnený gólový sen na majstrovstvách sveta. Mexiko oslavuje hrdinu Jiméneza – VIDEO


Tagy: hrdosť MS vo futbale 2026 prvý zápas víťazstvo

Mexiko má prvé 3 body do tabuľky A-skupiny a Raúl Jiménez sa dočkal na MS gólu ako 35-ročný. Raúl Jiménez má 35 rokov a prvýkrát reprezentoval Mexiko na majstrovstvách sveta už v roku 2014 v ...



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jimenez 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Mexiko má prvé 3 body do tabuľky A-skupiny a Raúl Jiménez sa dočkal na MS gólu ako 35-ročný.


Raúl Jiménez má 35 rokov a prvýkrát reprezentoval Mexiko na majstrovstvách sveta už v roku 2014 v Brazílii. V rokoch 2018 a 2022 si pripísal ďalších päť zápasov na vrcholnej futbalovej scéne, ale až teraz sa dočkal prvého gólu na MS.

Keď v 67. min otváracieho súboja MS 2026 proti Juhoafrickej republike skóroval po centri Roberta Alvarada, premohli ho emócie. Bol to už jeho 46. gól v 125. zápase v národnom tíme Mexika, ale žiadny predchádzajúci sa mu nevyrovnal.

Streliť gól na domácej pôde pred 80-tisíc nadšenými fanúšikmi na jednom z najikonickejších štadiónov na svete Aztéce v Mexico City je splnený sen, ktorý si zaslúžil slzy šťastia.

A tie mu aj vzápätí vyhŕkli z očí. Jiménez nezabudol ani na pamiatku svojho otca, ktorý zomrel nedávno v marci a v rámci oslavného gólového gestu ukázal k nebu. Práve jeho gól pečatil mexické víťazstvo na 2:0 a zabezpečil jednej z tria usporiadateľských krajín prvé 3 body do tabuľky A-skupiny.



"Ponáhľal som sa mu zablahoželať. Strelil dôležitý gól a nášmu tímu dáva všeobecne veľmi veľa," povedal Julián Quiňones, strelec prvého gólu Mexičanov.

"Je na ňom vidieť, akú hrdosť prežíva v reprezentačnom drese a je úžasné, že pridáva ďalšie a ďalšie góly v jeho úchvatnej kariére," doplnil rodený Kolumbijčan Quiňones o Jiménezovi.

Lepší je len Hernández


Jiménez je historicky druhý najlepší strelec futbalovej reprezentácie Mexika. Na čele poradia kanonierov tejto obrovskej futbalovej krajiny je Javier Hernández s 52 zásahmi.

"Z futbalového hľadiska to je pravdepodobne najväčší moment jeho života, streliť gól pred 80 000 divákmi na tomto obrovskom štadióne v jeho domovskej krajine je vysnívaná chvíľa v kariére," povedal o Jiménezovi bývalý anglický reprezentačný obranca Gary Neville v rozhovore pre ITV, cituje ho BBC Sport.

Zrazili sa hlavami


Možno k tomu vôbec nemuselo dôjsť, lebo šesť rokov dozadu Jiménez prešiel náročným obdobím. Ako hráč Wolverhamptonu v Premier League strelil v sezóne 2019/2020 až 17 gólov, ale 29. novembra 2020 sa jeho život mohol náhle skončiť. Po nezavinenej zrážke hlavami s obrancom Arsenalu Davidom Luizom zostal mexický futbalista v bezvedomí s prasklinou v lebke.

Pol roka bol mimo


Okamžite mu bol podaný kyslík, aby mu neodumreli mozgové bunky a zachránili ho pri živote. Z ťažkej traumy sa však dostal, hoci zotavovanie bolo pomalé. Šesť mesiacov ani netrénoval a osem mesiacov od nešťastného momentu sa konečne predstavil v ligovom zápase. V septembri 2021 sa však postavil proti Southamptonu a hneď aj strelil víťazný gól.

Chvála od trénera


Neskôr v roku 2023 presídlil do Fulhamu, ale doslova pred pár dňami sa opäť stal hráčom Wolves. Edu Rubio, asistent trénera Wolves v sezóne 2022/2023, aktuálne pracuje v Spojených štátoch ako asistent hlavného trénera v Major League Soccer v tíme Sporting Kansas City. Rád prejavil svoje nadšenie, keď videl Jiméneza streliť jeho prvý gól na záverečnom turnaji MS.

"Tento gól znamená pre neho celý svet. Je veľmi hrdý na to, že hrá za svoju krajinu a miluje ju rovnako ako futbal. Nosí číslo deväť, jeho krajina je hostiteľskou krajinou týchto majstrovstiev sveta. Takže pre neho nastali všetky podmienky, aby si užil chvíle slávy a splnil sa mu sen," povedal Rubio.

Česi prehrali


V druhom zápase A-skupiny Kórejská republika zdolala Česko 2:1 po obrate z 0:1 v druhom polčase, Najbližšie sa aktéri tejto skupiny predstavia až 18. a 19. júna: Mexičania nastúpia proti Kórejčanom a Česi proti Juhoafričanom.


Zdroj: SITA.sk - Od praskliny v lebke až po splnený gólový sen na majstrovstvách sveta. Mexiko oslavuje hrdinu Jiméneza – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hrdosť MS vo futbale 2026 prvý zápas víťazstvo
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