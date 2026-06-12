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12. júna 2026
Ekvádorský prezident počas MS zlacnil pivo v krajine o viac než 20 percent
Ekvádor sa pripravuje na svoj piaty štart na majstrovstvách sveta a prezident je veľký fanúšik. Ekvádorský prezident Daniel Noboa vo štvrtok oznámil, že počas futbalových majstrovstiev sveta zruší ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Ekvádor sa pripravuje na svoj piaty štart na majstrovstvách sveta a prezident je veľký fanúšik.
Ekvádorský prezident Daniel Noboa vo štvrtok oznámil, že počas futbalových majstrovstiev sveta zruší špeciálnu spotrebnú daň na alkoholické nápoje konzumované s mierou vrátane piva. Podľa jeho slov sa tak cena piva zníži o viac ako 20 percent.
Noboa oznámil opatrenie počas otvorenia cestného projektu v provincii Guayas. Ide o jednu z pobrežných provincií krajiny, ktorú v posledných rokoch zasiahli násilné konflikty medzi súperiacimi drogovými gangmi.
„Zrušíme špeciálnu spotrebnú daň zo všetkých nápojov konzumovaných s mierou vrátane piva počas majstrovstiev sveta. Týmto spôsobom cena piva klesne o viac ako 20 percent,“ vyhlásil prezident za potlesku prítomných.
Opatrenie sa bude vzťahovať aj na víno, hoci najobľúbenejším alkoholickým nápojom v andskej krajine zostáva pivo.
Ekvádor sa pripravuje na svoj piaty štart na majstrovstvách sveta. V nedeľu vstúpi do turnaja zápasom proti Pobrežiu Slonoviny.
Noboa, oblečený v žltom drese ekvádorskej reprezentácie, poznamenal, že „všetci sa už viac sústreďujú na futbal než na čokoľvek iné“ a vyjadril presvedčenie, že národný tím sa na šampionáte dostane veľmi ďaleko.
Zdroj: SITA.sk - Ekvádorský prezident počas MS zlacnil pivo v krajine o viac než 20 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Ekvádorský prezident Daniel Noboa vo štvrtok oznámil, že počas futbalových majstrovstiev sveta zruší špeciálnu spotrebnú daň na alkoholické nápoje konzumované s mierou vrátane piva. Podľa jeho slov sa tak cena piva zníži o viac ako 20 percent.
Noboa oznámil opatrenie počas otvorenia cestného projektu v provincii Guayas. Ide o jednu z pobrežných provincií krajiny, ktorú v posledných rokoch zasiahli násilné konflikty medzi súperiacimi drogovými gangmi.
Viac ako o 20 percent
„Zrušíme špeciálnu spotrebnú daň zo všetkých nápojov konzumovaných s mierou vrátane piva počas majstrovstiev sveta. Týmto spôsobom cena piva klesne o viac ako 20 percent,“ vyhlásil prezident za potlesku prítomných.
Opatrenie sa bude vzťahovať aj na víno, hoci najobľúbenejším alkoholickým nápojom v andskej krajine zostáva pivo.
Piatykrát na MS
Ekvádor sa pripravuje na svoj piaty štart na majstrovstvách sveta. V nedeľu vstúpi do turnaja zápasom proti Pobrežiu Slonoviny.
Noboa, oblečený v žltom drese ekvádorskej reprezentácie, poznamenal, že „všetci sa už viac sústreďujú na futbal než na čokoľvek iné“ a vyjadril presvedčenie, že národný tím sa na šampionáte dostane veľmi ďaleko.
Zdroj: SITA.sk - Ekvádorský prezident počas MS zlacnil pivo v krajine o viac než 20 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
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