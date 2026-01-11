Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. januára 2026

Pellegrini priznal kontakt s Hlasom, vplyv na rozhodovanie však odmieta. Pomenoval aj hlavné chyby strany


Prezident Peter Pellegrini je naďalej v kontakte s predstaviteľmi strany Hlas-SD, žiadnym spôsobom však neovplyvňuje procesy v ...



Zdieľať
655376534fa2d853856217 676x451 11.1.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini je naďalej v kontakte s predstaviteľmi strany Hlas-SD, žiadnym spôsobom však neovplyvňuje procesy v strane.


„Logicky mám priateľské vzťahy s tými ľuďmi, veď som tú stranu zakladal a ten tím tvoril. Doviedol som novovzniknutú stranu k úspešnému výsledku, takže nebudem dnes tvrdiť, že nikoho z Hlasu nepoznám a že s nimi nekomunikujem,“ povedal prezident Pellegrini v relácii STVR O 5 minút 12.

Zodpovednosť za Hlas má súčasné vedenie


Zároveň však dodal, že dnes je za celý chod strany a za jej výsledky zodpovedný predseda Matúš Šutaj Eštok a jeho podpredsedovia. Šancu Hlasu na „reparát“ vidí prezident v jej návrate na cestu odbornosti, plnenia programového vyhlásenia vlády, nezapájaní sa do šarvátok a robení vecí, ktoré sú pre Slovenskú republiku dôležité.

Či to bude spojené len so zmenou programu a štýlu politiky, alebo aj s personálnymi výmenami vo vedení strany, to už podľa Pellegriniho nie je v jeho kompetencii.

Vzťah s premiérom označil za korektný


Záchrankový tender v rezorte zdravotníctva ministra Kamila Šaška (Hlas-SD) označil prezident za vážny prešľap, na druhej strane si myslí, že ak minister Šaško príde s nejakým transparentným riešením, o ktorom nebude nikto pochybovať, tak to môže byť úspešný minister zdravotníctva.

Pellegrini v tejto súvislosti poukázal na to, že Šaško prichádza s novými liekmi pre onkologických pacientov a pod jeho vedením štát už nemusí doplácať na hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Prezident Peter Pellegrini v STVR potvrdil, že jeho vzťah s predsedom vlády je korektný, konštruktívny a na pracovnej úrovni veľmi dobre fungujúci.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini priznal kontakt s Hlasom, vplyv na rozhodovanie však odmieta. Pomenoval aj hlavné chyby strany © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR O 5 minút 12 Predseda Hlas-SD Prezident Slovenskej republiky
