Piatok 8.8.2025
Meniny má Oskar
|Denník - Správy
08. augusta 2025
Od smrti kardinála Jozefa Tomka uplynuli tri roky. „Bol by to bol aj veľký pápež,“ spomína jeho spolupracovník
Od smrti kardinála Jozefa Tomka v piatok uplynuli tri roky. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov patril medzi významné osobnosti slovenských moderných cirkevných a spoločenských ...
8.8.2025 (SITA.sk) - Od smrti kardinála Jozefa Tomka v piatok uplynuli tri roky. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov patril medzi významné osobnosti slovenských moderných cirkevných a spoločenských dejín.
Holandský kňaz a prelát Karel Kasteel, niekdajší sekretár Pápežskej rady Cor Unum, si na neho spomína ako na „človeka obrovských schopností“ a „muža veľkej hodnoty“. Povedal to pre agentúru SITA ešte v máji počas konkláve. Dodal tiež, že by to bol býval aj veľký pápež.
Tomko bol prvým Slovákom v dejinách, ktorý stál na čele spomínanej Kongregácie pre evanjelizáciu národov, historicky známej ako Propaganda fidei, a to v rokoch 1985 až 2001. Venoval sa tak misijnej činnosti vo svete, pričom len do Afriky uskutočnil viac ako päťdesiat ciest. Vďaka tomu podmienky a situáciu v cirkvi vo svete poznal veľmi dobre.
„Bol to človek obrovských schopností, ktorý poznal všetky tie tisíce diecéz, ktoré mal na starosti. Jeho práca bola neskutočná, vrátane misijných ciest. Vďaka Bohu boli aj zdokumentované, keďže pri každej ceste vznikol videozáznam. Bol to muž, ktorý sa nešetril,“ opísal kardinála Tomka 91-ročný Kasteel, ktorý v rokoch 1963 až 1993 pracoval pre Kongregáciu evanjelizácie národov. Pripomenul, že ďalej na dobrých veciach pracoval ešte aj vo vysokom veku vo Vatikáne.
„Trávili sme spolu mnoho dní,“ dodal. Práve holandský spolupracovník slovenského kardinála pripomenul, že životná cesta Tomka nebola ľahká, pričom poukázal najmä na roky jeho mladosti. Od jesene 1945 študoval v Ríme. Domov sa však už po roku 1948 vrátiť nemohol pre nástup komunistického režimu.
„Bol šikovný, a ako hovoria Angličania, schopných a odhodlaných ľudí nič nezastaví. Už ako veľmi mladý sa stal podtajomníkom Kongregácie pre biskupov, potom generálnym tajomníkom pre Synodu biskupov, následne prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Bol to muž veľkej hodnoty, bol by to bol aj veľký pápež,“ poznamenal prelát Kasteel.
Kardinál Tomko zomrel 8. augusta 2022 vo svojom byte v Ríme vo veku 98 rokov. Bol dovtedy najstarším žijúcim členom kolégia kardinálov.
„Prijal som túto správu s veľkou bolesťou, pretože ak s niekým pracujete toľko rokov spolu, v rovnakom úrade, stretávate sa každý deň, veľmi vám chýba,“ zaspomínal si Holanďan Kasteel. Hoci Slovensko po smrti Tomka nemá kardinála, Kasteel je presvedčený o tom, že sa ho dočká.
„Som si istý, že katolícka krajina, ktorá ostala verná Cirkvi, ako je Slovensko, ktoré máme všetci radi, bude mať s nadchádzajúcim pápežom svojho kardinála, bez pochýb,“ skonštatoval krátko pred zvolením pápeža Leva XIV.
Jozef Tomko bol slovenský rímskokatolícky biskup, kardinál, náboženský spisovateľ, spomínaný emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Narodil sa 11. marca 1924 v obci Udavské pri Humennom. Základnú školu navštevoval vo svojej rodnej obci, na gymnázium v Michalovciach nastúpil v roku 1935 a štúdia na ňom ukončil v roku 1943. V školskom roku 1943-44 vstúpil do seminára a začal študovať na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Na jeseň roku 1945 ho košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdiá do Ríma, kde študoval na Pápežskej lateránskej univerzite. Za kňaza bol vysvätený v Ríme v roku 1949, biskupskú vysviacku tam prijal v roku 1979. O šesť rokov neskôr ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kardinála. Pochovaný je v košickom Dóme sv. Alžbety.
