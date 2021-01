Od soboty bude možné prihlásiť sa na PCR testovanie na COVID-19 kloktaním

Slováci sa od soboty (23. 1.) budú môcť prihlásiť na PCR test na prítomnosť nového koronavírusu kloktaním. Pôjde tak o alternatívu k výteru z nosohltanu. Spoločnosť Alpha medical, ktorá ako prvá spúšťa komerčný odber vzoriek, tvrdí, že výsledok testu bude mimoriadne presný.



"Komfort odberu je pre nás, samozrejme, veľmi dôležitý, ale ako akreditované laboratórium musíme garantovať aj presnosť výsledkov. Preto odber kloktaním zavádzame do ponuky až po dôkladnom preverení, či spĺňa prísne parametre potrebné na realizáciu PCR testu," uviedol generálny riaditeľ Alpha medical Peter Lednický s dôvetkom, že tento druh odberu už preverili v praxi na svojich zamestnancoch.







Záujemcovia si budú môcť na portáli lab.online vybrať metódu odberu. Možnosť kloktania namiesto výteru sa bude postupne rozširovať na všetky odberné miesta Alpha medical.



Tento typ odberu podľa spoločnosti privítajú najmä tí, pre ktorých sú výtery nepríjemné, prípadne ich nemôžu absolvovať pre zranenie nosa či inú objektívnu príčinu. Neinvazívny odber je vhodnejší aj pre deti od desať rokov, za podmienky, že dokážu kloktať. Transportné médium je fyziologický roztok, ktorý chutí mierne slano, pri náhodnom prehltnutí nehrozí z roztoku zdravotné riziko.

Na snímke odberná pracovníčka drží v rukách odberný PCR test počas PCR testu metódou odberu formou kloktania v Bratislave 22. januára 2021.

Foto: TASR Jaroslav Novák

Pri odbere dostane testovaná osoba fyziologický roztok, nádobu na vzorku a slamku. Pred kloktaním je vhodné si zhlboka odkašľať do vreckovky a vyfúkať nos. Následne do rúk dostane fľaštičku s fyziologickým roztokom, slamku a skúmavku s modrým uzáverom. Z ampulky s fyziologickým roztokom je potrebné odlomiť uzáver, následne vytlačiť tekutinu z ampulky do úst. Vhodné je zobrať do úst len toľko tekutiny, aby testovaná osoba nemala príliš plné ústa - jeden alebo dva dúšky - minimálne však polovicu ampulky. Ďalej treba kloktať roztok aspoň 30 sekúnd.Spoločnosť pripomína, že nie je potrebné sa ponáhľať. Zo slamky je potrebné odstrániť obal, najlepšie vytlačiť ju ostrým koncom z obalu, otvoriť skúmavku s modrým uzáverom, pomocou slamky vypustiť tekutinu z úst do skúmavky a následne ju pevne uzavrieť modrým uzáverom. Použitý materiál, teda ampulku z fyziologického roztoku, odlomený uzáver, obal zo slamky a slamku treba vhodiť do biologického odpadu. Skúmavku s modrým uzáverom je potrebné odovzdať na odberovom mieste. Každý odovzdá svoju skúmavku do rúk zodpovedného pracovníka na mobilnom odberovom mieste. Každý jednotlivec odovzdáva svoju skúmavku.Výsledok dostanú testovaní automaticky v slovenčine aj angličtine. Cena testu je 59 eur. Kým pacient príde na odberné miesto, pred odberom by nemal aspoň dve hodiny jesť, piť, kloktať, žuť žuvačku, vyplachovať si ústnu dutinu, nemôže vykonať zubnú hygienu a nemôže ani používať kvapky a spreje do nosa či hrdla. Výsledok dostane pacient v približne rovnakom čase ako pri bežnom PCR teste.